כיכר השבת
"מאיפה באה האכזריות?"

ח"כ בן צור: "אלימות המשטרה נגד החרדים הזכירה ימים אפלים; מאיפה הרוע?!"

ח"כ יואב בן צור בריאיון סוער באולפן 'כיכר' על אלימות המשטרה נגד מפגינים חרדים: "זה הזכיר לנו ימים אפלים מאוד מהעבר, אם זה היה קורה בחו"ל היינו נזעקים" | בן צור פנה לשוטרים: "מאיפה בא הרוע שבועטים בראש לבחור שוכב? מקווה שמי שצריך לתת את הדין – ייתן אותו" | צפו (חרדים)

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צפו בדברים באולפן 'כיכר'
צפו בדברים באולפן 'כיכר'

ח"כ יואב בן צור (ש"ס) התייחס במהלך ריאיון באולפן 'כיכר השבת' לאלימות נגד מפגינים חרדים ותקף בחריפות: "אם זה היה קורה ליהודים באירופה או בארה"ב היינו נזעקים כולנו, שזה קורה פה? זה לא יעלה על הדעת".

לדבריו: "הדברים היו פשוט נוראיים, זה הזכיר לנו ימים אפלים מאוד מהעבר, כך התייחסו ליהודים בארצות אחרות. אם זה היה קורה ליהודים באירופה או בארה"ב היינו נזעקים כולנו, שזה קורה פה? זה לא יעלה על הדעת

"אינני יודע מאיפה באה אכזריות כזו שבועטים בראש לבחור בראש שהוא שוכב ברצפה, שקורעים מכנסיים".

"אחיי השוטרים", פנה בן צור: "אני לא מבין, מאיפה בא הרוע הזה? מאיפה באה האכזריות הזו שעשו ככה לאנשים, אני לא מבין את הדבר הזה, חלקם הם מבני עדתנו, איך אתם מגיעים לרמת שנאה כזו על בני תורה? אני מאוד מתפלא ואני מקווה שמי שצריך לתת את הדין - ייתן את הדין".

משטרהגיוס חרדיםיואב בן צוראלימות המשטרה

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בן צור תחזור לשיר ותניח לפוליטיקה.
רק לא ג ושס

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