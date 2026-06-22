ההיערכות למחאת שיירות הרכבים המתוכננת ביום רביעי הקרוב לכיוון הכלא הצבאי נמשכת, אך נכון לעכשיו במשטרה טרם התקבלה החלטה האם לאשר את קיום המחאה במתכונתה המלאה.

כפי שדווח ב'כיכר השבת', באגודת ישראל מקדמים בימים אלו מהלך מחאה במסגרתו צפויות לצאת שיירות רכבים ממספר מוקדים ברחבי הארץ לעבר הכלא הצבאי ובחזרה, בנסיעה איטית ובליווי שלטי מחאה ומערכות הגברה. בשלב זה מדובר ביוזמה שמובלת בעיקר על ידי אגודת ישראל, כאשר בדגל התורה טרם התקבלה החלטה סופית האם להצטרף למהלך.

ל”כיכר השבת” נודע כי הסוגיה נמצאת בימים אלו בדיונים בתוך משטרת ישראל. בניגוד להפגנה רגילה המתקיימת בנקודה אחת, מדובר באירוע שחוצה מספר אזורים ומחוזות משטרה, דבר שהופך את הליך האישור למורכב יותר ודורש תיאום בין גורמים ומחוזות שונים.

במשטרת ישראל מסרו בתגובה ל׳כיכר השבת׳: “משטרת ישראל רואה בזכות המחאה כאבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק. יחד עם זאת, המשטרה לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור. כל בקשה לקיום הפגנה נבחנת לגופה, והפגנות יתאפשרו בהתאם להוראות החוק ובכפוף לתנאים שייקבעו”.

גורמים המעורים בפרטים מציינים כי אם בסופו של דבר המשטרה לא תאשר את המתווה המבוקש, וקבוצות מחאה יבחרו לקיים את השיירות ללא האישורים הנדרשים, המשתתפים עלולים להיות חשופים לאכיפה משטרתית ולקנסות.

בינתיים, ההכרעה הסופית טרם התקבלה, ומארגני המחאה ממתינים להחלטת המשטרה בנושא.