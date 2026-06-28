שאלה:

האם מותר להתכונן בשבת למבחן בלימודי חול?

תשובה:

בשאלה זו יש לדון בשני היבטים: עצם העיסוק בדברי חול בשבת, ואיסור "הכנה משבת לחול".

לגבי קריאת דברי חול בשבת, נחלקו הראשונים. לדעת הרמב"ם, אסור לקרוא דברי חול בשבת, ולשיטתו מותר לעסוק רק בדברי תורה. לעומתו, הרשב"א סובר שמותר לקרוא דברים הגורמים לאדם הנאה וסיפוק. כך למשל, אדם שנהנה לקרוא על היסטוריה מתוך סקרנות ועניין, רשאי לעשות זאת.

השולחן ערוך פסק להקל כדעת הרשב"א, וכן כתב הרב ב'חזון עובדיה' שהמקילים יש להם על מה שיסמוכו. עם זאת, ישנם יראי שמים הנוהגים להחמיר שלא לקרוא בשבת דבר שאינו דברי תורה.

אלא שלימוד למבחן מעורר שאלה נוספת: איסור הכנה משבת לחול. לכאורה, מטרת הלימוד היא ההצלחה במבחן שייערך ביום חול, ונמצא שהאדם מנצל את שעות השבת לצורך ימות השבוע.

אולם למעשה, איסור הכנה נאמר כאשר אדם יכול לבצע את הפעולה לאחר השבת, ובוחר לעשותה בשבת מפני שיש לו זמן פנוי. אך אם ניצל את זמנו הפנוי במהלך השבוע ועדיין אינו מספיק להשלים את החומר, אין בכך משום הכנה אסורה. בדומה למה שפסק מרן השולחן ערוך לגבי ירקות העלולים להתקלקל בשרב, שמותר לטפל בהם בשבת כדי למנוע הפסד, כאשר אי אפשר להמתין למוצאי שבת.

הלכה למעשה: מותר ללמוד למבחן בשבת רק כאשר האדם ניצל את זמנו הפנוי בימות החול, ואינו יכול להשלים את החומר בלעדי הלימוד בשבת.

סיפורים עצובים

שאלה:

סבתא ניצולת השואה מבקשת לספר בשבת על חוויותיה ועל הסיפורים הקשים שעברה. האם מותר לשמוע, או שיש בכך פגיעה בעונג השבת?

תשובה:

מרן השולחן ערוך פסק שמשום מצוות "עונג שבת" על האדם להסיח דעתו מטרדותיו ולהרגיש כאילו כל מלאכתו עשויה. אפילו מחשבות על ענייני חול המביאות לידי דאגה או צער אינן ראויות בשבת.

זו גם אחת הסיבות שחז"ל תיקנו נוסח תפילה שונה לשבת, ללא בקשות אישיות על פרנסה, בריאות ושאר צרכים, כדי לשמור על אווירה של מנוחה, שמחה ויישוב הדעת.

המשנה ברורה פוסק שאין לספר בשבת דברים המביאים את האדם לצער. וכן כתב מו"ח ב'חזון עובדיה', שאפילו תלמיד חכם הלומד סוגיה קשה הגורמת לו בתחילתה למאמץ ולצער, ראוי שיעדיף בשבת לימוד קל ומשמח יותר, כדי לקיים את מצוות "וקראת לשבת עונג".

לכן, יש להימנע משמיעת סיפורים המעוררים עצב וצער בשבת. עם זאת, כאשר מדובר בסבתא שהדברים יקרים לליבה והיא חשה צורך לשתף ולספר, אין לפגוע בה או להפגין חוסר עניין. נכון לנהוג ברגישות ובחכמה, להקשיב בכבוד, ובמידת האפשר להסב את השיחה לנושאים נעימים יותר, תוך שמירה על אווירת השבת וקדושתה.

המאמר נכתב בתוך עלון אחוותא המופץ ברחבי הארץ.

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