כיכר השבת
ובאיזה ניגון למד הרוגוצ'ובר?

הינוקא העניק 'טיפ' נדיר לאברכים: "כך תזכרו הכי טוב את דברי הגמרא" | צפו

באירוע שהתקיים השבוע בבית מדרשו של הגאון הינוקא עבור אברכי אחד הכוללים בראשותו, הוא חשף לראשונה את דרכי הלימוד שלו וחלק מהשיטות לזכור את דברי התורה שלמד | צפו (חדשות חרדים)

5תגובות
דבריו של הינוקא
באירוע מצומצם שנערך עבור חברי הכולל תלמידיו של הגאון רבי שלמה יהודה בארי המכונה הינוקא, כחלק מסדרת אירועים ומפגשים תורניים שמתקיימים במסגרת ההתארגנות 'כנישתא חדא' בראשותו של הינוקא, הרחיב הפעם הגאון הינוקא בדרכי הלימוד והשינון, כשהרב אף חושף מדרכו האישית ללימוד ושינון התורה.

אחת ההמלצות הייתה למשל שיטת הסימניות שתיאר הינוקא בלימוד הגמרא, בו הוא מדלג על דברי מוסר וחסידות ושם סימניה, ועובר למשנה או לפרק הבא, ואז חוזר לשם מאוחר יותר כדי לעסוק רק בזה. וזאת כדי לנצל את הריכוז והכוח לעיון ואחר כך לעבור למימרות.

עוד המליץ לתלמידיו הינוקא, לאמץ הרגל של לימוד פרקי לימוד מלאים ברצף: משנה ואז את הגמרא שאחריה עד למשנה הבאה, מבלי לחשב את כמות הדפים. הסיבה לכך הסיבר, שזה מביא את ההבנה הברורה לדברי הגמרא כולה על המשנה. הינוקא חילק בין ירושלמי לבבלי שמאריך יותר.

לשאלת אחד האברכים אם נוהג כך גם בהלכה השיב בחיוב והוסיף כי הוא למד סימן שלם ארבע פעמים, ואז חוזר לעיין.

הינוקא אף התבטא על דרך העיון בדברי הגמרא וההלכה ואמר כי חשוב להבין קודם את דברי המשנה שיהיו ברורים כהווייתם ואז לעבור לדברי הגמרא ואז להגיע לדברי הראשונים והאחרונים.

הינוקא נגע גם בניגון המיוחד לדברי המשנה והגמרא, וציין כי לימוד התורה בניגון זה חלק גדול ממתיקות התורה. הוא סיפר על הרוגוצ'ובר זצ"ל שהיה לו ניגון מיוחד לקושיא בגמרא, לתירוץ הגמרא, ניגון נוסף למשנה וניגון נוסף לגמרא.

הינוקא עם האברכים
האם הכתבה עניינה אותך?

כן (90%)

לא (10%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

5
מדהים אשרינו שזכינו לצדיק הינוקא בדור הזה
אברהם
4
זה באמת קבוצת אברכים שלומדים כל שבוע בתורת הרב הינוקא ויש שם כמה אברכים יודעי שס ממש
הייתי שם
3
הרב שליטא מגדולי הגאונים בן פורת יוסף
יעקב
2
תאווה לאוזניים ולנשמה ממש מקרב להשם יתברך
יצחק
1
עדיין לא הגענו להשגה, כדי להבין, מהגדולה של רבינו הקדוש!!!
שלום אמת.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר