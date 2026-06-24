הגה"צ רבי בנימין אייזנברגר, ראש ישיבת 'היכל התלמוד' ואב"ד 'היכל התפילה', פרסם השבוע תקנה דרמטית וחסרת פשרות בהיכל ישיבתו הרמה בשכונת בארו פארק שבברוקלין. ראש הישיבה, מראשי המנהיגים הרוחניים הבולטים והמשפיעים ביותר בבורו פארק, קבע בימים האחרונים תקנה קבועה ומחייבת האוסרת באופן גורף על תלמידי הישיבה להחזיק או לרכוב על קורקינטים חשמליים.

ההחלטה הנחרצת של הגר"ב אייזנברגר מגיעה בעקבות זינוק מדאיג במספר תאונות הדרכים הקשות והתקריות המורכבות שנרשמו בתקופה האחרונה ברחבי השכונה החרדית בניו יורק, כתוצאה משימוש חסר זהירות בכלים הממונעים. נקודת הרתיחה שהובילה לחקיקת התקנה נרשמה לאחר שאחד מתלמידי הישיבה עצמה נפצע באורח קשה מאוד, כאשר נפגע מרכב חולף בעת שרכב על כלי חשמלי ברחובות השכונה.

יצוין כי המבנה של ישיבת "היכל התלמוד" שוכן באזור מרוחק יחסית, בשולי שכונת בורו פארק, בשדרה ה-60. דבר זה אילץ עד היום תלמידים רבים המתגוררים באזורים המרוחקים של השכונה להיעזר בקורקינטים החשמליים כדי לקצר מרחקים ולהגיע בזמן לתחילת סדרי הלימוד ותפילות הישיבה.

אולם כעת, בעקבות שרשרת האסונות והסכנה המוחשית לחיי אדם, החליט ראש הישיבה לשים סוף לתופעה המסוכנת. ראש הישיבה הבהיר בצורה שאינה משתמעת לשני פנים כי שום תלמיד מתלמידי הישיבה אינו רשאי להחזיק ברשותו כלי כזה או להגיע עימו למתחם, והנחה את הבחורים להגיע להיכל הלימוד אך ורק בהליכה רגלית, או לחלופין באמצעות פתרונות תחבורה מבוקרים דוגמת שירותי מוניות מקומיים.

המהלך המבורך של המנהיג הנערץ צריך לשמש תמרור אזהרה בוהק ומודל לחיקוי עבור העולם כולו. תופעת הקורקינטים והאופניים החשמליים הפכה בשנים האחרונות למכת מדינה של ממש, כאשר מדי שבוע אנו נחשפים לעוד ועוד אסונות, פציעות קשות ותאונות מחרידות שיכלו להימנע ברגע אחד של משמעת. הלוואי והיוזמה המבורכת והחיונית הזו תורם ותיושם גם כאן בארץ ישראל, ותחסוך המון דמעות, כאב ועוגמת נפש מיותרת ממשפחות רבות בישראל.