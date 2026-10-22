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פעילות חשובה

ביקור רב רושם: רבי אברהם סלים במכון המדעי טכנולוגי להלכה

ראש ישיבת 'מאור התורה' ומראשי מועצת חכמי התורה הגיע לסיור מיוחד במכון | התקבל על ידי ראש המכון, הגרא"מ הלפרין, ושוחח עמו על חשיבות הפעילות הענפה | העלה זכרונות משנות אברכותו עם ראש המכון המנוח הגרל"י הלפרין זצ"ל והתרשם מתצוגת הפיתוחים | "זכות הרבים תלויה בכם" (חרדים)

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ביקור רב רושם: רבי אברהם סלים במכון המדעי טכנולוגי להלכה (צילום: באדיבות המצלם)

ביקור מרגש ורב רושם בין כותלי המכון המדעי טכנולוגי להלכה ערך ראש הישיבה הגאון רבי אברהם סלים, ראש ישיבת 'מאור התורה' ומחברי מועצת חכמי התורה. ראש הישיבה הגיע למקום כדי להתרשם ממכלול פעילות המכון הענפה ולעודד את העושים במלאכת הקודש.

את פניו של ראש הישיבה קיבל בהתרגשות רבה ראש המכון, הגאון רבי אברהם משה הלפרין, שהודה לו במילים חמות על שטרח להגיע ולבקר במקום. לאחר מכן נועדו השניים לשיחה תורנית ערה על פעילותו הכבירה וחובקת העולם של המכון בארץ ובתפוצות, בכל תחומי ההלכה. מרן ראש הישיבה שליט"א לא פסק מלהדגיש את נחיצות קיום המכון בדורנו ולשבח ולהלל את גודל חשיבות מפעלותיו, באומרו כי "זכות הרבים תלויה בכם".

במהלך השיחה העלה ראש הישיבה הגר"א סלים את זכרו המבורך של ראש המכון המנוח, הגאון האדיר רבי לוי יצחק הלפרין, אשר למד יחד עמו להבחל"ח בכולל בשנות אברכותם. בין היתר סיפר על שיחה טלפונית שניהל עמו באחת משנותיו האחרונות, בה התקשר אליו לברר על מעלית שבת מסוימת באחד המלונות בירושלים, וזכה באותה הזדמנות לשמוע מפיו בטלפון 'על רגל אחת' שיעור תמציתי קצר על כל שורת הבעיות הכרוכות בשימוש במעלית בשבת והדרכים המהודרות לפתרונן.

ראש הישיבה שאל והתעניין גם על כתבי וספרי הגרל"י הלפרין זצוק"ל, והתרגש לקבל לידיו את סדרת ספריו ההלכתיים בכל תחומי המדע והטכנולוגיה, כשביניהם גם הספר 'מעליות בשבת'.

בהמשך הביקור ערך הגר"א סלים סיור קצר בתצוגת המכון, בה מוצגים חלק מהפיתוחים והיישומים המעשיים שפותחו בתיאום עם המכון ועל-פי הנחיותיו ההלכתיות. לבקשתו קיבל מפי ראש המכון הגרא"מ הלפרין הסברים מתומצתים על צורת פעולת מיחם הגלישה המהודר שבאישור המכון.

ראש הישיבה לא עזב את המקום עד שהודה שוב ושוב על ההזדמנות שניתנה לו להכיר קצת את המקום המיוחד, שהוא המרכז העולמי לכל נושאי המדע והטכנולוגיה באור התורה וההלכה, ואת הפעילות העצומה רחבת ההיקף המתבצעת מבין כתליו דבר יום ביומו. בסיום ביקורו בירך מקרב לב את ראש המכון ואת כל צוות הרבנים והמהנדסים שלצידו, שיזכו להמשיך עוד כהנה וכהנה בפעילותם הכבירה בכל המישורים לזכות את הרבים ולהגדיל תורה ולהאדירה.

ביקור רב רושם: רבי אברהם סלים במכון המדעי טכנולוגי להלכה (צילום: באדיבות המצלם)
ביקור רב רושם: רבי אברהם סלים במכון המדעי טכנולוגי להלכה (צילום: באדיבות המצלם)
המכון המדעי טכנולוגי להלכה

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