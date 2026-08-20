אדם שעבר מוות קליני וקם מחדש, האם צריך לקדש מחדש את אשתו?

שאלה

במהלך התפילה נכנס עני. המתפלל חשב בלבו שכשיסיים ייתן לו צדקה, אך כשסיים העני כבר הלך. האם המחשבה מחייבת אותו לתת את הכסף לצדקה?

תשובה

השאלה תלויה במחלוקת האם מחשבה לתת צדקה נחשבת לנדר.

בקרבנות מחשבה מחייבת, שנאמר: "כל נדיב לב עולות". נחלקו הראשונים האם דין זה נאמר גם בצדקה: לדעת הרא"ש, אין ללמוד צדקה מקודשים ולכן מחשבה בלבד אינה מחייבת; ואילו ראשונים רבים סוברים שגם בצדקה המחשבה מחייבת.

השולחן ערוך פוסק להקל, שמחשבה בלבד אינה נדר, ולכן בני עדות המזרח יכולים להקל. הרמ"א, לעומתו, פוסק: "אם חשב בלבו ליתן איזה דבר לצדקה, חייב לקיים מחשבתו", ולכן על אשכנזים להחמיר.

עם זאת, המאירי כתב שחיוב זה הוא מדרבנן, והים של שלמה כתב שאפשר להתירו אפילו בחרטה בלבד. לכן יש מקום לצרף גם את מסירת המודעה על ביטול הנדרים בערב ראש השנה, ולסמוך עליה במקום הצורך.

מה יהיה בתחיית המתים

שאלה

אדם שהיה במצב של מוות קליני ועבר החייאה מוצלחת, ואף סיפר לאחר מכן שנשמתו עלתה למרום וחזרה, האם נחשב שמת לזמן מה ועליו לקדש מחדש את אשתו? ומה יהיה הדין בתחיית המתים?

תשובה

אדם שעבר החייאה אינו נחשב כמי שמת וקם לתחייה. כל עוד לא נקבע מותו מבחינה הלכתית, נישואיו לא פקעו ואין צורך בקידושין חדשים.

אולם לגבי תחיית המתים מתעוררת שאלה עקרונית: האם אדם שקם לתחייה חוזר למעמדו הקודם, לנישואיו ולנכסיו?

הבן איש חי כתב ברב פעלים, בקונטרס סוד ישרים, שבפטירת האדם מסתלקים קשריו מן העולם הזה, וכאשר יקום בתחיית המתים הרי הוא בבחינת "פנים חדשות באו לכאן". לפי זה יש מקום לומר שיהיה צורך בקידושין חדשים.

שאלה אחרת היא: למי תחזור אישה שהתאלמנה ונישאה בשנית. הרב עובדיה יוסף הביא ביביע אומר דעות בעניין, וכן מצינו בזוהר שבתחיית המתים תשוב האישה לבעלה הראשון.

עם זאת, הרמב"ם באיגרת תחיית המתים מזהיר שלא להרבות בחקירות בעניינים שאין לנו בהם ידיעה ברורה. כשנזכה לתחיית המתים, יתבררו גם השאלות הללו.

המאמר נכתב בתוך עלון אחוותא המופץ ברחבי הארץ.

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