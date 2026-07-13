ברקע אישור החוק רצף מעצרים מדאיג: אברך ואב לילד נעצר והושלך לכלא הצבאי ביממה האחרונה נרשמה עלייה חדה במספר המעצרים | היום נעצר והושלך לכלא 10 אברך חסידי ואב לילד | הוא קיבל זימון בשבוע שעבר, והגיע ללשכת הגיוס כדי להסדיר את מעמדו, מבלי שציפה כי ייעצר | במהלך התייצבותו נעצר על ידי המשטרה הצבאית, נשפט ל-20 ימי מאסר והועבר לכלא הצבאי (חרדים)

נש נחמן שטרנהרץ כיכר השבת | 17:09