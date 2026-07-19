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לא מתאפשרת כניסת עובדים

דרמה בבני ברק: בניין העירייה נפרץ במהלך הלילה; הזירה נסגרה על-ידי המשטרה 

כוחות משטרה גדולים הוזעקו למקום ופתחו בחקירה, לאחר שעל פי החשד אלמונים חדרו לקומות השנייה והשלישית בבניין העירייה | מדובר בפריצה שנייה למתחם בתוך שבוע, לאחר שרק בשבוע שעבר נפרץ חדרו של יועץ המנכ"ל, מנדי רודיך (חדשות)

הפריצה לעיריית בני ברק (צילום: ידיעות בני ברק)

דרמה לילית בבני ברק: בניין העירייה ברחוב ירושלים נפרץ במהלך הלילה (ראשון) על ידי אלמונים. על פי החשד, הפורצים הצליחו לחדור לקומות השנייה והשלישית של המבנה.

כוחות גדולים שהוזעקו למקום חסמו את האזור ופתחו בחקירה מאומצת. בשלב זה זירת האירוע סגורה לחלוטין, ולא מתאפשרת כניסת עובדים או תושבים למתחם עד להשלמת איסוף הממצאים ופעולות החקירה.

מדובר באירוע חריג שמצטרף לתקרית נוספת שהתרחשה רק לפני כשבוע, אז נפרץ חלל המשרדים בחדרו של יועץ המנכ"ל, מנדי רודיך.

גם באירוע הקודם הוזעקו חוקרי המשטרה וגבו טביעות אצבע במקום. כעת נבדק האם קיים קשר בין שני המקרים.

משטרהפריצהעיריית בני ברקפריצותמנדי רודיך

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