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האקתון 'בבא-דע': 

תלמידים חרדים פיתחו יישומים לניווט למניין הקרוב והתראות לזמני תפילה

אירוע השיא של עמותת 'בבא-דע' נערך בירושלים; התלמידים הציגו פיתוחים טכנולוגיים מתקדמים המותאמים לאורח חיים יהודי, תוך שילוב ערכים תורניים (חרדים)

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אירוע של עמותת 'בבא-דע' בירושלים; התלמידים מציגים פיתוחים טכנולוגיים מתקדמים המותאמים לאורח חיים יהודי (צילום: באדיבות המצלם)

תנופת הפעילות של עמותת הטכנולוגיה והמדע החרדית 'בבא-דע' רשמה אבן דרך משמעותית עם סיכומו של פיילוט ראשון מסוגו במסגרת תוכנית הלימודים של העמותה. במהלך השנה למדו מעל 100 תלמידים חרדים ממוסדות חינוך ברחבי הארץ קורס מקיף לפיתוח יישומים, ואירוע השיא נחתם ביום שני, א' ראש חודש תמוז, בתחרות מרתון פיתוח חגיגית.

האירוע המרתק נערך בירושלים. המושג "האקתון" – 'מרתון פיתוח', אירוע רציף של סיעור מוחות ויצירה טכנולוגית, קיבל בעמותת 'בבא-דע' משמעות ערכית מיוחדת. התלמידים חולקו לשמונה קבוצות, כאשר כל קבוצה בחרה מראש בעיה מורכבת מתוך עולמות תוכן מגוונים ופיתחה עבורה פתרון טכנולוגי, בליווי צמוד של מנטורים מהתעשייה ושל המורים שלימדו את הקורס.

הפרויקטים שהציגו התלמידים העידו על הבנה מעמיקה ויכולות טכנולוגיות מרשימות. התלמידים פיתחו יישומים מתקדמים בתחום טכנולוגיית הרחפנים, הכוללים שליטה ובקרה, בדיקות בטיחות וזיהוי אזורי טיסה, לצד מערכות חכמות לניהול בית חכם ואוטומציה. בנוסף, נחשפו פיתוחים בתחום הבינה המלאכותית הכוללים מאגרי נתונים ייעודיים לזיהוי חכם, וכן יישומים מיוחדים המותאמים לאורח החיים היהודי, כגון כלים לניווט למניין הקרוב, התראות לזמני תפילה ויישומים נוספים.

השיפוט התבצע על פי קריטריונים של מקוריות, שימוש מתוחכם בחיישנים, עיצוב וחוויית משתמש ואיכות הצגת הפרויקט. הקבוצות המצטיינות זכו בפרסים יקרי ערך.

מיכל איבגי, מנהלת עמותת 'בבא-דע', ציינה כי דווקא לאחר תקופה מאתגרת, היא רואה חשיבות רבה בקיום המרתון כסיום משמעותי לתוכנית חדשנית ופורצת דרך. לדבריה, העמותה רואה זכות גדולה לתת מענה מקצועי וחינוכי לאלפי ילדים ובוגרים בחינוך החרדי, המשלבים לימודי טכנולוגיה מתקדמים תוך הקפדה על קלה כבחמורה ושמירה על הערכים היקרים להם מכל.

התוכנית התקיימה בשיתוף פעולה עם המכון הטכנולוגי MIT וארגון 'לשם', מתוך מטרה להנגיש בצורה ערכית, תורנית ומפוקחת, את מיטב הטכנולוגיה המתקדמת: בינה מלאכותית, אוטומציה ופתרון בעיות מעשיות מן החיים.

לשםבבא דא
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