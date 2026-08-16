לקראת פתיחת זמן אלול והשנה החדשה הבעל"ט, נרשמת בשורה מרגשת לעולם התורה וההוראה בעיר מודיעין עילית, עם פתיחתו של בית המדרש החדש להוראה "בניין אליהו", העומד לזכרו ולעילוי נשמתו הטהורה של הראשון לציון, הגאון רבי אליהו בקשי דורון זצ"ל.

בית המדרש החדש הוקם כהמשך לפעילות הקודש של מוסדות "בניין אליהו", ונוסד בראשות הרה"ג ר' דניאל כהן, תלמידו המובהק של הראשל"צ זצ"ל.

מעמד כנס היסוד ושיעור הפתיחה התקיים במעון הקודש של הראש"ל זצ"ל בשכונת בית וגן בירושלים. את המעמד המרומם פיאר בהופעתו הכבודה הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף, אשר מסר דברי פתיחה וחיזוק מיוחדים לאברכים ולראשי הכולל. בדבריו עמד הראשל"צ על הקשר הלימודי וההלכתי העמוק ששרר בין אביו, הראשל"צ הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל, לבין הראשל"צ הגאון רבי אליהו בקשי דורון זצ"ל.

בהמשך המעמד נשאו דברי ברכה נרגשים ראש בית המדרש הרה"ג דניאל כהן, ובנו של הראשל"צ זצ"ל, הרב משה בקשי דורון, אשר בירכו את המייסדים והמארגנים בברכת הצלחה מרובה להגדיל תורה ולהאדירה.