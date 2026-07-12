כיכר השבת
מצג שווא

אשליית הכוח החרדי - ושעת המבחן של נציגי התורה // דעה

האם הרחוב החרדי, הפיקח והכואב, יקנה את מצג השווא הזה? ובעיקר – האם שוב ייכנעו החרדים לדרישות הקואליציה להעביר את החוקים שחשובים לראש הממשלה ולליכוד, בעוד שציפור הנפש של היהדות הנאמנה נרמסת ברגל גסה? (דעות)

8תגובות
ראשי המפלגות החרדיות (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

אורח לרגע שהיה נוחת בשבוע האחרון ברחובותיה הסוערים של מדינת ישראל, היה עלול לטעות ולחשוב כי המפלגות החרדיות הן השליטות הבלתי מעורערות בכיפה. הכותרות בעיתונות הכללית זועקות חמס, השופרות בתקשורת מרעישים עולמות, ובאולפנים משרטטים תמונה מעוותת כאילו הציבור החרדי ונציגיו מכתיבים את סדר היום, שולטים ללא מיצרים בממשלה ובכנסת, ומקבלים כל משאלת לב על מגש של כסף.

אך מול מצג השווא המתוזמר הזה, מי שמכיר את הפרטים לאשורם, מי שנושם את הרחוב החרדי וזוכר את ההיסטוריה הפוליטית הלא-רחוקה, יודע היטב כי המציאות הפוכה לחלוטין. האמת המרה היא שמדובר באשליית כוח, בעוד שבפועל – הנציגות החרדית נדחקת פעם אחר פעם אל הקיר.

נאמנות ללא תמורה

הבה נביט בעובדות: לאורך הקדנציה הארוכה והמפותלת ביותר שידעה המערכת הפוליטית מאז הכנסת ה-11, המפלגות החרדיות הפגינו נאמנות עיוורת ובלתי מתפשרת ל. הם נצמדו אליו בנאמנות גדולה גם ברגעי השפל הנוראים ביותר, כולל לאחר המחיצה המדממת של השבעה באוקטובר – שעה שרבים וטובים, כולל מתוך מפלגתו שלו, כבר שלפו סכינים פוליטיות והיו מוכנים להשליכו אל פח ההיסטוריה. החרדים היו שם, שימשו כחומת מגן, ושילמו על כך מחיר ציבורי כבד.

ומה קיבלו בתמורה? הדרישה האולטימטיבית של עולם התורה, הדרישה שעמדה בלב-ליבם של ההסכמים הקואליציוניים ועוגנה בהבטחות מפורשות וחד-משמעיות, הייתה הסדרת והבטחת מעמדם של בני הישיבות הקדושות, המגינים על הארץ בתורתם.

אלא שפעם אחר פעם, תירוץ רדף תירוץ. ראש הממשלה גרר רגליים, מרח זמן, והנה אנו מוצאים את עצמנו בשלהי הקדנציה, רגע לפני בחירות, ללא שום הישג ממשי בנושא הבוער והחשוב ביותר ליהדות החרדית כיום.

הקונסטרוקציה המשפטית והתקפלות הליכוד

כדי לנסות ולהציל את המצב ברגע האחרון, נולדו שני החוקים שעומדים כעת בלב הסערה הציבורית. המטרה היתה ליצור קונסטרוקציה משפטית שתגן על עולם התורה: עיגון מעמד לימוד התורה בחוק יסוד, שיאפשר בהמשך לחוקק את חוק מניעת מעצר עריקים ולצלוח את משוכת בג"ץ.

אלא שהליכוד וסמוטריץ', ברגע שהבינו את "פוטנציאל הנזק" הפוליטי מבחינתם, מיהרו לסגת. ברגע שגורמי המקצוע ואזהרות הרמטכ"ל הובאו אל שולחן הוועדה, והוצגו כאילו מדובר ב"תעדוף לומדי התורה על פני הלוחמים", נתקפו ראשי הקואליציה בבהלה. הפחד מהבייס הפוליטי דקה לפני היציאה לבחירות, הכניע את ההתחייבויות השלטוניות.

