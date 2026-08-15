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חטאנו לפניך

אלפים באמירת הסליחות הראשונות בכותל המערבי • שידור חוזר

אלפים מתקבצים הלילה בכותל המערבי לאמירת הסליחות הראשונות של חודש אלול, כמנהג בני עדות המזרח • צפו במעמד בשידור חוזר (חרדים)

3תגובות
הכותל המערביסליחות

3 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
היה מרגש מאד את האחדות הגדולה שיש בעמי אך מומלץ מאד כשיש ארועים המוניים שישימו מחיצות גם בחלק העליון של הכותל ברחבה התפילות יגיעו עד שערי שמים ויביאו לנו גאולה במהרה אמן
חי
2
יאוווו אין על עם ישראל בעולםםם!!!
מישהי
1
מרגשששש שיתקבלו התפילות ברחמים וברצון אמן
חיה

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