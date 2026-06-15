רדיפת עולם התורה: המשטרה עצרה לפני שעה קלה (שני) אברך חרדי עריק בתחנת דלק בצומת גילת בכניסה לאופקים. מאות אברכים הגיעו למקום כדי למנוע את ההסגרה למשטרה הצבאית, אך האברך הוסגר לבסוף.
מערכת "החוטפים באים" הזניקה את ההמונים אל המקום, אך כאמור לא עלה בידם למנוע את ההסגרה. כעת ההמונים במקום מוחים במטרה לשחררו מהמעצר.
מדוברות המשטרה נמסר כי כוחות משטרה של המחוז הדרומי פועלים כעת בצומת גילת (כבישים 25 ו - 241) להשבת הסדר הציבורי, לאחר שעשרות מפרי סדר הגיעו לצומת ומנסים לשבש את שגרת החיים, והחלו לחסום את נתיבי התנועה.
ציבור הנהגים מתבקש להימנע מהגעה למקום, לבחור בנסיעה בדרכים חלופיות ולהישמע להוראות השוטרים במקום.
"משטרת ישראל מאפשרת את חופש המחאה, אך תפעל בנחישות נגד פגיעה במרקם החיים והפרת הסדר הציבורי", נמסר בהודעה.
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