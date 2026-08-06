במסגרת מחווה של הערכה והוקרה לשקידתם ולעמלם של לומדי הכולל הטלפוני הגדול בעולם שעל ידי מרכז "אור עולם", התקיימה סדרת סיורים ייחודית במיקומים היסטוריים בעיר העתיקה בירושלים במהלך ימי בין הזמנים.

היוזמה המבורכת שהתארגנה לקראת ימי בין הזמנים זכתה להיענות נרחבת תוך זמן קצר ביותר, כאשר תוך שעות ספורות נרשמו במערכת הממוחשבת מאות משתתפים. במסגרת זו יצאו קרוב ל-500 אברכי הכוללים יחד עם ילדיהם וילדי כולל 'מאירי עולם' לסיור מודרך ומעשיר בחורבת רבי יהודה החסיד ברובע היהודי ובאזור הכותל הדרומי. את הסיור הנחה בטוב טעם ודעת ראש הכוללים והמרצה הנודע, הרב ישראל גולדווסר, אשר ריגש והפליא את המשתתפים בסקירותיו המרתקות והמקיפות.

ייחודיותו של המעמד בלטה במיוחד בהרכב המשתתפים, בבואה נאמנה לייחודיותו של מרכז "אור עולם", המאחד את כל כלל ישראל, חוצה מגזרים ומקרב את כל גווני הקשת: בני עדות המזרח, חסידים ואנשי מעשה, לצד בני תורה ליטאים. עין לא נותרה יבשה למראה המחזה המרהיב שבו צועדים, לומדים ומשננים כולם יחד באחדות מופלאה ובדיבוק חברים אמיתי.

שיאו של האירוע נרשם בהתכנסות מרוממת ומיוחדת, אשר חולקה לשני מעמדים נפרדים ונרגשים: מעמד ייעודי למאות ילדי כולל "מאירי עולם" ומעמד נפרד לאברכי "זכרון עולם". המשתתפים התכנסו לחזרה ולשינון הלימוד על גבי המדרגות ההיסטוריות המוליכות להר הבית, במחזה עוצר נשימה שבו קול התורה והשינון בעל פה הדהד למרחקים.

במהלך ההתכנסויות נשמעו דברים נלהבים מפי רבני וראשי הכוללים. במעמד הילדים נשא דברים ראש כולל 'מאירי עולם' הרב נפתלי פלינטשטיין, ובמעמד שיועד לאברכים נשאו דברים מחשובי רבני הכולל, הרב משה רוטשילד והרב אברהם שטרנפלד, אשר עוררו את הציבור בגודל מעלת שקידת התורה בימי בין הזמנים.

ראש הכוללים הרב ישראל גולדווסר ציין במהלך הסיור: "לראות את מאות האברכים יחד עם הילדים, מכל החוגים והקהילות, כשהם צועדים במקומות שבהם צעדו אבותינו ומשננים את תלמודם בהתלהבות כזו - זהו מחזה מרהיב ומרומם הנחקק בלב. חיבור הלימוד למקומות ההיסטוריים מעניק עומק ועוצמה מיוחדת למעמד".

על התיאום הלוגיסטי והארגון השוטף עמל במסירות מרובה מנהל הכוללים, הרב מרדכי רוזנברג, שליווה את האירוע מקרוב בכל שלביו ודאג לרווחת המשתתפים, ובכלל זה חלוקת ערכות כיבוד קל ושתייה כיד המלך לכל אורך הסיור.

המסע המרומם נחתם כשהמשתתפים מביעים את הערכתם הנרגשת להנהלת מרכז "אור עולם" ולכל העוסקים במלאכה מטעמו, על הדאגה המתמדת לרווחת הלומדים במשך כל ימות השנה, ובפרט על היוזמה המבורכת והארגון המופלא.

יו"ר מרכז "אור עולם" הרב חנוך צבי רובינשטיין אמר: "זכות עצומה היא לנו לראות את הפריחה האדירה של המיזם שהפך לכולל הטלפוני הגדול ביותר בעולם. העובדה שמאות אברכים וילדים, מכל העדות והחוגים, מחוברים כאיש אחד בלב אחד סביב לימוד התורה, היא ההוכחה לכוחה של תורה לאחד את כלל ישראל. נמשיך בעז"ה להרחיב את גבולות הקדושה ולהעצים את לומדי התורה".