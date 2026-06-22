כיכר השבת
המחאה עולה שלב

דריכות לקראת מחאת שיירות הרכבים לכלא הצבאי: המשטרה עדיין לא קיבלה החלטה - ומאיימת

במשטרה עדיין לא הכריעו אם לאשר את המחאה החריגה המתוכננת להמשך השבוע - להתקדם בשיירת רכבים איטית אל כלא 10 | הסוגייה נמצאת בימים אלה בדיונים בתוך המשטרה והמהלך דורש תיאום בין מחוזות | המשטרה לכיכר:  "לא נאפשר הפרות סדר וכל התנהגות העלולה לסכן את הציבור" (אקטואלי)

13תגובות
מחאה מול כלא 10 (צילום: דוד ארזני )

ההיערכות למחאת שיירות הרכבים המתוכננת ביום רביעי הקרוב לכיוון הכלא הצבאי נמשכת, אך נכון לעכשיו במשטרה טרם התקבלה החלטה האם לאשר את קיום המחאה במתכונתה המלאה.

כפי שדווח ב'כיכר השבת', באגודת ישראל מקדמים בימים אלו מהלך מחאה במסגרתו צפויות לצאת שיירות רכבים ממספר מוקדים ברחבי הארץ לעבר הכלא הצבאי ובחזרה, בנסיעה איטית ובליווי שלטי מחאה ומערכות הגברה. בשלב זה מדובר ביוזמה שמובלת בעיקר על ידי אגודת ישראל, כאשר בדגל התורה טרם התקבלה החלטה סופית האם להצטרף למהלך.

ל”כיכר השבת” נודע כי הסוגיה נמצאת בימים אלו בדיונים בתוך משטרת ישראל. בניגוד להפגנה רגילה המתקיימת בנקודה אחת, מדובר באירוע שחוצה מספר אזורים ומחוזות משטרה, דבר שהופך את הליך האישור למורכב יותר ודורש תיאום בין גורמים ומחוזות שונים.

במשטרת ישראל מסרו בתגובה ל׳כיכר השבת׳: “משטרת ישראל רואה בזכות המחאה כאבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק. יחד עם זאת, המשטרה לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור. כל בקשה לקיום הפגנה נבחנת לגופה, והפגנות יתאפשרו בהתאם להוראות החוק ובכפוף לתנאים שייקבעו”.

גורמים המעורים בפרטים מציינים כי אם בסופו של דבר המשטרה לא תאשר את המתווה המבוקש, וקבוצות מחאה יבחרו לקיים את השיירות ללא האישורים הנדרשים, המשתתפים עלולים להיות חשופים לאכיפה משטרתית ולקנסות.

בינתיים, ההכרעה הסופית טרם התקבלה, ומארגני המחאה ממתינים להחלטת המשטרה בנושא.

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10
דמוקרטיה לצד אחד בלבד, אין טיפת אמון במערכות הכת השלטת, לא מדבשך ולא מעוקצך, יבא בקרוב יום דינם!!! חבורת מושחתים
משטרת סדום
אתה מדבר מן הסתם על חברי הכנסת החרדים, ואתה צודק, הם בדרכם בחזרה לאופוזיציה, לשבת בפינה ולחשוב טוב טוב על מה שהם עשו (ולא עשו).
אורח לרגע
9
די להאמין בשטרה!!!!!!! ממי אתם מבקשים אישור????????????????? מ שעוצר את הבחורים?!?!?!?!?!?! אתמה לא הבנתם שצריך לפעול לבד כמו הפלג???? ניסיתם כל דרך בממשלה ולא הצלחתם!!!!!!!! הגיע הזמן לפעול לבד!!!!!! לנו המלחמה ולה' הישועה!!!!!!!!!!!!!!!!
שאגת העריק
8
עדיין זוכרים את הפגנת חסידי גור ליד הכלא . ואת מה שהשאירו - לכלוך . שקיות ניילון . אשפה .גללי צואה ושתן .בקיצור השכונה נהפכה למזבלה הייתה גם פגיעה ברכוש הציבורי קללות וידויי אבנים וכך מתנהגים לצערנו יהודים שומרי תורה ומצוות.
נח
מה קפלן השאירו ?? ובנוסף הכינוס היה בתת תנאים כלומר בשדה . אין פחי זבל אין נתונים אלמנטריים .
שיע
7
אגודת ישראל! כל כך מצער שאתם מצטרפים למחללי השם ופורעי הכבישים. אבל, אם הצטרפתם לפלג, מה אתם מבקשים בכלל אישורי משטרה? אם אדם שיושב על הכביש, חוסם את התנועה לחלוטין בעורק ראשי, המשטרה לא עוצרת, קל וחומר שהיא לא תפעל נגד מי שנוסע לאט. ולדגל התורה אומר. אם תשתתפו באיזו שהיא מחאה אלימה, גם כזו של עיכוב
יוסי
6
המשטרה מחפשת כותרות, הרי ברור שאין כאן שום סכנה לציבור אלא רק זעקה לגיטימית של בני תורה. מדהים לראות איך על כל חסימה של חילונים שותקים, וכשמדובר בציבור שלנו פתאום נזכרים ב"תיאום מחוזות".
דוד
5
שעיר לעזאזאל לעשות שיירה מתא לירושלים בשיא הפקקים זה בסדר איפה בן גביר
דוד
4
המשטרה הזאת מדברת גבוהה גבוהה, בסוף כולם יבואו עם המכוניות והם יעמדו בצד ויסתכלו. אל תהיו לי פחדנים, מי שבא בא, ומי שמפחד מהקנסות שישאר בבית לאכול חמין.
מנחם
3
לא צריכים אישור לנסוע לאט!!!
אישור?
2
וואלה אני אומר לכם את האמת שנים כעסתי על ש"ס ולא דרכתי בקלפי הרגשתו ששכחו אותנו בשטח אבל לראות את התמונות האלה של הילדים שלנו חוטפים מכות רצח על הכביש? הלב שלי פשוט נשבר בסוף, עם כל הביקורת שיש לי ברגעים כאלה מבינים שאין לנו אף אחד אחר שיצעק את הצעקה שלנו אנחנו ספרדים וכשמרביצים לילדים שלנו אנחנו חי
אבי
אנחנו חיים את הכאב הזה ביחד, שמים את כל המחלוקות בצד ומתאחדים בשביל עולם התורה
אבי
1
משטרת ישראל היקרה אנחנו הציבור החרדי מתחננים אליכם, אל תאשרו את הצעדה הזאת, היא נגד רצון הציבור החרדי ורק רצון של כל מה חצרות אלימות שחברו יחד לשמאל הרידיקלי לגרום לכאוס במדינה
אזרח חרדי

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