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לקראת זמן אלול

במעון המיתולוגי בבית וגן; הראשל"צ יסד את בית המדרש החדש להוראה

בשורה לעולם התורה במודיעין עילית לקראת זמן אלול: נפתח בית המדרש להוראה "בניין אליהו" בראשות הרה"ג דניאל כהן | מעמד היסוד נערך בביתו של הראש"ל הגאון רבי אליהו בקשי דורון זצ"ל בבית וגן, במעמד הראש"ל הגאון הרב יצחק יוסף שהעלה זכרונות מאביו זצ"ל | צפו (חרדים)

1תגובות

לקראת פתיחת זמן אלול והשנה החדשה הבעל"ט, נרשמת בשורה מרגשת לעולם התורה וההוראה בעיר מודיעין עילית, עם פתיחתו של בית המדרש החדש להוראה "בניין אליהו", העומד לזכרו ולעילוי נשמתו הטהורה של הראשון לציון, הגאון רבי אליהו בקשי דורון זצ"ל.

בית המדרש החדש הוקם כהמשך לפעילות הקודש של מוסדות "בניין אליהו", ונוסד בראשות הרה"ג ר' דניאל כהן, תלמידו המובהק של הראשל"צ זצ"ל.

מעמד כנס היסוד ושיעור הפתיחה התקיים במעון הקודש של הראש"ל זצ"ל בשכונת בית וגן בירושלים. את המעמד המרומם פיאר בהופעתו הכבודה הראשון לציון, הגאון , אשר מסר דברי פתיחה וחיזוק מיוחדים לאברכים ולראשי הכולל. בדבריו עמד הראשל"צ על הקשר הלימודי וההלכתי העמוק ששרר בין אביו, הראשל"צ הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל, לבין הראשל"צ הגאון רבי אליהו בקשי דורון זצ"ל.

בהמשך המעמד נשאו דברי ברכה נרגשים ראש בית המדרש הרה"ג דניאל כהן, ובנו של הראשל"צ זצ"ל, הרב משה בקשי דורון, אשר בירכו את המייסדים והמארגנים בברכת הצלחה מרובה להגדיל תורה ולהאדירה.
הרב יצחק יוסףהרב אליהו בקשי דורוןכנס יסודהרב דניאל כהןבית מדרש להוראה

1 תגובות

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יפה מרגש מאוד..
חיים ישר

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