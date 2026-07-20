המפגש המרגש של הרב יגאל כהן עם התינוקות וההורים | צילום: צילום אֶרן חן | צלמים | עריכה: צחי בן שטרית

המפגש המרגש של הרב יגאל כהן עם התינוקות וההורים - צילום אֶרן חן | צלמים | עריכה: צחי בן שטרית

לפני כמעט שנה הגיעה פניה בהולה אל מזכה הרבים הפוסק הגאון רבי יגאל כהן, ראש מוסדות "יביע אומר" וחבר מועצת הרבנות הראשית.

בפנייה, סיפרה אישה כי בחסדי שמים היא בהיריון לשלישייה, אך הרופאים המליצו לה חד-משמעית לדלל חלק מהעוברים, בשל טענות בריאותיות שונות. האישה, ביקשה להתייעץ עם הרב מה עליה לעשות.

הרב יגאל כהן נכנס לעובי הסיפור ביחד עם עוזרו האישי שמעון ברדי, שעמד בקשר רציף מול האישה, ולאחר שהתייעץ עם גדולי הרופאים ומומחי הרפואה, הרב קיבל את ההחלטה הגורלית שלא לגעת בהיריון.

האישה ובעלה קיבלו את ההחלטה של הרב בלב שלם והתברכו ממנו ולאורך ההריון עמדו בקשר עם עוזרו שמעון ברדי, שעדכן את הרב לכל אורך הדרך.

בחסדי שמים, לפני ארבעה חודשים, נולדו להם שלוש בנות בריאות ושלימות, והשמחה במשפחה הרקיעה שחקים.

בימים האחרונים הם הגיעו יחד עם התינוקות המתוקות אל הרב כדי להודות לו ולעוזרו על כל הליווי והתמיכה לאורך הדרך, והמפגש הצליח לרגש את כולם עד דמעות.

ברקע לסיפור המרגש, עומד הסיפור עם בתו של הרב, שהיה לה מום קשה בלב ובהריון הרופאים הזהירו את ההורים מפני המום והמליצו ל"ע להפיל, אך בברכתו של האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא, ההריון המשיך, והיום היא השראה עבור הרב ועבור משפחות רבות כדי להציל מפני מקרים דומים.

צפו בתיעוד מהמפגש המרגש