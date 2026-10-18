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זכר צדיק לברכה

תורה ומסורת בצפון; המונים בהילולת מרן בנוף הגליל

המונים השתתפו שבוע שעבר בסעודת הילולא לרגל הילולת הראשל"צ הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל בנוף הגליל | בסעודה אשר נערכה ביוזמת חבר מועצת העיר חיים אמרון, בשיתוף עיריית נוף הגליל והמועצה הדתית השתתפו רבנים ואישי ציבור נכבדים (חרדים)

חש
חזקי שטרן
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הילולת מרן בנוף הגליל (צילום: באדיבות המצלם)

כמדי שנה, התקיימה בנוף הגליל הילולא מרגשת לכבוד מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל, בהשתתפות מאות תושבים שנהנו מערב גדוש בתורה, חיזוק וסעודה עשירה כיד המלך. האירוע ממשיך לגדול משנה לשנה, כאשר יותר ויותר תושבים מצטרפים למסורת המיוחדת.

את הערב פתח רב העיר, הגאון רבי מנחם מנדל נחשון, ששיבח את פועלו התורני של מרן ואת ספריו הנמצאים בכל ארון ספרים יהודי בעולם.

אורח הכבוד היה בנש"ק הרב יצחק דהן, נכדו של הבבא חאקי ואחיינו של הגאון הרב משה יוסף, בנו של מרן, שהגיע במיוחד לבקשת משפחת קייץ, מוותיקי תושבי העיר שסייעו השנה בקיום סעודה מפוארת בהילולא לכבודו של מרן .

הרב ריגש את המשתתפים בסיפורים מכלי ראשון על שקידת התורה המופלאה של מרן, שלמד ברציפות עד לפנות בוקר, ובענוותנותו היה מעיר את נכדיו לתפילת שחרית. בהמשך בירך הרב את המשתתפים וקיבל את הקהל לברכות ולעצות אישיות.

כמו כן השתתף השנה בהילולא מזכה הרבים הרב שניר גואטה שמסר הרצאה מאלפת וריתק את הקהל.

באירוע השתתפו גם סגן ראש העיר דוד שינן שמסייע רבות לציבור התורני, מגידי השיעורים וגבאי בתי הכנסת השונים.

את הערב הנחה חבר מועצת העיר חיים אמרון, שהודה לכל השותפים עיריית נוף הגליל בראשות רונן פלוט והמועצה הדתית בראשות חכ"ל אמנון כהן, על הסיוע בהפקת ההילולא.

הילולת מרן בנוף הגליל (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת מרן בנוף הגליל (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת מרן בנוף הגליל (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת מרן בנוף הגליל (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת מרן בנוף הגליל (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת מרן בנוף הגליל (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת מרן בנוף הגליל (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת מרן בנוף הגליל (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת מרן בנוף הגליל (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת מרן בנוף הגליל (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת מרן בנוף הגליל (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת מרן בנוף הגליל (צילום: באדיבות המצלם)
הילולת מרן בנוף הגליל (צילום: באדיבות המצלם)
הרב עובדיה יוסףנוף הגליליצחק דהןחיים אמרון

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