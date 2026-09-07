מחזה משובב נפש ומרחיב לב ציפה השבוע לתלמידות בית הספר בית יעקב "אוצר החיים" בבני ברק ששבו לספסל הלימודים. חודשים ארוכים לאחר שמבנה בית הספר נפגע מפגיעת הטיל האיראני במהלך המלחמה האחרונה, נפתח מחדש המשכן שנבנה עבורן, ובמקום נערך מעמד קביעת מזוזה בהשתתפות רבני העיר ובכירי העירייה.

במעמד המרגש והמשמח השתתפו רב העיר הגאון רבי מסעוד בן שמעון, רבה של בני ברק הגאון רבי חיים יצחק לנדא, ראש העיר הרב חנוך זייברט, סגן ראש העיר וממונה על החינוך הרב שלמה אלחרר, מ"מ ראש העיר הרב מנחם שפירא וראשי אגף החינוך בעירייה - מנהל מינהל החינוך הרב משה רוזנטל ומנהל אגף במינהל החינוך, הרב שמואל דדון.

רבני העיר כובדו בקביעת המזוזות ובירכו את הנהלת בית הספר, צוותי החינוך והתלמידות לקראת שנת הלימודים החדשה. לאחר התקופה הקשה שנכפתה על תלמידות המוסד, הצוות וההנהלה - בעקבות פגיעת הטיל האיראני - עתה, החזרה ללימודים בבניין שנבנה ושוקם עם פתיחת שנת הלימודים, העניקה למעמד משמעות מיוחדת עבור צוות בית הספר והתלמידות. ההתרגשות גאתה בקרב כל הנוכחות, ופיהם היה מלא שיר ושבח בהודיה לבורא כל עולמים על שזכו ושבו לפתוח את השנה במשכן מסודר ומחודש.

רבני העיר עמדו בדבריהם על ההתחדשות הנלווית לתלמידות, הן בפתח שנת הלימודים החדשה, הן במבנה החדש והן בהכנה המתבקשת מחודש אלול לקראת השנת החדשה שבפתח, שנת תשפ"ז, כיאה לימים הנוראים ולימי הדין הבאים עלינו לטובה.

ראש העיר הרב חנוך זייברט שיבח את העושים במלאכה, וציין את פועלו הרב של סגנו, הרב שלמה אלחרר, מחזיק תיק החינוך העירוני, עד לרגע ההגעה לשלב הגמר, באופן המתמסר הן לשיקום המבנה והן לעתידו המבורך של בית הספר. ראש העיר אף ניצל את ההזדמנות כדי להודות לרב שמואל דדון, מנהל אגף במינהל החינוך, על ההצלחה בפתיחת שנת הלימודים ברחבי העיר במועדה, ובניהול מקצועי ומבורך.

סגן ראש העיר הרב שלמה אלחרר, שליווה את הטיפול במוסד לקראת פתיחת שנת הלימודים, הודה לרבני העיר, לראש העיר הרב חנוך זייברט וליו"ר תנועת ש"ס הרב אריה דרעי, שנרתם במלוא כוחו לדרבן את כלל העוסקים במלאכה.

בדבריו, הרב אלחרר ציין את המשמעות המיוחדת של פתיחת השנה במקום: "יש רגעים שבהם פתיחת שנת לימודים מקבלת משמעות נוספת של התחדשות, וזה רגע מרגש מאוד ובד בבד גם משמח מאוד", אמר הרב אלחרר.

"אחרי מה שעבר על 'אוצר החיים', משמח לראות את התלמידות חוזרות לכאן ופותחות את השנה במבנה ראוי ומכובד. אני מבקש להודות לכל מי שפעל כדי שנוכל להגיע לרגע הזה, לרבני העיר, לראש העיר, לאנשי אגף החינוך שפועלים ללא לאות למען תלמידי העיר כולה, ולכל העוסקים במלאכת הקודש מטעם העירייה והרשויות השונות. אין לי אלא לאחל להנהלה, לצוות ולתלמידות שנת לימודים מוצלחת, מתוך שקט, ברכה והצלחה".