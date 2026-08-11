"בית המקדש בנוי מדמעות" - מדרש, קבלה או המצאה של שיר?

לפני כ-15 שנה התפרסמה בעלוני השבת ובאתרים חרדים ידיעה מעניינת: ראשי סמינר בבני ברק פנו אל מרן הגר"ח קנייבסקי זצ"ל בשאלה על מקור השיר הידוע "בית המקדש השלישי אינו בנוי מאבנים, הוא בנוי מדמעות" (בביצוע ישראל פרנס, שיצא מחדש בקולו של אברהם פריד). השאלה שהופנתה הייתה: האם יש לכך מקור באחד המדרשים?

הגר"ח השיב שבשום מדרש לא נאמר כדבר הזה, ושמא הומצא הרעיון בעבר על-ידי מאן דהוא.

ואכן, בשום מדרש ציטוט זה אינו בנמצא, אלא רק בדורות מאוחרים, כדלהלן.

הגאון רבי שמואל לניאדו בספרו "כלי פז" מביא בשם רבי גדליה קורדובירו בנו של המקובל האלוקי רבי משה קורדובירו - הרמ"ק -בשמו זי"ע - שמהדמעות שמוריד אדם על בית המקדש נעשות בעזרת ה' אבנים יקרות לבניין המקדש העתיד, לפארו. הרמ"ק מסביר זאת דרך משל: כשם שדאגת הלב וצער האדם על החורבן בוערים כאש, כך הם הופכים לאבנים יקרות - וככל שיגדל הצער, כן תגדל השמחה והפאר בבניין העתיד. הוא אף מסייע לדבריו ממאמר חז"ל הידוע שהקב"ה גונז וסופר את דמעות הצדיקים בבית גנזיו, לשכר הבוכים.

והשל"ה הקדוש כתב שכיון שהבכיה שלנו בונה את בית המקדש אסור לבכות על בית המקדש בשבת כי זה איסור בונה ובנין הבית לא דוחה שבת.

כלומר: מי שיבקש מדרש חז"לי מפורש - לא ימצא. אך רבותינו המקובלים כתבו חידוש זה, ומצאו יסודות לכך מחז"ל.

גם בדורות מאוחרים רבותינו צטטו רעיון זה, ובחתם סופר בספר דרשותיו מובא ש"הבכיה והצער של אבלי ציון היינו בניינו.

תשואות חן לידיד נפשי העורך התורני הרה"ג ר' רפאל רפופרט ששלח לי מקורות.