כיכר השבת
זה מה שנתפס בביתו

בן 14 מביתר עילית נעצר | בין החשדות: נהיגה ללא רישיון בקטנוע גנוב

בלשי תחנת עציון ממחוז ש"י, עצרו הבוקר צעיר בן 14 תושב ביתר עילית החשוד במגוון עבירות פליליות, בהם נהיגה ללא רישיון בקטנוע גנוב והחזקת צעצועים מסוכנים | הוא הועבר לחקירה במשטרה (חדשות)

הצעצועים המסוכנים שנתפסו (צילום: דוברות המשטרה)

בלשי תחנת עציון שבמרחב יהודה סגרו הבוקר (שני) מעגל עם מעצרו של צעיר בן 14 תושב ביתר עילית.

לפני כחודשיים, הצעיר נמלט כשהוא רוכב בצהרי היום על גבי קטנוע גנוב ללא רישיון נהיגה, תוך שנכנס עמו לתוך פארק משחקים. במהלך מנוסתו הוא פגע במעקה ואז נמלט רגלית.

פתחה בחקירה ולאחר שהתבררה זהותו ונאסף מידע מודיעיני אודותיו, הגיעו אל ביתו ושם נעצר.

במהלך חיפוש שערכו בלשי המשטרה הבוקר בביתו של החשוד, אותרו מספר אקדחי 'איירסופט' ו'תחמושת' של צעצועים מסוכנים אלו ברשותו של הצעיר, כשהם מוחזקים למעשה שלא כחוק.

החשוד שנעצר הבוקר, הועבר לחקירה בתחנת עציון בגין העבירות המיוחסות לו כאמור ונוספות, ובהתאם לממצאיה יוחלט האם להאריך את מעצרו.

משטרהמעצרביתר עיליתנהיגה ללא רישיוןצעצועים מסוכניםקטנוע גנוב

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר