50 אלף איש השתתפו הלילה (א') ערב ראש השנה תשפ"ו במעמד הסליחות המרכזי והתרת נדרים והתרת קללות ברחבת הכותל המערבי.

המעמד התקיים בהשתתפות הראשון לציון והרב הראשי לישראל הגאון רבי דוד יוסף שליט"א, רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הגאון רבי שמואל רבינוביץ שליט"א, ראש העיר ירושלים מר משה ליאון, שגריר ארגנטינה בישראל הרב שמעון אקסל ואחניש.

בפתיחת המעמד נשא רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים הרה"ג שמואל רבינוביץ שליט"א יחד עם קהל האלפים תפילת הודיה מיוחדת לקב"ה על הניסים והחסדים שהתרחשו לעם היושב בציון במתקפת הטילים האיראנית לפני שנה בערב ראש השנה כאשר נבצר מקהל האלפים לבוא ולהשתתף במעמד הסליחות המרכזי בערב ראש השנה בהתאם להנחיות פיקוד העורף.