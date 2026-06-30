ח"כ יואב בן צור (ש"ס) התייחס במהלך ריאיון באולפן 'כיכר השבת' לאלימות המשטרה נגד מפגינים חרדים ותקף בחריפות: "אם זה היה קורה ליהודים באירופה או בארה"ב היינו נזעקים כולנו, שזה קורה פה? זה לא יעלה על הדעת".

לדבריו: "הדברים היו פשוט נוראיים, זה הזכיר לנו ימים אפלים מאוד מהעבר, כך התייחסו ליהודים בארצות אחרות. אם זה היה קורה ליהודים באירופה או בארה"ב היינו נזעקים כולנו, שזה קורה פה? זה לא יעלה על הדעת

"אינני יודע מאיפה באה אכזריות כזו שבועטים בראש לבחור בראש שהוא שוכב ברצפה, שקורעים מכנסיים".

"אחיי השוטרים", פנה בן צור: "אני לא מבין, מאיפה בא הרוע הזה? מאיפה באה האכזריות הזו שעשו ככה לאנשים, אני לא מבין את הדבר הזה, חלקם הם מבני עדתנו, איך אתם מגיעים לרמת שנאה כזו על בני תורה? אני מאוד מתפלא ואני מקווה שמי שצריך לתת את הדין - ייתן את הדין".