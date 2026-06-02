"אין העולם מתקיים אלא בזכות הבל פיהם של תינוקות של בית רבן": השבוע התקיימה ברוב פאר והדר מסיבת הסידור לתלמידי כיתה א' מתלמוד תורה "נר שמואל" בחדרה.

המסיבה התחילה בבית מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי זצוק"ל שם קיבלם במאור פנים בנו של מרן, רבי יצחק שאול קנייבסקי, אשר שיבח את התלמידים וההורים על הזכות העצומה שנפלה בחלקם ללמוד תורה ולחגוג את מסיבת הסידור בביתו של אביו הגאון רבי חיים קנייבסקי זצוק"ל, נשיא התלמוד תורה.

לאחר מכן, התקבלו התלמידים ע"י הרבנית לאה קולדצקי ביתו של מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי זצוק"ל אשר נשאה דברי חיזוק וברכה בפני ההורים, הילדים והאורחים הרבים.

המסיבה המשיכה לאחר מכן באולם "באר מרים" בבני ברק שם נערכה המסיבה ברוב פאר והדר בהשתתפותם של רבנים ואישי ציבור בראשות המקובל רבי שמעון גלאי שליט"א, מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום שליט"א המפקח הבוחן הרב יצחק שוורץ שליט"א ומשגיח ישיבת "תורת חיים" רבי משה אנגלרד שליט"א אשר פה אחד הביעו את רגשותיהם בפני ההורים והאורחים הרבים על הזכות הגדולה ללמוד ולהתחנך בתלמוד התורה אשר היה נר לרגליו של מרן שר התורה זצוק"ל.