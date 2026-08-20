בתנופת התרעננות, התחדשות וצמיחה, נפתח בימים אלו 'זמן אלול' בכלל הישיבות התיכוניות-חרדיות ברחבי הארץ.

מצבת הישיבות התיכוניות-חרדיות בארץ כוללת היום למעלה מ-30 ישיבות שונות, הפרוסות בפיזור גיאוגרפי רחב ברחבי הארץ – מרכז וירושלים, צפון ודרום.

עם פתיחת 'זמן אלול' אף נפתחו שתי ישיבות תיכוניות-חדשות, בנתיבות וברעננה.

הישיבה בנתיבות, "מתיבתא לב דעת", מהווה בשורה של ממש לתושבי נתיבות ואזור הדרום, שכן מעתה יש גם באזור זה מענה להורים ולתלמידים אשר מעוניינים להשתלם גם במקצועות שיסייעו להם בעתיד בחיי המעשה, בנוסף ללימודי הקודש ברמה הגבוהה ביותר.

המתיבתא בנתיבות הוקמה ביוזמת ובסיוע ארגון "לשם" ובהפעלתה של רשת 'נצח', ומהווה כאמור בשורה לכל אזור הדרום. בראשות המתיבתא עומד הרב אליהו יונה, דמות חינוכית מוערכת וידועה מנתיבות.

במתיבתא החדשה שנפתחה בהצלחה בימים אלו עם תלמידים איכותיים מנתיבות והסביבה, תכנית ייחודית שמשלבת לימוד גמרא מעמיק עם הכנה מעשית לחיים ורכישת כלים מקצועיים, התעלות בתורה ויראת שמים, צוות מקצועי ומסור, סביבה תומכת שמאפשרת לגדול נכון.

במקביל, נפתחה בימים אלו ישיבה תיכונית-חרדית חדשה נוספת – בעיר רעננה, ישיבת "לב אליהו". הישיבה חנכה כיתה ט' חדשה, אליה התקבלו 20 תלמידים מצטיינים.

"לב אליהו" היא ישיבה חרדית אקסטרנית הפועלת בראשות ראש הישיבה, הרב אליהו סואטס, והמשגיח, הרב דוד אוחיון. הישיבה משלבת בין לימודי תורה, יראת שמיים וערכים, לבין לימודי תיכון מלאים על פי תוכנית משרד החינוך, במטרה להעניק לתלמידים כלים מקיפים לחיים.

בנוסף לישיבות החדשות, עם פתיחת זמן אלול, נרשמת מגמת התרחבות וצמיחה, גם בשאר הישיבות התיכוניות-חרדיות, הן הוותיקות והן החדשות יותר. משפחות רבות בוחרות לשלוח את בניהן לישיבות אלו, מתוך רצון לתת להם גם לימודי קודש ברמה גבוהה וישיבתית, יחד עם הכנה לעולם המעשה בשעות אחר הצהריים, ובמיוחד – יחס אישי וצוות ר"מים ומורים מיומן, שעבר הכשרות והשתלמויות מקצועיות.

נתוני הישיבות השונות

לישיבת היישוב החדש בתל אביב, הוותיקה בעולם הישיבות התיכוניות החרדיות, התקבלו השנה לשיעור א' (כיתה ט') 38 תלמידים חדשים, ושיעור פתיחה נמסר מפי ראש הישיבה, הרב כתריאל קולדצקי.

לישיבת מערבא בראשותו של הרב ברוך צ'ייט התקבלו 50 בחורים לשיעור א', בשתי כיתות מקבילות, דבר שהחל בשנה שעברה, לאחר שנים רבות. שיעור פתיחה נמסר לתלמידים על ידי הר"מים, בכיתות השונות. המסכת הנלמדת השנה בישיבה, בבא קמא.

בישיבת נהורא הזמן נפתח בכנס פתיחה מיוחד, ובמרכזו דברים מאת ראש הישיבה, הרב אברהם יצחק גרינבוים. השנה התקבלו 54 תלמידים לשיעור א', בשתי שיעורים במחזור. המסכת הנלמדת, מסכת סוכה.

ישיבת נהרדעא קיבלה השנה 40 תלמידים לשיעור א'. שיעור הפתיחה עם תחילת זמן אלול נמסר מראש הישיבה הרב מיכאל שוהם. המסכת הנלמדת, מסכת קידושין.

