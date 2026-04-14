כיכר השבת
"היה פה נס"

פעוט כבן שנה איבד הכרה אצל המטפלת בעיר החרדית; מצבו קשה

צוותי איחוד הצלה הוזעקו לדירה במודיעין עילית בעקבות דיווח על פעוט מחוסר הכרה • החובשים ביצעו פעולות החייאה ולמרבה הנס ליבו שב לפעום | הפעוט פונה במצב קשה לבית החולים (חרדים)

1תגובות
החייאה על תינוק בבני ברק | ארכיון (צילום: דוברות איחוד הצלה)

דרמה במודיעין עילית: פעוט כבן שנה איבד מוקדם יותר היום (שלישי) את הכרתו בפתאומיות תוך כדי שהותו אצל המטפלת. צוותי החירום של איחוד הצלה הוזעקו למקום וביצעו פעולות החייאה שהצילו את חייו של הפעוט.

על פי הדיווח שהתקבל ממרכז החירום, הפעוט איבד את הכרתו באופן פתאומי במהלך שהותו בבית המטפלת.

משה פרידמן ושמואל פוגל, חובשי איחוד הצלה שהגיעו ראשונים לזירה, מסרו כי מצבו של הפעוט היה קשה ביותר עם הגעתם.

"ביצענו בו פעולות החייאה ולאחר שלמרבה הנס לבו שב לפעום הוא פונה בניידת טיפול נמרץ לבית חולים במצב קשה", סיפרו החובשים על הרגעים המתוחים.

הפעוט פונה להמשך טיפול רפואי בבית החולים כשמצבו מוגדר קשה. גורמי הרפואה ממשיכים לעקוב אחר מצבו ולהעניק לו את הטיפול הנדרש.

מקרה זה מצטרף לשורה של אירועים דומים שהתרחשו בחודשים האחרונים בערים החרדיות, ומדגיש את החשיבות הקריטית של מוכנות רפואית ותגובה מהירה של צוותי החירום במצבי חירום מסוג זה.

אמבולנס, אילוסטרציה (צילום: Avshalom Sassoni/Flash90)

יצוין כי בשבועות האחרונים נרשמו מספר מקרים של פעוטות שאיבדו הכרה במהלך שהותם במעונות יום ואצל מטפלות.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
שם לרפו״ש
ייד

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר