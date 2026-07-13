רצף מעצרים מדאיג: אברך ואב לילד נעצר והושלך לכלא הצבאי

יממה לאחר אישור חוק הקפאת המעצרים לבחורי הישיבות, וברקע המכתב החריף של הרמטכ"ל נגדו, ביממה האחרונה נרשמה עלייה חדה במספר המעצרים. היום (שני) נעצר והושלך לכלא 10 אברך חסידי ואב לילד.
הוא קיבל זימון בשבוע שעבר, והגיע ללשכת הגיוס כדי להסדיר את מעמדו, מבלי שציפה כי ייעצר. במהלך התייצבותו נעצר על ידי המשטרה הצבאית, נשפט ל-20 ימי מאסר והועבר לכלא הצבאי.
בנוסף, תלמיד ישיבת אור החיים הבה"ח מ' נעצר הלילה בביתו בירושלים בשכונת פסגת זאב על ידי המשטרה הצבאית. הבחור ומשפחתו מלווים ומקבלים סיוע משפטי ע" משרד עוה"ד איזקסון מטעם ארגון נותנים גב.
במקביל, היום שוחרר האברך חסיד גור שנעצר אמש ונשפט לעשרים יום בכלא הצבאי. כפי שדיווחנו, הוא נעצר לאחר שהגיע ללשכת הגיוס בנסיון ״להסדיר מעמד״ ונשפט ל-20 ימים בכלא הצבא.
עוד דיווחנו על צעיר חסיד ערלוי ותלמיד ישיבת חיי תורה החסידית, שנעצר לאחר שהתייצב בבאר שבע בניסיון להסדיר את מעמדו, והועבר לכלא 10.
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