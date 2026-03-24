כיכר השבת
נפגע בהדף מהטיל

חובש בכיר נפצע בהדף מהפגיעה בתל אביב

רושדי חוסיין, חובש בכיר באיחוד הצלה, נחבל בראשו ובגפיו כתוצאה מההדף בזמן הפגיעה הישירה • היה בדרכו למרחב מוגן כשנפגע | פונה לאיכילוב (יומן מלחמה)

בהמשך לפגיעה הישירה שאירעה הבוקר (שלישי) בתל אביב, התברר כי בין הנפגעים נמצא גם רושדי חוסיין, חובש בכיר בארגון איחוד הצלה. החובש נחבל בראשו ובגפיו כתוצאה מההדף שנגרם מהפגיעה, בעת שהיה בדרכו למרחב מוגן.

על פי הנמסר מדוברות איחוד הצלה, החובש שהיה בדרכו למרחב המוגן נפגע מההדף שנוצר כתוצאה מהפגיעה הישירה של הטיל האיראני. נזק נגרם גם לרכבו של החובש במהלך האירוע.

אמבולנס של איחוד הצלה פינה את החובש הפצוע למרכז הרפואי איכילוב, כשמצבו מוגדר כקל עד בינוני. הוא קיבל טיפול רפואי ראשוני בזירה לפני הפינוי להמשך טיפול בבית החולים.

כזכור, הפגיעה הישירה בתל אביב הבוקר גרמה להרס רב במבנה מגורים ולנזק לרכבים שעלו באש.

רגע הנפילה אתמול בתל אביב (צילום: רשתות חברתיות, לפי סעיף 27א)

האירוע מצטרף לשורה ארוכה של נפגעים ב. על פי הנתונים שפרסם מד"א, מתחילת המבצע טיפלו צוותי החירום ב-1,595 נפגעים, מהם 1,327 נפגעי גוף ו-268 נפגעי חרדה. בין הנפגעים 16 הרוגים, 407 שנפגעו ישירות מירי הטילים, ו-917 שנפצעו בדרך למרחב המוגן.

יצוין כי במטח הטילים האחרון מאיראן זוהו מספר זירות נפילה בערי המרכז, כאשר בתל אביב הייתה פגיעה משמעותית בנתיבי איילון שצולמה מתחנת הרכבת הסמוכה. גם בשומרון נפל חלק טיל עצום סמוך לצומת גיתי-אבישר, ובקרית שמונה נפגע גבר בשנות ה-30 לחייו באורח קשה מפגיעת טיל.

הפגיעה בדימונה, הבוקר (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

הצטרפו עכשיו לקבוצת העידכונים של כיכר השבת

עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר