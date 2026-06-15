המחאה כעת בצומת גילת - צילום: יוני יהב המחאה כעת בצומת גילת | צילום: צילום: יוני יהב 10 10 0:00 / 0:32

רדיפת עולם התורה: המשטרה עצרה לפני שעה קלה (שני) אברך חרדי עריק בתחנת דלק בצומת גילת בכניסה לאופקים. מאות אברכים הגיעו למקום כדי למנוע את ההסגרה למשטרה הצבאית, אך האברך הוסגר לבסוף.

מערכת "החוטפים באים" הזניקה את ההמונים אל המקום, אך כאמור לא עלה בידם למנוע את ההסגרה. כעת ההמונים במקום מוחים במטרה לשחררו מהמעצר.

המחאה כעת בצומת גילת - צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א המחאה כעת בצומת גילת | צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 0:34