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"הבל פיהם של תשב"ר": תלמידי כיתה א' חגגו את מסיבת הסידור בבית מרן הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל

השבוע התקיימה ברוב פאר והדר מסיבת הסידור לתלמידי כיתה א' מתלמוד תורה "נר שמואל" בחדרה | המסיבה התחילה בבית מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי זצוק"ל שכיהן כנשיא התלמוד תורה, שם קיבלם במאור פנים בנו של מרן, רבי יצחק שאול קנייבסקי | לאחר מכן, התקבלו התלמידים ע"י הרבנית לאה קולדצקי ביתו של מרן, אשר נשאה דברי חיזוק וברכה בפני ההורים, הילדים והאורחים הרבים (חרדים)

מסיבת הסידור בתלמוד תורה "נר שמואל"
מסיבת הסידור בתלמוד תורה "נר שמואל"| צילום: צילום: מנדי רוט

"אין העולם מתקיים אלא בזכות הבל פיהם של תינוקות של בית רבן": השבוע התקיימה ברוב פאר והדר מסיבת הסידור לתלמידי כיתה א' מתלמוד תורה "נר שמואל" בחדרה.

המסיבה התחילה בבית מרן שר התורה קנייבסקי זצוק"ל שם קיבלם במאור פנים בנו של מרן, רבי יצחק שאול קנייבסקי, אשר שיבח את התלמידים וההורים על הזכות העצומה שנפלה בחלקם ללמוד תורה ולחגוג את מסיבת הסידור בביתו של אביו הגאון רבי חיים קנייבסקי זצוק"ל, נשיא התלמוד תורה.

לאחר מכן, התקבלו התלמידים ע"י הרבנית לאה קולדצקי ביתו של מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי זצוק"ל אשר נשאה דברי חיזוק וברכה בפני ההורים, הילדים והאורחים הרבים.

המסיבה המשיכה לאחר מכן באולם "באר מרים" בבני ברק שם נערכה המסיבה ברוב פאר והדר בהשתתפותם של רבנים ואישי ציבור בראשות המקובל רבי שמעון גלאי שליט"א, מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום שליט"א המפקח הבוחן הרב יצחק שוורץ שליט"א ומשגיח ישיבת "תורת חיים" רבי משה אנגלרד שליט"א אשר פה אחד הביעו את רגשותיהם בפני ההורים והאורחים הרבים על הזכות הגדולה ללמוד ולהתחנך בתלמוד התורה אשר היה נר לרגליו של מרן שר התורה זצוק"ל.

מסיבת הסידור בתלמוד תורה "נר שמואל" (צילום: מנדי רוט)
מסיבת הסידור בתלמוד תורה "נר שמואל" (צילום: מנדי רוט)
מסיבת הסידור בתלמוד תורה "נר שמואל" (צילום: מנדי רוט)
מסיבת הסידור בתלמוד תורה "נר שמואל" (צילום: מנדי רוט)
מסיבת הסידור בתלמוד תורה "נר שמואל" (צילום: מנדי רוט)
מסיבת הסידור בתלמוד תורה "נר שמואל" (צילום: מנדי רוט)
מסיבת הסידור בתלמוד תורה "נר שמואל" (צילום: מנדי רוט)
מסיבת הסידור בתלמוד תורה "נר שמואל" (צילום: מנדי רוט)
הגר"ח קנייבסקיחדרהמסיבת סידור

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