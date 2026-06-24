באווירה מיוחדת ומלאת ציפייה, נערך השבוע אירוע סגור ומושקע, במסגרתו חשף משפיען הרשת דודי קפלר לראשונה סרט אישי ויוצא דופן יצירה שלא מספרת רק על רגעים מהעבר, אלא מתעדת מסע אמיתי שמתרחש לנגד עיני הצופים.

האורחים שהגיעו לאירוע זכו להצצה ראשונה לסרט הדוקומנטרי, שבו פתח קפלר את המצלמה אל חייו האישיים ונתן לצופים הצצה נדירה לתהליך עמוק שעבר בשנה האחרונה.

הסרט, בבימוי ובהפקת מיכל כץ הפקות, נבנה כיצירה דוקומנטרית כנה ובלתי אמצעית, המשלבת בין סיפור אישי לבין רגעים אמיתיים מתוך הדרך שעבר קפלר. הבחירה לתעד את התהליך בזמן אמת הפכה את הסרט למסמך אישי וייחודי, שמאפשר לצופים להרגיש שהם חלק מהמסע עצמו.

"הסרט הזה הוא לא על החיים שהיו לי, אלא על החיים שהתחלתי לחיות מעכשיו", אומר קפלר בסרט, שמציג רגעים כנים, אישיים ובלתי אמצעיים.

במהלך הערב, שנבנה כחוויה שלמה סביב הסרט, נהנו המשתתפים מאווירה מיוחדת, מפגש אישי עם היוצר וצפו ביצירה שמצליחה לשלב בין סיפור אישי לבין מסר רחב שכל אחד יכול להתחבר אליו.

קפלר, שמוכר בשנים האחרונות כאחד ממשפיעני הרשת הבולטים במגזר, בחר הפעם לקחת את העוקבים והצופים שלו למסע מסוג אחר – פחות סביב הצלחות ורגעי שיא, ויותר סביב הדרך, ההתמודדויות והרגעים שמאחורי הקלעים.

התגובות לאחר ההקרנה היו נלהבות, כאשר רבים מהנוכחים סיפרו כי מדובר בחוויה שונה מהתוכן הרגיל שמופיע ברשת – סרט שמצליח לגעת, לעורר מחשבה ולהשאיר את הצופה עם תחושה של השראה ורצון לבחון מחדש את הדרך האישית שלו.

בסיום האירוע אמר קפלר כי מבחינתו זו רק ההתחלה:

"המצלמה הייתה שם כל הזמן, אבל השתדלתי לא להתייחס אליה. רציתי פשוט להתמסר לתהליך באמת. יש שם רגעים מביכים וחושפניים, אבל אני מאמין שמי שיצפה בסרט הזה ימצא גם את הסיפור האישי שלו".

הסרט צפוי להיחשף בקרוב לקהל הרחב ולעורר שיח סביב הדרך שבה אנחנו מסתכלים על עצמנו, על שינוי ועל האפשרות להתחיל פרק חדש בכל שלב בחיים.