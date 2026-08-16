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חָטָאנוּ לְפָנֶיךָ רַחֵם עָלֵינוּ

רבבות התכנסו במעמד מרגש: הסליחות הראשונות ברחבת הכותל | תיעוד

רבבות מתפללים התכנסו במוצאי שבת לסליחות הראשונות ברחבת הכותל המערבי • רב הכותל התפלל לאחדות ישראל ולשלום חיילי צה"ל | סוֹלֵחַ עֲוֹנוֹת עוֹנֶה בְּעֵת צָרוֹת (חרדים)

1תגובות
אדון הסליחות בכותל
אדון הסליחות בכותל| צילום: צילום: הקרן למורשת הכותל

עם פתיחת חודש אלול – חודש הרחמים והסליחות, התכנסו במוצאי שבת רבבות מתפללים ברחבת הכותל המערבי למעמד הסליחות הראשון לשנת תשפ"ו.

המעמד המסורתי, המתקיים מדי שנה בליל מוצאי שבת הראשון של חודש אלול, משך אליו המונים מכל רחבי הארץ.

במהלך התפילה המרגשת, נשא רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, הגאון רבי שמואל רבינוביץ, תפילות נרגשות לאחדות עם ישראל, לשלומם של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, ולשלום וביטחון מדינת ישראל. התפילות עלו מלב אל הכותל המערבי, כשהמתפללים מבקשים רחמים וסליחה בימים הנוראים המתקרבים.

שנה יתקיימו ברחבת הכותל 19 מעמדי סליחות מרכזיים לאורך חודש אלול ועשרת ימי תשובה. המעמדים יתקיימו בליווי חזן, מערכות הגברה ומסכי ענק בפאתי הכותל, כדי לאפשר לכלל הציבור להצטרף לתפילות המרוממות.

תקיעות שופר ברחבת הכותל, הלילה
תקיעות שופר ברחבת הכותל, הלילה| צילום: צילום: הקרן למורשת הכותל

המעמד המרכזי הבא של סליחות ברחבת הכותל המערבי יתקיים בעז"ה ביום חמישי הקרוב, ז' באלול, בשעה 00:15 לאחר חצות. גם במעמד זה צפויים להשתתף רבבות מתפללים, שיבקשו רחמים וסליחה בימי הרחמים.

יצוין כי מעמדי הסליחות ברחבת הכותל הפכו לאורך השנים למסורת עמוקה בקרב בני עדות המזרח, המתחילים באמירת הסליחות כבר מראש חודש אלול.
הכותל המערביסליחותסליחות ראשונות

1 תגובות

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חובה גמורה להרחיב את רחבת הכותל למנוע עירוב אנשים ונשים.
רם

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