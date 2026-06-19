כיכר השבת
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אור החיים אקטואלי עם יוסי אליטוב: שער המתנה | צפו

פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': רבים סבורים שהתורה נקנית בכישרון, בחריפות ובידיעות. אך חז”ל מלמדים שהמפתח האמיתי הוא דווקא הענווה. לכן נאמר: “וממדבר מתנה” — מי שנעשה כמדבר, פנוי מגאווה ומישות, זוכה שהתורה תינתן לו במתנה | התורה אינה רק חכמה שאדם משיג, אלא אור אלוקי שהוא מקבל. ככל שאדם מלא יותר בעצמו, יש פחות מקום לתורה; וככל שהוא משפיל את רוחו, כך נפתחים בפניו שערי המתנה (יהדות)

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אור החייםיוסי אליטובאור החיים אקטואלי

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