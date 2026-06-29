"נשלל כל חשד": הוסר החשש למטען חבלה באוטובוס בבני ברק

הזירה בבני ברק - צילום: קובי ישראל הזירה בבני ברק | צילום: צילום: קובי ישראל 10 10 0:00 / 0:19

כוחות גדולים של משטרה הוקפצו בדקות האחרונות (שני) לרחוב קהילות יעקב בבני ברק, בשל חשד להימצאות של מטען חבלה בתוך אוטובוס - כעבור דקות אחדות נמסר כי נשלל החשש למטען חבלה.

לצד כוחות המשטרה, פעלו בזירה חבלני משטרה, שיחד עם רובוט החבלה המשטרתי בדקו את החפץ החשוד באוטובוס. האירוע התרחש במסוף האוטובוסים ברחוב קהילות יעקב, והאיזור כולו נחסם לתנועה.

הזירה בבני ברק ( צילום: י.ח. )

הזירה בבני ברק ( צילום: י.ח. )

מהמשטרה נמסר בתחילה כי "לפני זמן קצר התקבל במוקד המשטרה דיווח על חפץ חשוד שאותר באוטובוס ברחוב קהילות יעקב בבני ברק. כוחות משטרה וחבלני משטרה נמצאים במקום ופועלים לבדיקת החפץ ולשלילת כל חשש".

המשטרה קראה לציבור להימנע מהגעה לאזור, להתרחק מהמקום, להישמע להנחיות השוטרים הפועלים בזירה, עד לסיום הטיפול באירוע.

לאחר שנשלל החשד, נמסר מהמשטרה כי "בהמשך לדיווח אודות חפץ חשוד שאותר באוטובוס ברחוב קהילות יעקב בבני ברק, לאחר בדיקת חבלן המשטרה הוסר החשש ונשלל כל חשד. המשטרה קוראת לציבור לשמור על עירנות ולדווח על כל אירוע חריג או חפץ חשוד".