לאחר החלטת בית המשפט העליון הזמנית להגדיל את מספר המתפללים המורשים להיכנס לרחבת הכותל המערבי, ולקראת הדיון הנוסף ביום חמישי הקרוב, הגישה הקרן למורשת הכותל המערבי את עמדתה המלאה במסגרת ההליך ובה הבהירה כי לצד ההקלה שניתנה, יש מקום לבחון הרחבה נוספת ואחראית של מספר המתפללים באתר.

במכתב שהוגש לבית המשפט, הציגה הקרן חוות דעת מקצועיות ומהנדסיות, מהן עולה כי לצד המרחבים המוגנים התקניים הקיימים, ישנם אזורים נוספים ברחבת הכותל אשר בכפוף לבדיקה ואישור של הגורמים המוסמכים בפיקוד העורף, עשויים לאפשר שהייה בטוחה של מאות מתפללים נוספים בו-זמנית.

עוד צוין כי המצב הקיים, בו הכניסה מוגבלת למספר מצומצם של מתפללים בכל עת, מוביל בפועל להיווצרות עומסים ותורים ארוכים מחוץ לרחבת הכותל, דבר היוצר קושי לציבור הרחב ואף מעלה היבטים בטיחותיים הנוגעים לשהייה במרחבים שאינם ממוגנים.

בקרן הדגישו כי הכותל המערבי הוא האתר המבוקר ביותר בישראל כאשר 16 מיליון מתפללים ומבקרים פוקדים אותו מדי שנה, וכי דווקא בימים אלו בהם הציבור מבקש לשאת תפילה במקום הקדוש ביותר לעם היהודי יש חשיבות למציאת האיזון הראוי בין שמירה קפדנית על ביטחון הציבור לבין מתן אפשרות לקיום חופש הדת והפולחן.

הקרן למורשת הכותל המערבי שבה ומדגישה כי היא פועלת ותמשיך לפעול בשיתוף פעולה מלא עם פיקוד העורף ומשטרת ישראל, מתוך אחריות מלאה לשלומם וביטחונם של המתפללים, וכי כל הרחבה תיעשה אך ורק בכפוף לאישור גורמי הביטחון ובהתאם להנחיותיהם.

לפניה לבג"ץ צירפו הקרן והמדינה את מכתבו של רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הרב שמואל רבינוביץ ששיגר מוקדם יותר השבוע לבית המשפט העליון ובו כתב כי מאז תחילת המלחמה נעשים מאמצים מתמשכים בתיאום עם כלל גורמי הביטחון כדי לאפשר את המשך התפילה בכותל המערבי, תוך שמירה קפדנית על חיי אדם.

במכתבו קרא הרב לבחון מחדש את המגבלות שנקבעו, וציין כי לצד חובת הזהירות והאחריות, יש לתת משקל גם לצורך הרוחני העמוק של המוני בית ישראל המבקשים לשפוך שיח במקום הקדוש, במיוחד בימים אלו, כאשר חיזוק הרוח והאמונה הם חלק בלתי נפרד מחוסנו של העם.

"נוכח מציאות זו, כאשר בהקשרים אחרים ובהם הפגנות מחאה אושרו התכנסויות בהיקפים רחבים יותר, מתחדדת הצורך לבחון מחדש את האיזון הראוי בין צורכי הביטחון לבין זכות הציבור לתפילה בכותל המערבי מקום תפילה מרכזי עבור עם ישראל באופן שיאפשר מענה גם לצורך הרוחני של הציבור, בכפוף להנחיות הביטחון" כתב הרב.

הקרן למורשת הכותל המערבי קוראת לגורמים המוסמכים לבחון את מכלול הפתרונות שהוצגו, במטרה לאפשר הרחבה מדורגת, אחראית ובטוחה של מספר המתפללים ולתת מענה הולם לציבור הרחב המבקש לפקוד את הכותל המערבי בימים אלו.