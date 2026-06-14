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תאונת מסוק סיני: הזנב ניתק באוויר והטייסים ניצלו בדרך נס

מה שהחל כטיסת ניסוי שגרתית הפך בתוך שניות למאבק הישרדות באוויר: מסוק סיני חדש איבד את יציבותו בעקבות כשל בזנב, ושני הטייסים נאלצו להילחם על חייהם עד לרגע הפגיעה בקרקע (חדשות בעולם)

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מסוק ניסוי איבד את הזנב באוויר (צילום: מסך)

ביום חמישי, בסביבות השעה 14:00 בצהריים, אירעה תאונה אווירית חמורה ברובע ווג'ין שבמחוז צ'אנגג'ואו, . מסוק מדגם Zhonglian F-27, השייך לחברת Zhonglian Aeronautical Technologies, היה במהלך טיסת ניסוי בגובה נמוך כאשר התרחש הכשל הטכני.

עדי ראייה שהיו במקום תיעדו את רגעי האימה. מהתיעוד עולה כי המסוק נקלע למצב של "תהודת קרקע" – תופעה מסוכנת הגורמת לרעידות עזות בשלד כלי הטיס. כתוצאה מהרעידות המסיביות, גוף המסוק החל להתפרק באוויר, כאשר חלק הזנב נשבר וניתק לחלוטין במהלך ניסיון הנחיתה.

המסוק מתפרק על קרקע
המסוק מתפרק על קרקע| צילום: צילום: רשתות חברתיות

המסוק הוא דגם קל דו־מושבי המיועד לטיסות פרטיות ואימוני טיסה. ה־F-27, הנחשב לאחד ממסוקי הפנאי הזולים בשוק הסיני, פותח במטרה להנגיש את עולם התעופה הקלה באמצעות עלויות רכישה ותפעול נמוכות יחסית

למרות התמונות הקשות המראות את כלי הטיס כשהוא מושמד לחלוטין, לא פרצה אש בזירה. שני הטייסים שהיו על הסיפון נפצעו ופונו לבית החולים המקומי, שם דווח כי מצבם יציב ואינו קריטי.

נכון לעכשיו, כלי הטיס הוגדר כ"מושמד" (Destroyed). רשויות התעופה בסין פתחו בחקירה רשמית לבדיקת נסיבות הכשל הטכני שהוביל להתפרקות שלד המסוק בעיצומה של טיסת המבחן.

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