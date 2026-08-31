הקצין הבריטי שתרם תרומה רבה לתורת הלחימה הישראלית

אורד צ'ארלס וינגייט נולד באנגליה בשנת 1903 למשפחה נוצרית אדוקה מכת "אחוות פלימות'", שהקנתה לו מגיל צעיר חינוך דתי ואהבה עזה לתנ"ך.

כשהגיע לארץ ישראל בשנת 1936, כקצין מודיעין בצבא הבריטי, הוא הביא איתו תנ"ך שעבר במשפחתו מדור לדור, ממנו שאב את השראתו "בכל מלחמותיו".

וינגייט התאהב ביהודים עד כדי כך שביישוב היהודי כינו אותו "הידיד". הוא התגורר בקיבוץ עין חרוד, ובשנת תרצ"ח (1938) הקים יחידה מעורבת של חיילים בריטים ונוטרים יהודים חברי ה"הגנה", שפעלה נגד כנופיות המרד הערבי הגדול.

מה שהפך את וינגייט לדמות יוצאת דופן לא היה רק הישגיו הצבאיים, אלא הדרך שבה שילב את התנ"ך ואת מלחמות ישראל.

חניכיו מתארים אותו "עם תנ"ך ביד אחת ושעון מעורר בשנייה".

באחד המקרים, בטירת צבי, כינס וינגייט את אנשיו ופתאום שלף תנ"ך והקריא להם את הפרק על הפשיטה הלילית של אנשי יבש גלעד, שגנבו בחשכת הלילה את גופות שאול ובניו מעל חומת בית שאן.

כמה חודשים לאחר מכן חזר על המהלך התיאטרלי ליד מעיין חרוד, והקריא להם את פרק מלחמת גדעון במדיין. הרושם היה כה עז שבוגרי בית הספר החקלאי "כדורי", שהיו ידועים בכך שהיו בורחים משיעורי תנ"ך התרגשו - ובאותו לילה החליטו לכנות את חבורתם "הגדעונים".

וינגייט לא שכח את גדעון גם כשהמלחמה עברה ליבשות אחרות. כשהוצב בסודאן ב-1941 והקים שם יחידת גרילה, הוא קרא לה "כוח גדעון" - על שם השופט התנ"כי שאהב.

הסיפור הכי תנכ"י עם ווינגיט קרה בעצם אחרי מותו. וינגייט נהרג בהתרסקות מטוס בהודו בכ"ט באדר תש"ד (24 במרץ 1944). ארבע שנים אחר כך, במלחמת העצמאות, מצא עצמו מושב רמות נפתלי - שהוקם על ידי משוחררי הבריגדה ונקרא בתחילה "ימין אורד" לזכרו, לא הרחק ממצודת כ"ח שבנבי יהושע - מנותק ותחת הפגזה כבדה.

בעיצומו של המצור טסה לורנה, אלמנתו של וינגייט, בזעיר־מטוס פייפר מעל היישוב הנצור, והשליכה לחצרו שקית ובה מכתב עידוד ולצדו התנ"ך האישי של בעלה המנוח - אותו תנ"ך שהיה בידו, לפי עדותה, "בכל מלחמותיו".

מדינת ישראל בחרה להנציח את שמו במכון הלאומי לחינוך גופני ווינגיט - וראתה בו מודל אישי ללחימה.