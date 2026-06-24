תגלית מרגשת מסוגה מסעירה בימים אלו את בני העדה התימנית, אוצר בלום של כ-250 תמונות אותנטיות ונדירות, שצולמו בשנות ה-40 של המאה הקודמת בתימן, נחשף בדרך מקרית לחלוטין לאחר ששכב עשרות שנים בתוך קופסאות ישנות ומעלות אבק בבוידעם.

התמונות, שצולמו על ידי יחיאל חייבי ז"ל, מי שנחשב לצלם היהודי הראשון בתימן, נמצאו על ידי אלמנתו. מדובר בצילומים בעלי חשיבות היסטורית ותורנית שאין לה שיעור, המעניקים את העדות הוויזואלית הרחבה והמקיפה ביותר לחיי קהילת היהודים המפוארת בתימן ובבירה צנעא ערב העלייה הגדולה. חלק מהתמונות היו עד כה בגדר תעלומה, ולא ראו אור שמש מעולם.

בין דפי האלבום שיצא לאור בימים אלו, ניתן להציץ באופן נדיר אל חיי הקהילה היהודית: בתי כנסת עתיקים, רבנים ומארי השוקדים על תלמודם, לבוש השבת והחול המקורי, מנהגים קדומים ותמונות משפחתיות רוטטות. מרכבות אש בדרך לכלא 10: אלפים יצאו למחאת ענק | האזינו להוראות הדרמטיות מתוך הקווים הפנימיים חיים רוזנבוים | 10:43 גל מעצרים של המשטרה בקהילה הברסלבית ביבניאל | החשד: נישואי קטינים קובי רוזן | 10:53 מאחורי הוצאת הספר עומדת עבודה סיזיפית ומאומצת של צוות חוקרים מומחים, אשר במשך קרוב לשנתיים עמלו יומם וליל כדי לפענח ולזהות את הדמויות המופיעות בתצלומים. לצורך מלאכת הקודש, נעזרו החוקרים בזקני העדה התימנית כיום, אשר הביטו בתמונות המצהיבות וזיהו את עצמם כילדים קטנים לפני קרוב לשמונים שנה. הספר, המלווה במבוא היסטורי ונרחב מאת ד"ר אדם בן נון, מהווה עדות אותנטית יחידה במינה לחיי היהודים בתימן.

גדולי הדור התרגשו כאשר זיהו את משפחתם

כאשר הספר הגיע לידיו של הגאון רבי שלמה מחפוד, גאב"ד 'יורה דעה' וחבר מועצת חכמי התורה, הוא עלעל בדפים והתרגש כאשר לפתע זיהה את דמותו של חמיו הדגול, הגאון הרב יום טוב גיאת זצ"ל, כפי שצולם בימי נעוריו בתימן.

הגר"ש מחפוד מזהה את חותנו זצ"ל

במקביל, התרגשות אחזה גם בגאון רבי פנחס קורח, מגדולי רבני העדה, כאשר דפדף באלבום ולפתע זיהה את עצמו כילד זעיר, עומד בתימן לצד אביו הנערץ, מארי יוסף בן מארי סאלם קורח זצ"ל, מי שכיהן בפאר כ'מארי' הנודע של בית הכנסת המפורסם "בית אלכסאר" בצנעא.

עבור הרבנים וכלל הקהילה, לא מדובר רק באלבום תמונות, אלא בנתינת חיים והצלת ההיסטוריה המפוארת של יהדות תימן, שעולה כעת מאבק הדורות ישירות אל מרכז הבמה של עולם התורה.