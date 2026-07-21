זו הייתה רק שאלה של זמן. במשך שנים, התוכנית המצליחה של הזו יצרה הדים חסרי תקדים והפכה לסיפור הצלחה בקרב אימהות בלמעלה מ-30 מדינות ברחבי העולם. אולם, המפנה האמיתי התרחש כאשר נשות חינוך - מנהלות, יועצות ומורות - שעברו את התוכנית באופן אישי כאמהות, החלו לדפוק על דלתה של היועצת בתיה וגשל. "התחננו בפניה," מספרת אחת המנהלות, "ביקשנו שהגישה המדהימה הזו תהפוך להצלחה של בתי הספר שלנו. הכלים האלה הם בדיוק מה שחסר לנו כמורים".

כעת, הבשורה הפכה לרשמית: התוכנית המקיפה "מנהיגות מצמיחה" עברה התאמה מקצועית מדויקת לצוותי חינוך ונכנסה למאגר התוכניות המאושרות של משרד החינוך במסגרת מערכת 'גפן', מה שמאפשר לכל מנהל ומנהלת להזמין את התוכנית במימון המדינה, ולהעניק לצוות החינוכי שלהם את הכלים המתקדמים ביותר הקיימים כיום.

העבודה החינוכית כיום שוחקת מאי פעם. הצוותים מתמודדים מדי יום עם קשיי משמעת, תלמידים מאתגרים, חרמות, מתחים מול הורים ודינמיקות חברתיות מורכבות. כאן טמון הכאב המרכזי והעמוק ביותר של המערכת: מניעת שחיקה ואנרגיה שלילית של הצוות החינוכי, שמושפע רבות ומדי יום מיחסי הורים-צוות מורכבים. מורות רבות חוזרות הביתה בסוף היום מרוקנות, ללא כוח, עד שהן מאבדות את החשק והשמחה לבוא למקום העבודה ומחפשות לעיתים "לחפף" - לא חלילה בגלל שאין להן מוסר עבודה גבוה, אלא אך ורק בגלל השחיקה המאוד חזקה והמתישה שמרוקנת את המשאבים הרגשיים שלהן. אל כל זה מתווסף אתגר קריטי ומורכב: הציפייה של ההורים מבית הספר 'לתקן' ולחנך את הילד עבורם. במקום להבין שרובו המכריע של חינוך הילדים מתרחש ונוצר דווקא בין כותלי הבית, הציפייה המכשילה הזו מטילה על כתפי המורות משקל לא להן, יוצרת עומס ושחיקה אדירה בקרב הצוותים, ופוגעת אנושות ביכולת להוביל תהליכים חינוכיים אמיתיים. פעמים רבות, מתוך העומס והרצון לתת מענה מיידי, המערכת מסתפקת בפתרונות נקודתיים

כאן בדיוק נכנסת הגישה של בתיה וגשל. התוכנית לא מציעה טיפים שטחיים, אלא בנייה מחודשת של הסמכות והמנהיגות החינוכית. היא מעניקה למורות כלים בסיסיים ויסודיים איך לעמוד מול כיתה שלמה, כיצד להתמודד נכון עם ילדים מתמודדים שדורשים תשומת לב מיוחדת, ואיך לייצר תקשורת מקדמת ובריאה עם ההורים. בד בבד, אחד היעדים המרכזיים של התוכנית הוא חיזוק תחושת החיבור, השייכות וההנעה הפנימית של הצוות למוסד הלימודים.

באמצעות הכלים המדהימים שהן מקבלות, המורות מצליחות ליצור חיבור פנימי ותחושת שליחות עמוקה, לצד סיפוק אדיר. המטרה היא שהן יגיעו ללמד מתוך חוויה חיובית וכיף, ולא ירגישו את ההוראה כעוד עול ומעמסה, אלא ישמחו ויחזרו באמת ליהנות מהעבודה היומיומית שלהן.

התוכנית בנויה במבנה הוליסטי המבטיח הטמעה אמיתית בשטח ולא רק הבנה תיאורטית:

● 6 מפגשים חווייתיים: הרצאות חודשיות מרתקות המשלבות ידע תיאורטי עם כלים יישומיים.

● ליווי מתמשך: ליווי מקצועי לאורך כל השנה, המותאם אישית לאופיו ולצרכיו של מוסד הלימודים.

● הכשרת מנטורית פנים-ארגונית: הכשרת דמות ניהולית מתוך המוסד עצמו, שתדע להמשיך ולהוביל את הדרך.

● סמינר מסכם: סמינר עיבוד והטמעה להפקת מסקנות יישומיות מן השטח.

סילבוס התוכנית נוגע בדיוק בנקודות הכואבות ביותר של המערכת החינוכית, ומציע להן פתרון מובנה:

הערך העצמי כמפתח להובלה: הבנת הקשר הישיר בין תחושת הערך של המורה לבין היכולת להציב גבולות, לייצר סמכות טבעית ולהוביל את הכיתה ללא שחיקה, תוך הטענת מצברים באנרגיה חיובית וחיזוק תחושת השייכות וההנעה הפנימית למוסד.

משמעת יציבה ומכבדת: איך מציבים גבולות ברורים ומייצרים סמכות ללא מאבקי כוח, איומים, כעסים או תלות בחיזוקים.

דינמיקה כיתתית ומקומות חברתיים: זיהוי התפקיד שכל תלמיד לוקח על עצמו בכיתה (ליצן, קורבן, מורד) ומתן כלים למניעת תפקידים שליליים וטיפול בחרמות או השפעה שלילית.

מערכות יחסים וקשר אישי: בניית קשר משמעותי עם התלמידים, גם (ובעיקר) במצבי התנגדות וריחוק.

שותפות עם ההורים: מעבר ממאבקי כוחות לשיתוף פעולה. פיתוח תקשורת בהירה, מקצועית ומכבדת בין בית הספר לבית הילד בדרך שמונעת חיכוכים ומונעת את שחיקת הצוות. התוכנית מעניקה כלים ייחודיים שיובילו לעבודה מיטבית, גישור והבנה הדדית, תוך פירוק הציפייה המוטעית שהמוסד החינוכי אמור "לתקן" את הילד, ויצירת שותפות נכונה שמציבה את עיקר החינוך בין כותלי הבית.

מנהלים שיבחרו בתוכנית "מנהיגות מצמיחה" דרך מערכת 'גפן', יעניקו לבית הספר שלהם מתנה ארוכת טווח. התוצאה המיידית ניכרת בשטח: ירידה דרסטית בבעיות המשמעת, הפחתת קונפליקטים, שיפור האקלים הבית-ספרי, והחשוב מכל - צוות חינוכי שמרגיש בטוח, מוביל, חסין מפני שחיקה ופועל מתוך תחושת מסוגלות ואחידות, כשהוא מלא בסיפוק, חדוות עשייה ושמחה אמיתית בתפקידו.

זה הזמן להפסיק לכבות שריפות ולהתחיל להצמיח מנהיגות.