כיכר השבת
בכירים בסיעות החרדיות: 

"כל עוד חוק המעונות וחוק יסוד לימוד תורה לא יעברו - חוק התקשורת לא יעבור"

על רקע רצון הקואליציה לקדם את חוק התקשורת של השר קרעי, בכירים בש"ס ו'דגל התורה' הבהירו כי לא יאפשרו לחוק לעבור כל עוד חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעונות לא יעברו | ח"כי 'אגודה' יצביעו נגד בשל התנגדות למהות החוק (חרדים)

7תגובות
אריה דרעי ומשה גפני במליאת הכנסת (צילום: יונתן זינדל/Flash90)

בסיעות החרדיות הבהירו ביממה האחרונה לבכירי הקואליציה כי לא יאפשרו לחוק התקשורת של השר שלמה קרעי לעבור כל עוד החוקים החשובים לציבור החרדי לא יאושרו במליאת הכנסת.

ראשי הסיעות החרדיות, אריה דרעי ומשה גפני, מתוסכלים בשבוע האחרון מהתנהלות הקואליציה לאחר שראש הממשלה, בנימין נתניהו, הודיע כי לא הצליח להשיג רוב לחוק המעונות ובמקביל לא נרשמה התקדמות בחקיקת חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים שמקדם דרעי, למרות ההבטחות של ראש הממשלה ולאחר קדנציה של כישלונות בחקיקה שתסדיר את מעמד לומדי התורה.

בשל כך, הודיעו בסיעות החרדיות ליו"ר הקואליציה, ח"כ אופיר כ"ץ, כי בכוונתם למנוע כל חקיקה של הקואליציה עד להעברת החוקים החשובים של הציבור החרדי.

ל'כיכר השבת' נודע כי בש"ס הבהירו לקואליציה: "כל עוד חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים לא יעברו, אף חוק לא יעבור, כולל חוק התקשורת".

במקביל, ח"כ משה גפני הבהיר לקואליציה: "כל עוד חוק המעונות לא יאושר - אף חוק לא יעבור, כולל חוק התקשורת".

"לא ייתכן שראש הממשלה סוגר קדנציה ולא מצליח במשך שלוש וחצי שנים להעביר אף חוק חשוב ליהדות החרדית, איזו שותפות זו?", התבטא בכיר בסיעות החרדיות: "לא נאפשר לאף חוק לעבור, כולל חוק התקשורת שחשוב לקואליציה, נצביע נגד".

לדברי הבכיר: "הציבור החרדי מסתכל עלינו, אנחנו צריכים לבוא עם תשובות, בינתיים רה"מ נתניהו לא מאפשר לנו להביא אפילו הישג סמלי לציבור החרדי, עד כאן".

בתוך כך, ב'אגודת ישראל' הדגישו גם הבוקר כי בכוונתם להצביע נגד החוק גם אם החוקים של הסיעות החרדיות יעברו בשל התנגדות לתוכן חוק התקשורת.

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5
הבעיה כיום הוא שהחילונים מלפני ששים שנה עוד זכרו את הסבא שלהם ברוסיא וכו', שהיה שומר תורה ומצוות. ולכן אף על פי שבעקרון התנגדו לפטור של גיוס בני הישיבות, מכל מקום וויתרו תחת לחץ החרדים, מתוך הוקרה לבית סבא. אבל החילונים כיום, גם סבא שלהם היו חילוניים גמורים, ואין להם שום הוקרה לדת, ולמה שיוותרו.
וולף
החכים נזכרו עכשיו זה כמו משהו שבתפוץ הצנרת ורק אז נזכר לתקן אם היה מתקן בזמן שיש חלודה היה חוסך המון
...............
4
אפשר שהחדים בעולם יתנו איזה מכה כלכלי למדינה, וגם החילונים ירגישו בזה. דהנה חלק מההכנסות של המדינה הוא מתיירות. ועל כן אפשר לתקן שלא יבואו חרדים לבקר בארץ, כי אם לשמחה משפחתית קרובה, או לצרך פרנסה, או שאר ענין דחוף. ואפילו לא יבואו להסתופף בצל האדמורי''ם. ואף על פי שהביקור בארץ ובמקומות הקדושים ואצל
וולף
(המשך) ואצל הדמורי''ם הוא ענין טוב ומצוה, מכל מקום גם הצלת עולם התורה הוא ענין טוב ומצוה. ואף על פי שגם בעלי עסקים חרדים יסבלו מזה, מכל מקום מעדיפים החרדים בזה מאשר יוציאו את בנם או נכדם מכותלי בית המדרש לצבא. ושמא אפשר שלא יבואו בחורים ואברכים מחוץ לארץ ללמוד בארץ, אלא יקימו יותר ישיבות וכוללים בחו
וולף
3
אלו ואלו לא יעברו. דרעי פוחד להעביר את חוק התקשורת אחרי שמרן הרב אלבז יצא נגד זה בכל העוצמה. ככה שלא יעבור שום חוק כזה.
מאיר
2
בקדנציה הזו, החכים החרדים מתמודדים עם כשלון שלא היה כמותו מעולם, לא מימי בן גוריון ולא מימי הסיים הפולני. אם כדבריהם הם רק מצייתים לגדוילים, על מי האחריות לפשלה?
ההוא גברא
1
יאלההה דרעי וגפני צאו לעבוד מספיק עם החירטוטים, למה רק גור יודעים לעבוד???
מספיק

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