העימותים בכניסה לבני ברק ( צילום: דוברות המשטרה )

ברקע מעצר תלמידי הישיבה ומשבר חוק הגיוס, מפגיני הפלג הירושלמי פתחו היום (חמישי) בשעות אחר הצהרים בהפגנה במספר מוקדים בארץ - בכניסות לירושלים ולבני ברק ובצומת שילת.

בירושלים חסמו מאות מפגינים את הכבישים באזור גשר המיתרים. מהמשטרה נמסר כי מדובר בהפגנה בלתי חוקית וכי שוטרים פועלים להדיפת המפגינים לעבר המדרכה במקום. רבים מהמפגינים התיישבו על הכביש בצומת הכניסה לירושלים וחסמו את תנועת הרכבים. שוטרים רבים ניסו לפנות אותם, בעוד המפגינים קוראים לעברם קריאות "נאצים" "רוצח" וכדומה. במקביל מתקיימת הפגנה גם בכביש 4 סמוך לכניסה לבני ברק. קצין משטרה הכריז על הפגנה כבלתי חוקית בטרם יחלו כוחות המשטרה בפיזורה. שוטרים נמצאים במקום והחלו לכוון את התנועה לדרכים חילופית. בעקבות ההפגנה כביש 4 נחסם לתנועה ממחלף אלוף שדה לכיוון צפון - התנועה מופנת לכביש 471. כביש 4 מאם המושבת לכיוון דרום התנועה מופנית לפתח-תקווה. כאמור, הפגנה נוספת החלה במקביל גם בצומת שילת. במסגרתה נחסם חלקית ציר התנועה 443.

המפגינים בירושלים ( צילום: דוברות המשטרה )

ההפגנה בצומת שילת ( צילום: דוברות המשטרה )

"משטרת ישראל תאפשר לכל אדם לממש את חופש הביטוי במסגרת מחאה חוקית. יחד עם זאת, המשטרה לא תאפשר פגיעה בסדר הציבורי, חסימות צירים או כל הפרת חוק שעלולה לסכן את שלום הציבור או לפגוע בשגרת החיים של משתמשי הדרך", נמסר מהמשטרה.

מוקדם יותר היום נמסר בהודעת הפלג הירושלמי: "עקב עליית המדרגה החמורה בגזירת השמד והמשך התנכלותם של שלטונות הרשע ללומדי התורה בארץ ישראל, ומעצרו הנפשע של תלמיד האברך החשוב ר' אליהו נחום, בעוון לימוד תורה, עלו רבני הוועדה להצלת עולם התורה למעונם של מרן עמוד ההוראה הגר"ע אויערבאך וראשי הישיבות שליט"א, וקיבלו מהם את ההוראה: לצאת במחאה רבתית כנגד שלטון הרשע".

הפלג הירושלמי מסר כי "מרן עמוד ההוראה שליט"א וראשי הישיבות הביעו אמש התייחסותם למצב: "היום כל אחד מבין כי אנו במערכה גורלית על נשמת אפה של היהדות החרדית כולה. חובה על כל יהודי לצאת ולמחות על הביזוי הנורא של לומדי התורה".