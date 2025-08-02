לאור הנר: הראשל"צ הגר"ד יוסף מקונן בבכי עז על החורבן

בליל תשעה באב, בבית מדרשו 'יחוה דעת' שבשכונת הר נוף בירושלים, נשא הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף, דברי חיזוק מרגשים קודם אמירת הקינות. בדבריו, הביע הרב בכאב את מצבו הרוחני של עם ישראל, תוך שהוא מדגיש את הצורך הדחוף בתיקון מידת שנאת החינם, אותה זיהה כשורש החורבן המתמשך.

הראשל"צ הדגיש כי גם בימינו, אלפי שנים לאחר חורבן בית המקדש, עדיין לא תיקנו את עוונות העבר, במיוחד את שנאת החינם, שהיא הגורם המרכזי לעיכוב הגאולה. הוא קרא להרבות באהבה ואחווה בין אדם לחברו, והזכיר כי רק על ידי תיקון זה נזכה לבניין בית המקדש במהרה בימינו.

במהלך דבריו, מונה הראשל"צ את שנות החורבן לאור הנר, תוך שהוא ממרר בבכי ומביע את צערו העמוק על הגלות המתמשכת ועל השכינה השרויה בצער. הוא הדגיש את חשיבות ההתבוננות האישית של כל אחד ואחת במעשיהם, והצורך להתחזק באהבת חינם ובתיקון המידות.

דבריו של הראשל"צ מהווים קריאה נרגשת לכלל ישראל להתחזק באחדות ובאהבת חינם, כדי לזכות במהרה לבניין בית המקדש ולגאולה שלמה.