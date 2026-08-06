נסיעה בבין הזמנים

אם יצאתם לכבישי הארץ בימים האחרונים, ודאי שמתם לב שהפקקים בצפון ובדרום נראים קצת אחרת. הכבישים התמלאו בצי רכבים שחלקם נראים כאילו יצאו זה עתה מאולם התצוגה של יוסף מוקיר שבת, וחלקם נראה כמי שגילו שיש בהם פונטציאל להפוך במינימום לרכבי שטח או בתים ניידיים.

הרכב החרדי בבין הזמנים הוא כבר לא רק כלי תחבורה; הוא תעודת זהות, הצהרת כוונות ושלט פרסומת מהלך לפרויקט הנופש המשפחתי. יצאנו לכבישים, התבוננו במראות, והרכבנו את המדריך המלא לרכב שלכם.

בין הזמנים ( Ideogram )

מגדל בבל של מזרונים אות חיים מהנשיא העצור: כך נראה מדורו 8 חודשים לאחר שנחטף ממעונו אריה רוזן | 19:13 המראה: רכב משפחתי סטנדרטי (בדרך כלל סובארו או טויוטה מודל 2012), שמעליו מתנוסס מגדל בבל של שבעה מזרונים מרוטים הקשורים בחבלים דקים, סלילי טלפון והרבה סיעתא דשמיא. מתוך תא המטען - שלא מצליח להיסגר ונקשר בחוט ששזור מחבל כביסה - מבצבצים ארבעה תיקי גב, צידנית כחולה נוזלת וגלגל ים בצורת פלמינגו שנדחס בלחץ אטמוספרי. מה זה אומר עליכם: השכרתם וילה במושב דובב שהוגדרה במודעה בעיתון השכונתי כ"אחוזה מרווחת ומאובזרת לקבוצות", רק כדי לגלות מול הדלת שמדובר במחסן פח עם שלוש מיטות נוער חורקות ל-14 נפשות. בכביש: הנוסעים ברכב הסמוך מתפללים 'תפילת הדרך' כפולה - אחת לעצמם, ואחת לכך שהקשר בין המזרון החמישי לששי יחזיק מעמד גם בסיבובים של אליפלט. בתא הנוסעים עצמו, הילדים במושב האחורי יושבים בזווית של 45 מעלות כשרגליהם מונחות על מנגל פחם חד-פעמי ומארזי במבה לדרך.

תמונת אילוסטרציה ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

המצויידים עם הנגרר

המראה: רכב מסחרי חבוט או ג'יפ משפחתי מוזהב, שמאחוריו מחובר נגרר ברזל בגודל של יחידת דיור ממוצעת בברכפלד. הנגרר נבנה בעבודת יד בחצר הבית - קומבינה הנדסית מפוארת של ריתוכים מקומיים, גלגלי אופניים ולוחות דיקט שנשענים על פטנט רשום של הגיס.

מה זה אומר עליכם: ראש המשפחה הוא טיפוס שמתחיל לתכנן את בין הזמנים של אב כבר במוצאי פורים. יש לכם גנרטור מושתק, שלושה צילונים ברמת גימור צבאית, וערכת תה שכוללת אפילו נענע טרייה שנשמרה בצידנית ייעודית עם מד-טמפרטורה.

בכביש: נוסעים על 70 קמ"ש בנתיב הימני, אחרי הכל - הציוד בנגרר עלול להתפזר לכל עבר. מראות הצד של הרכב מורחבות כמו של משאית סמי-טריילר, והאבא נוהג בשתי ידיים מתוחות אל ההגה במבט של מפקד אוגדה בדרך לתרגיל.

תמונת אילוסטרציה ( צילום: Ayal Margolin/Flash90 )

המאזדה 121 של ישיבישער'ס

המראה: מאזדה 121, פיאט פונטו או פז'ו 206 משנת יצור שכבר שוחררה מאגרת רישוי. הרכב מורכב מ-30% פח, 40% כתמי בוץ יבש מנחל זוויתן, ו-30% מדבקות של "יחי אדוננו" או "אל תדאג, אתה לא לבד". הטמבון האחורי מוחזק באמצעות אזיקונים פלסטיק שחורים.

מה זה אומר עליכם: קבוצת "קיבוץ" מהישיבה הגדולה שגרדה 800 שקלים מכל אחד כדי לשכור או לקנות משהו שזז על ארבעה גלגלים. המזגן שבק חיים כבר בעליות של טבריה, אבל החלונות פתוחים עד הסוף, הרוח של רמת הגולן נכנסת פנימה, והרמקולים מפציצים מוזיקה חסידית בקצב שמרעיד את האנטנה מעל הרכב.

בכביש: הרכב יכול להיתקע בכל רגע נתון, אבל הנוסעים מאושרים. אם תראו אותם בשולי הכביש, הם לא מחכים לשגריר; הם כבר פתחו ארוחה של במבה וקולה, והם יעצרו לעזור לכל רכב אחר שנתקע בדרך - בעיקר כי יש להם כבר ניסיון מצטבר של שלוש שעות בדחיפת הרכב של עצמם.