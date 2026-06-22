כיכר השבת
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בעקבות עימות בין נהגים: התחבורה הציבורית במודיעין עילית מושבתת

עימות שפרץ הבוקר בין נהג אוטובוס של חברת "קווים" לבין נהג הסעות פרטי, הוביל לעיכובו של הנהג על-ידי המשטרה ובעקבותיו להשבתה של התחבורה הציבורית במודיעין עילית | תושבים מתלוננים על שיבושים נרחבים | מחברת "קווים" נמסר כי "עקב אירוע אלימות כלפי אחד מנהגי החברה, חלים שיבושים קשים בהפעלת התחבורה הציבורית במודיעין עילית" (חדשות)

3תגובות
השביתה בתחבורה הציבורית במודיעין עילית
השביתה בתחבורה הציבורית במודיעין עילית| צילום: צילום: חדשות מודיעין עילית

שיבושים קשים נרשמים הבוקר (שני) בתחבורה הציבורית במודיעין עילית, לאחר אירוע חריג שהתרחש סמוך לשעה 08:00 בבוקר ברחוב מסילת יוסף פינת חתם סופר בעיר.

על פי הדיווחים, במקום התפתח עימות בין נהג אוטובוס של חברת "קווים" לבין נהג הסעות פרטי. במהלך התקרית, אחד מנוסעי ההסעה התקשר למוקד המשטרה ודיווח לכאורה כי נהג האוטובוס הוא "מחבל", מה שהוביל להגעה מהירה של כוחות המשטרה למקום, ועיכובו של נהג האוטובוס.

בעקבות האירוע כינסו נהגי החברה אסיפת חירום בחניון "קווים" בעיר, ובהמשך הופסקה פעילות התחבורה הציבורית של החברה במודיעין עילית. נוסעים רבים דיווחו על המתנה ממושכת בתחנות ועל שיבושים נרחבים בקווי השירות.

ל"כיכר השבת" נודע כי גם ועד הנהגים מעורב באירוע ובצעדים שננקטו בעקבותיו, על רקע טענות הנהגים להתנהלות פוגענית כלפי אחד מעובדי החברה.

מחברת "קווים" נמסר כי "עקב אירוע אלימות כלפי אחד מנהגי החברה, חלים שיבושים קשים בהפעלת התחבורה הציבורית במודיעין עילית. אנו מתנצלים על אי הנוחות ועושים את מירב המאמצים לחזרה לפעילות סדירה בהקדם".

נכון לשעה זו, התחבורה הציבורית של חברת "קווים" בעיר עדיין אינה פועלת כסדרה, ובחברה ממשיכים במגעים בניסיון להביא לחידוש הפעילות המלאה.

מודיעין עיליתתחבורה ציבוריתשביתהקווים
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3
אולי הגיע הזמן לעשות משהו
תושב מתוסכל
2
אולי לעשות יום אחד שביתה נגדם ונגד ראש העיר יעשה משבו נמאס!!!!!!!
די לענישה קולקטיבית
1
עכשיו מובן למה צריך נהגים חרדים ולא להעיף את הילדים מהחיידר בגלל אבא נהג
אחד חכם

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