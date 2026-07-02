כיכר השבת
לצד מאות בני שירות אזרחי

מהפכת גיוס חרדים בהובלת בן גביר: זינוק של 300% בגיוס חרדים למשטרה

מהפכה: זינוק של 300% בגיוס חרדים למשטרת ישראל לצד מאות בני שירות אזרחי ביטחוני המשתלבים בשב״ס, במשטרה ובכבאות - בזכות יישום מדיניות לפתיחת מסלולי שירות המותאמים לאורח החיים החרדי. אתמול המשרד לביטחון לאומי קיבץ את כל הגיבורים ליום רענון שכולו הכרה והערכה על פועלם״ (חרדים)

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יום רענון למשרתים החרדים במשטרה - צפו
יום רענון למשרתים החרדים במשטרה - צפו| צילום: צילום: באדיבות המצלם

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר:

״כשפותחים מסלולי שירות שמכבדים את אורח החיים החרדי, הציבור החרדי מגיע, מתגייס ותורם לביטחון ישראל. זו הדרך - שותפות, לא כפייה. בזמן שכולם מדברים על גיוס חרדים, אנחנו פשוט עושים״

הערכה רבה לראובן פינסקי על תמיכה והבנה לצרכים של המשרד לבל"ם לאורך כל הדרך, לארגון חברים על שותפות ואחריות במיצוב בני השירות בתפקידים מבצעיים, לגופי הביטחון של המשרד על מימוש המדיניות בשילוב חרדים, ולאורן נחמיה וצוותו על נחישות וחשיבה מחוץ לקופסה בהובלת מהפכת שילוב החרדים במשרד.

יום רענון למשרתים החרדים במשטרה (צילום: באדיבות המצלם)
יום רענון למשרתים החרדים במשטרה (צילום: באדיבות המצלם)
משטרהאיתמר בן גבירשירות אזרחישירות לאומי
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