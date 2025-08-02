כיכר השבת
לאור הנר: הראשל"צ הגר"ד יוסף מקונן בבכי עז על החורבן

בליל תשעה באב נשא הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף דברי חיזוק בבית מדרשו בהר נוף, וקרא לתיקון מידת שנאת החינם כתנאי הכרחי לגאולה • צפו בתיעוד (חרדים)

הגאון רבי דוד יוסף מקונן אל החורבן (צילום: באדיבות המצלם)

בליל תשעה באב, בבית מדרשו 'יחוה דעת' שבשכונת הר נוף בירושלים, נשא הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף, דברי חיזוק מרגשים קודם אמירת הקינות. בדבריו, הביע הרב בכאב את מצבו הרוחני של עם ישראל, תוך שהוא מדגיש את הצורך הדחוף בתיקון מידת שנאת החינם, אותה זיהה כשורש החורבן המתמשך.

הראשל"צ הדגיש כי גם בימינו, אלפי שנים לאחר חורבן בית המקדש, עדיין לא תיקנו את עוונות העבר, במיוחד את שנאת החינם, שהיא הגורם המרכזי לעיכוב הגאולה. הוא קרא להרבות באהבה ואחווה בין אדם לחברו, והזכיר כי רק על ידי תיקון זה נזכה לבניין בית המקדש במהרה בימינו.

במהלך דבריו, מונה הראשל"צ את שנות החורבן לאור הנר, תוך שהוא ממרר בבכי ומביע את צערו העמוק על הגלות המתמשכת ועל השכינה השרויה בצער. הוא הדגיש את חשיבות ההתבוננות האישית של כל אחד ואחת במעשיהם, והצורך להתחזק באהבת חינם ובתיקון המידות.

דבריו של הראשל"צ מהווים קריאה נרגשת לכלל ישראל להתחזק באחדות ובאהבת חינם, כדי לזכות במהרה לבניין בית המקדש ולגאולה שלמה.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
צודק בהחלט צריך אהבת ישראל ואהבה בין אחים
חיים
2
נכון. אמת. וכן חובה להתגייס.
מנחם אב
1
עדיין בארץ?
אוהב ישראל

