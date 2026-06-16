יהדות תימן בשנות קדם

יהדות תימן הייתה ידועה בכל הדורות כאנשים נשגבים, מורמים מעם, שעבדו את השי"ת בתמימות, בישרות, בנועם ובדרך ארץ, על פי המסורת המדויקת שקיבלו איש מפי איש עד משה מסיני. הן בלבושם המסורתי והן בדיוקיהם בהלכה על כל קוצו של יו"ד, קידשו בני העדה שם שמיים בכל שנות הגלות המורכבות והתלאות שעברו.

גם בארץ הקודש, יהדות תימן מרימה שוב בגאון ובעוז את ראשה. בתקופה האחרונה נחשפים פרויקטים כבירים ותגליות יוצאות דופן הפועלות גדולות ונצורות למען שימור העבר המזהיר של אבותיהם ורבותיהם. המכשיר שבחיק והעלמת הקמטים: החיזוי המדהים מהעיר מחוית גולת הכותרת של התגליות האחרונות היא חשיפת שער וקטע מתוך הספר 'תועפות ראם', כתב יד שנכתב לפני כ-100 שנה בדיוק (שנת תרפ"ו) על ידי החכם התימני הרב אברהם ערוסי, כשלוש שנים לאחר עלייתו לארץ. הספר, שחובר בשנת מ"ח לחייו, מכיל פירוש מקיף על התורה.

שער וקטע מתוך הספר 'תועפות ראם',

בפירושו על עניין התחכמות חרטומי מצרים בלהטיהם, מפרט הרב ערוסי "התחכמות ופליאה חדשה" שעתידות להתרחש בעולם, והתיאור, שנכתב עשרות שנים לפני המצאת הטכנולוגיה המודרנית, מותיר את הקוראים פעורי פה כשהוא מתאר בדיוק נמרץ את הטלפונים החכמים, השתלות השיער והניתוחים הפלסטיים.

"גם יש פליאה חדשה, שאם היו שני אחים אחד בתימן ואחד בארץ ישראל ויש לכל אחד מהם קופה קטנה בחיקו, וכשרוצה לדבר לו מקשקשת כפעמון בתוך חיקו ויודע שקורא לו חבירו, ופותחה ורואה אותו לפניו, ונותן לו שלום ומשיב לו, ומדבר עמו פנים בפנים כאשר ידבר איש אל רעהו מקצה הארץ ועד קצותה..."

בהמשך הקטע הוא חוזה באופן מדהים את הרפואה האסתטית המודרנית:

"זאת ועוד אחרת שנתחכמו להחזיר הזקן בן שבעים שנה כבן שלשים שנה ע"י חכמת להשיר שערות לבנות ולהעמיד לו שערות שחורות ולהמשיך הקמטים ולמלאתם בשר ולהבריאו מבלי שום ספק".

כתב היד המרעיש נבדק על ידי חמישה חוקרים שאישרו ללא צל של ספק את תיארוכו ומחברו, והספר המלא עומד לראות אור בעוד כחצי שנה על ידי המכון.

תשובת הרמב"ם הנסתרת וכובע הרבנים שנאסר ללבישה

לצד ספר זה, חושף המכון תגליות היסטוריות נוספות שירעישו את עולם התורה:

תשובה חדשה של הרמב"ם: תשובה הלכתית שלא הייתה ידועה עד היום, המופיעה בכתב יד יחיד שנכתב לפני כ-400 שנה (שנת שע"ז) על ידי רבי יוחנן מזרחי במחוז רדאע שבתימן.

תשובת הרמב"ם

ספר קבלה מעשית של רבי שלום שבזי: כתב יד קדוש שהתגלה ויצא לאור במהדורת צילום מיוחדת על ידי המכון.

כובע רבני נדיר: אחד משלושה כובעים יחידים ששרדו בעולם, אותם נהגו לחבוש גדולי רבני תימן. לבישת הכובע נאסרה בעבר עקב גזירת העטרות הקשה לפני כ-350 שנה, עליה קונן רבי שלום שבזי בשירו המפורסם: "ובוזה לתורתי והסיר עטרתי".

מסמכי מלכות מקוריים: מגילת קלף ייחודית בחתימתו של מלך תימן, בה הוא מאשר רשמית את הקמת בית הכנסת בעיר רדאע ואת רכישת השטח לטובת הקהילה היהודית.

מסין ועד הודו: שחזור מדויק של לבוש יהודי תימן

במכון השלימו בימים אלו פרויקט סיזיפי שנמשך כ-25 שנים: שחזור מלא, מושלם ומדויק של מלבושי היהודים בתימן, מתוך ידיעה שעם ישראל נגאל ממצרים בזכות שלא שינו את מלבושם.

הפרויקט החל לפני חצי יובל בסין, שם שוחזרה לראשונה "מטפחת המאסר" (הבד העוטף את כובע היהודי). משם המשיכו לשחזור כובעי ומלבושי הגברים, וכן ה"גרגוש" וה"ליחפה" – כיסויי הראש הצנועים והמפוארים של נשות תימן. בשנה האחרונה נחתם הפרויקט בהודו עם שחזור מורכב של לבוש החתן ולבוש הכלה המקורי. מלאכת השחזור קפדנית להפליא, החל מאריגת בדים מיוחדים, דרך גזירה מותאמת ועד ליציקת פריטי המתכת והכפתורים המדויקים.

שחזור מדויק של לבוש יהודי תימן

במקביל, יצא לאור השבוע אלבום תמונות היסטורי ובו כ-250 תמונות, חלקן הגדול לא פורסם מעולם, של הצלם היהודי הראשון בתימן, יחיאל חייבי, שתיעד את הקהילה בצנעא. האלבום יוצא לאחר עבודת מחקר של שנתיים, במהלכן זוהו כמעט כל הדמויות, הרבנים והמשפחות, באמצעות פגישות עם זקני העדה המופיעים בתמונות עוד כילדים.

"התאג' המנגן": 120 ילדים מנחילים את מסורת המקרא

במסורת יהודי תימן נוהגים הילדים לעלות לתורה ולקרוא את שלושת הפסוקים הראשונים של "מברך השישי". במבצע ארצי שמתקיים בימים אלו, נקראו ילדי העדה לשלוח הקלטה של שלושת הפסוקים הראשונים מכל מברך שישי לפי בחירתם. 120 הילדים הראשונים שיקראו נכונה, בהטעמה ובדקדוק המופלא של העדה, יזכו שקריאתם תיכנס לתוך הספר הדיגיטלי המנגן, שמם יונצח בצדי הדף והם יקבלו שוברי רכישה וספרים מתנה. שאר הילדים ייכנסו להגרלות ענק.

עדות להצלחת המפעילים ולדבקות הקהילה במורשת, ניתן לראות בנתון המדהים הבא: בעקבות מבצע ארצי, לא פחות מ-750 אנשים חתמו בכתב ידם וקיבלו על עצמם ללכת עם טלית עטופה בערב שבת, כמנהג יהדות תימן המפוארת.