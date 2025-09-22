כיכר השבת
רבבות זעקו בכותל המערבי במעמד הסליחות המרכזי והתרת נדרים וקללות

תִּכְלֶה שָׁנָה וְקִלְלוֹתֶיהָ, תָּחֵל שָׁנָה וּבִרְכוֹתֶיהָ: עשרות אלפים השתתפו הלילה במעמד הסליחות המרכזי ליד שריד בית מקדשנו, הכותל המערבי | במהלך המעמד נשאו תפילה מיוחדת לשלום נשיא ארגנטינה שצפה במעמד הסליחות בשידור חי מרחבת הכותל בירושלים במעונו בארגנטינה (חדשות)

(צילום: הקרן למורשת הכותל)

50 אלף איש השתתפו הלילה (א') ערב ראש השנה תשפ"ו במעמד הסליחות המרכזי והתרת נדרים והתרת קללות ברחבת הכותל המערבי.

המעמד התקיים בהשתתפות הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי דוד יוסף שליט"א, רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הגאון רבי שמואל רבינוביץ שליט"א, ראש העיר ירושלים מר משה ליאון, שגריר ארגנטינה בישראל הרב שמעון אקסל ואחניש.

בפתיחת המעמד נשא רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הרה"ג שמואל רבינוביץ שליט"א יחד עם קהל האלפים תפילת הודיה מיוחדת לקב"ה על הניסים והחסדים שהתרחשו לעם היושב בציון במתקפת הטילים האיראנית לפני שנה בערב ראש השנה כאשר נבצר מקהל האלפים לבוא ולהשתתף במעמד הסליחות המרכזי בערב ראש השנה בהתאם להנחיות פיקוד העורף.

(צילום: הקרן למורשת הכותל)

במהלך התפילה נשאו הרבנים תפילות נרגשות לשובם המהיר של החטופים לחיק משפחותיהם – החיים לשיקום והחללים לקבורת ישראל, לשלומם של חיילי צה"ל וכוחות הביטחון הנלחמים בחזיתות השונות, לרפואת הפצועים ולשלום וביטחון ישראל.

באורח נדיר, השתתף נשיא ארגנטינה מר חוויאר מיליי במעמד הסליחות בשידור חי מרחבת הכותל בירושלים היישר למעונו שבארגנטינה - שגריר ארגנטינה בישראל נשא תפילה מיוחדת לשלומו ולהצלחתו של הנשיא ולהמשך הידידות בין המדינות.

(צילום: הקרן למורשת הכותל)
(צילום: הקרן למורשת הכותל)
(צילום: הקרן למורשת הכותל)
(צילום: הקרן למורשת הכותל)
(צילום: הקרן למורשת הכותל)
(צילום: הקרן למורשת הכותל)
(צילום: הקרן למורשת הכותל)
(צילום: הקרן למורשת הכותל)

