לקראת ההילולה אור החיים אקטואלי עם יוסי אליטוב: שער המתנה | צפו פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': רבים סבורים שהתורה נקנית בכישרון, בחריפות ובידיעות. אך חז”ל מלמדים שהמפתח האמיתי הוא דווקא הענווה. לכן נאמר: “וממדבר מתנה” — מי שנעשה כמדבר, פנוי מגאווה ומישות, זוכה שהתורה תינתן לו במתנה | התורה אינה רק חכמה שאדם משיג, אלא אור אלוקי שהוא מקבל. ככל שאדם מלא יותר בעצמו, יש פחות מקום לתורה; וככל שהוא משפיל את רוחו, כך נפתחים בפניו שערי המתנה (יהדות)

יא יוסי אליטוב כיכר השבת | 13:40