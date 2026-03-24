חובש בכיר נפצע בהדף מהפגיעה בתל אביב

בהמשך לפגיעה הישירה שאירעה הבוקר (שלישי) בתל אביב, התברר כי בין הנפגעים נמצא גם רושדי חוסיין, חובש בכיר בארגון איחוד הצלה. החובש נחבל בראשו ובגפיו כתוצאה מההדף שנגרם מהפגיעה, בעת שהיה בדרכו למרחב מוגן.

על פי הנמסר מדוברות איחוד הצלה, החובש שהיה בדרכו למרחב המוגן נפגע מההדף שנוצר כתוצאה מהפגיעה הישירה של הטיל האיראני. נזק נגרם גם לרכבו של החובש במהלך האירוע. אמבולנס של איחוד הצלה פינה את החובש הפצוע למרכז הרפואי איכילוב, כשמצבו מוגדר כקל עד בינוני. הוא קיבל טיפול רפואי ראשוני בזירה לפני הפינוי להמשך טיפול בבית החולים. כזכור, הפגיעה הישירה בתל אביב הבוקר גרמה להרס רב במבנה מגורים ולנזק לרכבים שעלו באש.

רגע הנפילה אתמול בתל אביב - צילום: רשתות חברתיות, לפי סעיף 27א רגע הנפילה אתמול בתל אביב | צילום: צילום: רשתות חברתיות, לפי סעיף 27א 10 10 0:00 / 0:13 רגע הנפילה אתמול בתל אביב ( צילום: רשתות חברתיות, לפי סעיף 27א )

האירוע מצטרף לשורה ארוכה של נפגעים במבצע שאגת הארי. על פי הנתונים שפרסם מד"א, מתחילת המבצע טיפלו צוותי החירום ב-1,595 נפגעים, מהם 1,327 נפגעי גוף ו-268 נפגעי חרדה. בין הנפגעים 16 הרוגים, 407 שנפגעו ישירות מירי הטילים, ו-917 שנפצעו בדרך למרחב המוגן.

יצוין כי במטח הטילים האחרון מאיראן זוהו מספר זירות נפילה בערי המרכז, כאשר בתל אביב הייתה פגיעה משמעותית בנתיבי איילון שצולמה מתחנת הרכבת הסמוכה. גם בשומרון נפל חלק טיל עצום סמוך לצומת גיתי-אבישר, ובקרית שמונה נפגע גבר בשנות ה-30 לחייו באורח קשה מפגיעת טיל.