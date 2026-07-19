דרמה לילית בבני ברק: בניין העירייה ברחוב ירושלים נפרץ במהלך הלילה (ראשון) על ידי אלמונים. על פי החשד, הפורצים הצליחו לחדור לקומות השנייה והשלישית של המבנה.

כוחות משטרה גדולים שהוזעקו למקום חסמו את האזור ופתחו בחקירה מאומצת. בשלב זה זירת האירוע סגורה לחלוטין, ולא מתאפשרת כניסת עובדים או תושבים למתחם עד להשלמת איסוף הממצאים ופעולות החקירה.

מדובר באירוע חריג שמצטרף לתקרית נוספת שהתרחשה רק לפני כשבוע, אז נפרץ חלל המשרדים בחדרו של יועץ המנכ"ל, מנדי רודיך.

גם באירוע הקודם הוזעקו חוקרי המשטרה וגבו טביעות אצבע במקום. כעת נבדק האם קיים קשר בין שני המקרים.