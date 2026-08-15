חטאנו לפניך אלפים באמירת הסליחות הראשונות בכותל המערבי • שידור חוזר אלפים מתקבצים הלילה בכותל המערבי לאמירת הסליחות הראשונות של חודש אלול, כמנהג בני עדות המזרח • צפו במעמד בשידור חוזר (חרדים) כהכיכר השבתעודכן ב-ב' באלול תשפ"ו | 16.08.26הכתבה פורסמה ב-ב' באלול תשפ"ו | 16.08.263תגובות הכותל המערביסליחות 3 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה3היה מרגש מאד את האחדות הגדולה שיש בעמי אך מומלץ מאד כשיש ארועים המוניים שישימו מחיצות גם בחלק העליון של הכותל ברחבה התפילות יגיעו עד שערי שמים ויביאו לנו גאולה במהרה אמןאימוגים לתגובה❤️1חי16.08.26 דיווחתגובה2יאוווו אין על עם ישראל בעולםםם!!!אימוגים לתגובה❤️1מישהי16.08.26 דיווחתגובה1מרגשששש שיתקבלו התפילות ברחמים וברצון אמןאימוגים לתגובהחיה16.08.26 דיווחתגובה תוכן שאסור לפספס:איזה "טהורה" היא | ראש הישיבה תקף את היועמשי"ת; 'הראש שלה רק רע כל היום'!חיים רוזנבוים|14:28מהומה בבני ברק: ניידת משטרה צבאית נכנסה לעיר, עשרות כיתרו אותהקובי ישראל|13:59טרגדיה נוראית: תינוק בן 9 חודשים נהרג מול עיני אימו החרדית מחוץ לסופרמרקט, זו הנהגת שנעצרהמישאל לוי|12:51אולי גם יעניין אותך:זה הפתרון שנמצא ל-2.8 מיליון מכתבים של חברת החשמל שלא הגיעו ליעדםבני סולומון|10:13'העדה החרדית' קוראת למחאה נגד גיוס חרדים; המשטרה נערכת לעימותיםקובי ישראל|09:23"איך אפשר להחליט שמרן לא ראוי לכבוד?": הרבנית יהודית יוסף שוברת שתיקה ישי כהן|07:52
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