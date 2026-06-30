היערכות שיא במטה המשרדים הראשיים של יד לאחים לקראת צאתו לדרך של מחנה הנופש לילדים שחולצו בחודשים האחרונים בכפרים ערביים. המחנה יפעל בווילת ענק מפוארת שנשכרה והותאמה לשם כך בצפון הארץ. במשך ימי פעילותו יהנו הילדים מטיולים, אטרקציות, גיבוש חברתי ותוכן יהודי חווייתי למכביר.

ביד לאחים אומרים כי המחנה נועד, בראש ובראשונה, לחזק את הזהות היהודית בקרב הילדים הניצולים. מטבע הדברים, ולנוכח המורכבות הרגישה ביותר הכרוכה ברקע האישי של כל אחד מהילדים הללו, הם חווים קשיים לא פשוטים כלל בכל הנוגע לגיבוש הזהות האישית שלהם. הילדים הללו, מסבירים ביד לאחים, נולדו וגדלו בסביבה ערבית עוינת ומובהקת. עד לפני חודשים אחדים, השפה היחידה אותה הכירו הייתה ערבית וכך גם המנטליות וכל מערכת המושגים. מחנה הנופש הייחודי מעמיס עליהם חוויות יהודיות ומאיר בקרבם את זהותם האמיתית כבנים לעם היהודי.

שם המחנה נבחר בקפידה: "קבוצת שווים". מאחורי השם הזה מסתתרת חשיבה. "רוב ככל הילדים הללו", מסבירה עובדת סוציאלית ותיקה בשירות יד לאחים, "חשים צורך להסתיר את זהותם האישית בסביבה החדשה שבה הם מתגוררים כיום. הם חוששים מאוד ומבקשים כל העת לוודא שאיש מבני גילם לא ידע חלילה מי האבא שלהם. במחנה הנופש הם משוחררים מהפחד הזה ומדברים בחופשיות על הטראומות ועל העבר שחוו". על מנת להמחיש זאת, היא מספרת כי באחת השנים הקודמות, ביום הראשון של המחנה, כשנכנס אחד הילדים אל המתחם הוא הגיב בספונטניות: "כל אלו אבא שלהם ערבי?" ובאומרו זאת נשם לרווחה וניכרה מאוד ההקלה שחש, כשיוכל לדבר בחופשיות עם בני גילו על העבר שלו ועל מה שמעיק עליו ויושב על ליבו.

מטרה נוספת ולא פחות חשובה היא להעניק לאימהות הניצולות, שחולצו במבצעים הרואיים של יד לאחים, מתוככי הכפרים, ומאז חוות התמודדות כפולה ומכופלת בהנחילן לעצמן ולילדיהן את החיים החדשים שלהן ייחלו. מדובר באימהות חד הוריות שעם כל העזרה היומיומית שהן זוכות לה מהצוות המקצועי של יד לאחים, ההתמודדות היא שלהן. במשך ימי פעילות המחנה, כשהילדים מוגנים ומועסקים היטב, האימהות הללו מקבלות את המרגוע שהן דרושות לו ואת הזמן לעצמן ולחירותן.

תוכנית המחנה כוללת, בין היתר: ביקור ממושך בלונה פארק על שלל מתקניו, שייט מהנה בכינרת, ביקור בקברי צדיקים, קבוצות תוכן להעשרה. את המחנה מפעילים הרב יואב רובינסון והרב חיים קאהן, פעילי יד לאחים, וצוות של מדריכים חדורי מוטיבציה להשקעה מרבית, עם כל הלב ועם כל הנשמה. תוכנית נפרדת ומקבילה לחלוטין תתקיים לבנות הניצולות, שבועיים לאחר תום המחנה הנוכחי.

ביד לאחים מביעים ביטחון מלא כי בסייעתא דשמיא, הילדים יחזרו מהמחנה כשהם עמוסי תוכן וחוויות שיעניקו לכל אחד ואחד מהם העצמה אישית וכוחות מחודשים להמשיך ולעלות בדרך הסלולה, בליווי הנמרץ של כל הכוחות הפועלים בקרבם ולצדם לכל אורך ימי השנה.