שיבושים קשים נרשמים הבוקר (שני) בתחבורה הציבורית במודיעין עילית, לאחר אירוע חריג שהתרחש סמוך לשעה 08:00 בבוקר ברחוב מסילת יוסף פינת חתם סופר בעיר.

על פי הדיווחים, במקום התפתח עימות בין נהג אוטובוס של חברת "קווים" לבין נהג הסעות פרטי. במהלך התקרית, אחד מנוסעי ההסעה התקשר למוקד המשטרה ודיווח לכאורה כי נהג האוטובוס הוא "מחבל", מה שהוביל להגעה מהירה של כוחות המשטרה למקום, ועיכובו של נהג האוטובוס.

בעקבות האירוע כינסו נהגי החברה אסיפת חירום בחניון "קווים" בעיר, ובהמשך הופסקה פעילות התחבורה הציבורית של החברה במודיעין עילית. נוסעים רבים דיווחו על המתנה ממושכת בתחנות ועל שיבושים נרחבים בקווי השירות.

ל"כיכר השבת" נודע כי גם ועד הנהגים מעורב באירוע ובצעדים שננקטו בעקבותיו, על רקע טענות הנהגים להתנהלות פוגענית כלפי אחד מעובדי החברה.

מחברת "קווים" נמסר כי "עקב אירוע אלימות כלפי אחד מנהגי החברה, חלים שיבושים קשים בהפעלת התחבורה הציבורית במודיעין עילית. אנו מתנצלים על אי הנוחות ועושים את מירב המאמצים לחזרה לפעילות סדירה בהקדם".

נכון לשעה זו, התחבורה הציבורית של חברת "קווים" בעיר עדיין אינה פועלת כסדרה, ובחברה ממשיכים במגעים בניסיון להביא לחידוש הפעילות המלאה.