בישיבת "חדוות התורה" בירושלים בראשותו של הרב משולם ברנדווין, 43 תלמידים התקבלו לשיעור א'. בישיבה פתחו זמן אלול ושנה חדשה, ברגש, חיות ישיבתית והתחדשות. בית המדרש התמלא בקול התורה של הבחורים, עם שטייגען, שמחה ודיבוק חברים. בזמן אלול ילמדו מסכת פסחים, לצד שיעורי חיזוק והכנה רוחנית לימים הנוראים. כמו כן, בשל הביקוש הרב נפתחו השנה שתי כיתות גם בשיעור ב', המונות יחד 42 תלמידים.

לישיבת ''נשמת התורה'', בראשותו של הרב אליעזר שטיינברגר, התקבלו 38 תלמידים לשיעור א', שמתחלק השנה לשתי כיתות שונות. המסכת המרכזית: בבא מציעא.

מתוך תחושת התחדשות והתעלות התקיים מעמד פתיחת הזמן בישיבת "אורייתא" ירושלים, השוכנת במשכנה החדש והמפואר אשר משרה תחושת רוממות גדולה בקרב בני הישיבה. קרוב ל-30 תלמידים נכנסו השנה לשיעור א'. ראש הישיבה הרב ישראל אסייג פתח את הזמן בשיחת חיזוק והכנה לקראת חודש אלול ובשיעור פתיחה מעמיק במסכת בבא מציעא אותה ילמדו השנה בהיכל הישיבה.

הישיבה החסידית לצעירים בביתר עילית (לשעבר "המדרשה החסידית"), פתחה את זמן אלול בתנופה של ברען חסידי, עם הצטרפותם של 28 תלמידים חדשים לספסלי בית המדרש. חידוש מרענן נוסף נרשם עם פתיחת הזמן: החל מזמן אלול תשפ"ו הישיבה מתעטרת בשם חדש: "הישיבה החסידית לצעירים", שם המבטא את אופייה הייחודי המציב לפני כל תלמיד דרישת מצוינות בסדרי הגמרא הישיבתיים, נוסף לחזון החינוכי-חסידי המוביל את הישיבה ומצמיח בוגרים מלאי תורה ודעת עם 'מענטשליכקייט' והצטיינות בקודש ובחול.

בישיבת חיי עולם בבית שמש מרשת נצח, בראשותו של הרב עקיבא המניק, פתחו את שנת הלימודים בשיעור פתיחה מאת ראש הישיבה. ראש הישיבה קיבל בברכה את התלמידים הוותיקים וכן את הקבוצה האיכותית של תלמידי שיעור א' המונה 24 בחורים. המסכת הנלמדת, מסכת בבא מציעא.

לישיבת 'נתיבי התורה' בבית שמש, בראשותו של הרב כרמי גרוס, התקבלו השנה לשיעור א' 25 תלמידים. המסכת הנלמדת, מסכת סוכה.

בישיבת דעת תבונות בירושלים פתחו את זמן אלול בהתרגשות רבה. ראש הישיבה, הרב יונה הוכמן, מסר שיעור פתיחה מיוחד לכלל תלמידי הישיבה. לשיעור א' התקבלו 22 תלמידים מכל רחבי הארץ, כאשר לרשות התלמידים עומדת פנימייה מרווחת ומושקעת.

מעמד מרגש נרשם בעת פתיחת הזמן בישיבת 'פאר התורה' בביתר עילית. התלמידים החדשים והוותיקים וההורים הנרגשים התקבלו על ידי צוות הישיבה והתמקמו במבנה החדש ורחב הידיים. לאחר מכן התקבצו התלמידים לבית המדרש שם שמעו שיחת פתיחה מאת ראש הישיבה, הרב צבי אריה אדלר.

בפתח תקווה נפתח זמן אלול בישיבת "קדמא", בנשיאותו של הרב יהושע לוי. לישיבה נכנס לכהן כראש הישיבה החל מהשנה, הרב דוד זקס. לא פחות מ-46 תלמידים נרשמו לשיעור א' בישיבה, שפותחת כעת את שנתה השלישית.

בעולם הישיבות התיכוניות-חרדיות, מציינים בסיפוק את ההתפתחות והגדילה בישיבות השונות.

גלריה מפתיחת הזמן בישיבות השונות: