"מחאת שיירות הרכבים" יוצאת לדרך: 'כיכר השבת' עם כל הפרטים

לקראת מחאת שיירות הרכבים: הוועדה המארגנת יוצאת לדרך באופן רשמי וקוראת לציבור להשתתף במחאה שתתקיים ביום רביעי הקרוב בשעה 16:00. במסגרת המחאה צפויות לצאת שיירות רכבים ממספר מוקדים ברחבי הארץ לעבר הכלא הצבאי ובחזרה, בנסיעה איטית ובליווי שלטי מחאה ומערכות הגברה.

בהודעה שהופצה באופן רשמי ע"י מערך הדוברות של המאבק נמסר כי לאחר היערכות ובהכוונת רבני קהילות וראשי ישיבות, צפויות לצאת שיירות רכבים ממספר מוקדים ברחבי הארץ לעבר הכלא הצבאי.

לדברי המארגנים, המחאה נועדה להעביר מסר של תמיכה בעצורים: ״אין דרך בלי דרך התורה, וכלל הציבור ניצב כאיש אחד כדי לחזק את האסירים שמאחורי הסורגים ולשדר להם - עם ישראל כולו איתכם״.

כזכור, מוקדם יותר פרסמנו ב׳כיכר השבת׳ כי הוועדה המארגנת מינתה את שמואל קרמרסקי, דוברו של ח״כ מאיר פרוש, ואת יוסי צלניקר, דוברו של ראש עיריית בני ברק חנוך זייברט, כדוברי המחאה.

כפי שדיווחנו מוקדם יותר, כי הסוגיה נמצאת בימים אלו בדיונים בתוך משטרת ישראל. בניגוד להפגנה רגילה המתקיימת בנקודה אחת, מדובר באירוע שחוצה מספר אזורים ומחוזות משטרה, דבר שהופך את הליך האישור למורכב יותר ודורש תיאום בין גורמים ומחוזות שונים.

במשטרת ישראל מסרו בתגובה ל׳כיכר השבת׳: “משטרת ישראל רואה בזכות המחאה כאבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק. יחד עם זאת, המשטרה לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור. כל בקשה לקיום הפגנה נבחנת לגופה, והפגנות יתאפשרו בהתאם להוראות החוק ובכפוף לתנאים שייקבעו”.

גורמים המעורים בפרטים מציינים כי אם בסופו של דבר המשטרה לא תאשר את המתווה המבוקש, וקבוצות מחאה יבחרו לקיים את השיירות ללא האישורים הנדרשים, המשתתפים עלולים להיות חשופים לאכיפה משטרתית ולקנסות.

אנחנו כאן ב'כיכר השבת' נעדכן אתכם בכלל ההתפתחויות וההתרחשויות.