כעת, התוכנית המסתמנת בקואליציה היא לרוקן את חוק היסוד מכל תוכן ממשי. ואם הנציגים החרדים ייכנעו למזימה הזו, הרי שגם החוק השני, חוק מניעת המעצרים, יהפוך לאות מתה וייפול כמגדל קלפים בבג"ץ תוך שניות.

שעת המבחן: יח"צ או מהות?

הימים הקרובים יעמידו את הנציגות החרדית בפני מבחן היסטורי, כואב ונוקב. השאלה שתרחף מעל מסדרונות הכנסת היא פשוטה: האם הנציגים החרדים יסכימו לקנות חוק ריק מתוכן, "עטיפה ללא סוכרייה", רק לצורכי יחסי ציבור וכדי להציג "הישג" מדומה לציבור?

האם הרחוב החרדי, הפיקח והכואב, יקנה את מצג השווא הזה? ובעיקר – האם שוב ייכנעו החרדים לדרישות הקואליציה להעביר את החוקים שחשובים לראש הממשלה ולליכוד, בעוד שציפור הנפש של היהדות הנאמנה נרמסת ברגל גסה?

עולם התורה נושא את עיניו אל נציגיו. לא עוד כניעה, לא עוד הבטחות על הקרח. הגיע זמן הכרעה.

בנימין נתניהוש"סדגל התורהחוק הגיוסאגודת ישראלחוק יסוד לימוד תורהבחירות 2026

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6
הכל עניין של אינטרסים, מה חדש? כואב לי על הנציגים שלנו שנסחפו אחרי הליכוד. אולי הגיע הזמן להתחיל מחדש ולבנות משהו אמיתי שלא תלוי בנתניהו או במישהו אחר.
כחלון
ביחס לתחילת הכתבה, בבקשה לא לייחס לי דעות כאלה :) מספיק שהעציצים גרמו לי לשנות כינוי (לאחד מוצלח יותר, אגב - תודה!). הנציגים החרדים כבר מומחים בלאכול את הדגים הסרוחים, ללקות ובסוף גם להיות מגורשים מהעיר. ועדיין הם בתחושת "כחי ועצם ידי". תופעה מרתקת...
אורח לרגע
5
כל מה שקורה זה כדי שנחזור בתשובה. התורה היא הכל, ואם היא לא בראש מעיינינו, שום חוק לא יעזור. צריך לחזק את הישיבות, ומשם תבוא הישועה, לא מהליכוד ולא משום מפלגה אחרת
הלל
4
אחריות היא מילת המפתח. לכל אחד מאיתנו יש חלק במה שקורה. אם לא נהיה מאוחדים, תמיד יוכלו לפרק אותנו. זה הלקח הכי חשוב שאנחנו צריכים ללמוד מהמצב הזה.
תומר
זה נכון מאד, אבל לא מאוחדים בתוך ה"אנ"ש" - זה שורש כל הרע. צריך להיות מאוחדים כל עם ישראל באהבה, לאהוב גם את הדתי והמסורתי והחילוני והשמאלני והימני - כולם. ברגע שאומרים "הם" ומתכוונים לקבוצה בעם ישראל - שורש כל הרע. אין "הם" בעם ישראל, רק "אנחנו".
רק לא ג ושס
3
מי שמחפש יח"צ שילך לתקשורת, מי שמחפש אמת שייכנס לבית המדרש. הציבור שלנו כבר מזמן הבין את המשחק הזה. אנחנו צריכים להתמקד בעצמנו ולחזק את מי שלומד, בלי להסתכל ימינה ושמאלה.
נחמן
2
יהיה בסדר, אתם תראו. הקב"ה לא עוזב את עמו. בסוף הכל יסתדר על הצד הטוב ביותר, גם אם עכשיו זה נראה כמו בלגן אחד גדול. צריך רק סבלנות ואמונה.
ברוך
1
אצלנו אומרים שמי שלא מעז לא מנצח, וזה נכון גם פה. הגיע הזמן להעז ולהגיד "עד כאן" כשצריך, לא לפחד מהליכוד ולא ממה שיגידו בחדשות. אם לא נגן על עצמנו, אף אחד אחר לא יעשה את זה במקומנו, זה ברור כמו השמש.
משה

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