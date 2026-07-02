השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר:

״כשפותחים מסלולי שירות שמכבדים את אורח החיים החרדי, הציבור החרדי מגיע, מתגייס ותורם לביטחון ישראל. זו הדרך - שותפות, לא כפייה. בזמן שכולם מדברים על גיוס חרדים, אנחנו פשוט עושים״

הערכה רבה לראובן פינסקי על תמיכה והבנה לצרכים של המשרד לבל"ם לאורך כל הדרך, לארגון חברים על שותפות ואחריות במיצוב בני השירות בתפקידים מבצעיים, לגופי הביטחון של המשרד על מימוש המדיניות בשילוב חרדים, ולאורן נחמיה וצוותו על נחישות וחשיבה מחוץ לקופסה בהובלת מהפכת שילוב החרדים במשרד.