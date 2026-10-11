מאות ראשי ישיבות ומרביצי תורה השתתפו בוועידת החינוך השנתית

בבני ברק התקיימה השבוע "ועידת החינוך השנתית" המרכזית, שהפכה למפגש פסגה של מאות ראשי ישיבות, רמאי"ם ומרביצי תורה מכלל החוגים והישיבות החסידיות בעיר. המעמד, שנערך ביוזמת עיריית בני ברק והנהלת העירייה בראשות ראש העיר הרב חנוך זייברט ובשיתוף מרכז 'הקשיבה' העירוני לקראת פתיחת זמן חורף, נועד להעניק כלים מעשיים ולחזק את צוותי החינוך הנושאים בעול הכבד של הדרכת בני הישיבות.

את הכנס פתח מנחה המעמד הרב ירמיהו דנציגר, מנהל רוחני ישיבת "מתיבתא דרבי יוחנן" ערלוי, שעמד בדבריו המאלפים על חשיבות הגיבוש המשותף, ההפרה ההדדית והחלפת דעות עמוקה בין העוסקים באותה מלאכת קודש נישאה, ועל הצורך החיוני בהענקת ארגז כלים מותאם ומקצועי לאתגרי התקופה המשתנה. בהמשך נשא דברים מרכזיים הרה"צ רבי חיים מאיר הגר, רב ואב"ד קרית ויזניץ ובן מרן האדמו"ר מוויזניץ שליט''א, שהדגיש בהתרגשות עצומה כי כל בחור ובחור הינו בבחינת יהלום יקר הדורש ליטוש עדין, זהיר ומדויק, וכי על המחנכים והמשגיחים מוטלת האחריות העליונה לטפח קשר אישי, קרוב ומכיל עם כל תלמיד, תוך מסירות אין-קץ למרות העומס והמעמסה הציבורית הגדולה המונחת על כתפיהם.

המשתתפים הרבים האזינו בקשב רב לשורה של הרצאות מקצועיות ומעשירות מפי מומחי חינוך נודעים, בהם הרה"ג ר' רפאל גריינמן שהעניק פרספקטיבה מעמיקה וכלים פרקטיים לצוותים כיצד לנווט את דרכם של הבחורים, מומחה האימון וההתפתחות האישית הרב אברהם שנק שניתח דפוסי התנהלות ומנהיגות חינוכית, והרה"ג ר' אריאל יזדי שהדגיש והרחיב ביריעה רחבה על הרגישות העדינה והזהירות המרובה הנדרשת באיתור והתמודדות נכונה עם קשיים רגשיים המעסיקים את בני הנעורים בעידן הנוכחי, מתוך הבנה כי כתף קשובה ומבינה מצילה נפשות ממש.

ראש העיר הרב חנוך זייברט ציין כי שאיפתו המרכזית של דרג ההנהלה בעירייה היא להבטיח שלא יישאר אף בחור בבני ברק ללא מסגרת ישיבתית מוגנת, עוטפת ושמורה. ראש העיר הבטיח כי עיריית בני ברק תמשיך להעניק לכלל הישיבות בעיר את מלוא המשאבים, התקציבים והכלים הנדרשים להצלחתם המלאה, והביע הערכה עצומה לכל העוסקים במלאכה יומם ולילה. כמו כן, הודה לחברי הנהלת העיר מסיעת אגודת ישראל, ובראשם סגן ראש העיר הרב יהושע מנדל והמשנה לראש העיר הרב יוסף יצחק יעקובוביץ שנכח באירוע, למנכ''ל העירייה הרב ישראל אירנשטיין, למ''מ מנהל אגף לשירותים חברתיים עו''ס הרב אברהם פדר, למנהל מכון מאירים הרב יצחק משה שטיין, ולמנהל מרכז 'הקשיבה' הרב יוסף שלמה גרליץ על שיתוף הפעולה ההדוק וההשקעה הכבירה של העירייה בארגון הוועידה המוצלחת שהותירה חותם עמוק על כלל המשתתפים.

בן גביר חשף תיעוד ממפגש פנים אל פנים עם חוליית המחבלים שניסתה להתנשק בחייו | צפו דוד הכהן | 08:36

הכינוס רב-הרושם ננעל בשורת דיונים פרטניים ממושכים וברב-שיח מעמיק ומפרה שקיימו צוותי הישיבות לפי מוסדות, סביב סוגיות שונות ומורכבות בחיי היום-יום של הבחורים, בדרכי העצמת החשק והחדרת מתיקות התורה והיראה ללבבות התלמידים, מתוך תחושת שליחות קודש עמוקה, אחדות שורות והיערכות מרבית לקראת זמן החורף שלפנינו.