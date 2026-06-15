כיכר השבת
שוב הפגנות?

אברך נעצר סמוך לצומת גילת בדרום והוסגר למשטרה הצבאית; מחאה המונית במקום

שוב זה קורה: המשטרה עצרה לפני שעה קלה (שני) אברך חרדי עריק בתחנת דלק בכניסה לאופקים | מאות אברכים הגיעו למקום  כדי למנוע את ההסגרה למשטרה הצבאית, אך האברך הוסגר (חרדים)

5תגובות
המחאה כעת בצומת גילת
המחאה כעת בצומת גילת| צילום: צילום: יוני יהב

רדיפת עולם התורה: המשטרה עצרה לפני שעה קלה (שני) אברך חרדי בתחנת דלק בצומת גילת בכניסה לאופקים. מאות אברכים הגיעו למקום כדי למנוע את ההסגרה למשטרה הצבאית, אך האברך הוסגר לבסוף.

מערכת "החוטפים באים" הזניקה את ההמונים אל המקום, אך כאמור לא עלה בידם למנוע את ההסגרה. כעת ההמונים במקום מוחים במטרה לשחררו מהמעצר.

המחאה כעת בצומת גילת
המחאה כעת בצומת גילת| צילום: צילום: רשתות חברתיות לפי סעיף 27א

מדוברות המשטרה נמסר כי כוחות משטרה של המחוז הדרומי פועלים כעת בצומת גילת (כבישים 25 ו - 241) להשבת הסדר הציבורי, לאחר שעשרות מפרי סדר הגיעו לצומת ומנסים לשבש את שגרת החיים, והחלו לחסום את נתיבי התנועה.

ציבור הנהגים מתבקש להימנע מהגעה למקום, לבחור בנסיעה בדרכים חלופיות ולהישמע להוראות השוטרים במקום.

"משטרת ישראל מאפשרת את חופש המחאה, אך תפעל בנחישות נגד פגיעה במרקם החיים והפרת הסדר הציבורי", נמסר בהודעה.

הפגנהמעצר עריקמשטרה צבאית
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5
אזהרה לכל בחורי ישיבת באר התלמוד, נא לא להפנות ביקורת לח"כים
שי
4
שוב מעצרים (שהם מביאים הפגנות) ממשלת ימין על מלא פח זבל
נונו
3
לא יודע איך הם לא רועדים מפחד לצער יהודים בכביש... איפה ימצאו אותם אחר כך לבקש מחילה לפני יום כיפור ? רוצים למחות ? מעולה, לכו למקור הבעיה, תחסמו את בית המשפט העליון, אין יציאה וכניסה, תחסמו את הכנסת, תחסמו בסיסי משטרה צבאית
אדיר
2
המשטרה מפרה ברגל גסה את מרקם החיים ואת הסדר הציבורי ועוד יש לה את החוצפה להלין על ציבור קדוש ויקר ....בושה
שמואל
1
היום כולנו פלד, בושה לבאר התלמוד החכים החרדים כשלו לכו הביתה. חובה להחליף את ההנהגה הכושלת של דרעי וליצניו
ספרדי שלא יצביע שס יותר

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