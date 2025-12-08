הגר"י ירוסלבסקי, אילוסטרציה ( צילום: לוי נאזרוב )

הגה"ח רבי יצחק יהודה ירוסלבסקי, אב בית הדין של רבני חב"ד, הגוף הרבני העליון של חסידות חב"ד בישראל, חרג ממנהגו ושיגר מכתב לראשי המפלגות הדתיות והחרדיות בכנסת: יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי, יו"ר יהדות התורה ח"כ יצחק גולדקנופף, יו"ר הציונות הדתית השר בצלאל סמוטריץ' ויו"ר עוצמה יהודית השר איתמר בן גביר.

במכתבו קורא הרב ירוסלבסקי, לתמוך בהצעת חוק של יו"ר מפלגת נעם, ח"כ אבי מעוז, שתוסיף לחוק מרשם האוכלוסין הגדרה מפורשת, כי יהודי הוא מי שנולד לאם יהודיה או שנתגייר כהלכה. בפתח דבריו כותב הרב ירוסלבסקי כי מדובר ב"בקשה מיוחדת ונפשית אצל כל אשר בשם ישראל יכונה", ומדגיש כי זהו נושא יסודי שנדחה עשרות שנים ואין לדחותו עוד. אב בית הדין של רבני חב"ד מציין במכתבו כי תיקון החוק, "נמצא בנפשו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש, ובמשך שנים רבות דיבר ללא הרף וללא הפסקה על הצורך לקבוע הגדרה הלכתית מפורשת בחוק". לדבריו, הוספת ההגדרה לחוק היא בעלת משמעות רוחנית: "בוודאי שתיקון עניין זה יביא לחיזוק ענייני הרוחניות בארצנו הקדושה ויוסיף המשכת הארת פנים והצלחה רבה בכל ענייני היהדות העומדים על הפרק בימים אלו". בסיום המכתב מבקש הרב ירוסלבסקי מראשי המפלגות החרדיות והדתיות, ''לתמוך בחוק מרשם אוכלוסין שיעלה על ידי חבר הכנסת הר"ר אבי שיחי' מעוז ויביא לתיקון עניין זה הנוגע לכל אחד ואחד מבני ובנות ישראל". יצוין כי רבנים נוספים ועסקנים מרכזיים בחסידות חב"ד, עובדים מאחורי הקלעים על מנת לוודא שהחוק יעבור, לאור החשיבות הרבה שראה האדמו"ר מליובאוויטש בתיקון החוק.

מכתבו של הרב ירוסלבסקי לחכי"ם

כזכור, כפי שדיווחנו, יו"ר מפלגת נעם אבי מעוז, מתכוון להעלות להצבעה, הצעת חוק שמבקשת ליצור מהפכה בהגדרת הזהות היהודית במדינת ישראל, המוכר כחוק "מיהו יהודי".

ההצעה מבקשת ליצור עיגון מובהק וברור בחוק ולקבוע כי המונח "יהודי" יוגדר אך ורק על פי ההלכה היהודית, ובאופן אחיד בכל מערכות המדינה.

נדגיש כי כיום, רישום הדת והלאום במרשם האוכלוסין מכיר גם במי שהתגייר בגיורים רפורמים וקונסרבטיביים, אולם בנישואין וגירושין, מוסד הרבנות פועל רק לפי ההגדרה ההלכתית, יהודי הוא מי שנולד לאם יהודייה או מי שעבר גיור כהלכה. הפער הזה יוצר מצבים שבהם אזרחים רשומים כ"יהודים", אך מגלים שהם אינם יכולים להינשא בישראל כיהודים.

בנוסף לכך, היוזמה נועדה לטפל בפערים שהתקבעו במשך עשרות שנים בין הרישום האזרחי במרשם האוכלוסין לבין הדין ההלכתי המחייב בנישואין, גירושין ותחומי משפט נוספים.

ח"כ אבי מעוז ( צילום: כיכר השבת )

הצעת החוק של מבקשת ליישר קו ולוודא כי ההגדרה ההלכתית תהיה ההגדרה היחידה שקובעת בכל המערכות, כולל במרשם האוכלוסין, לדבריו של הח"כ: "כיוון שמדינת ישראל היא מדינה יהודית המונח יהודי חייב להיות אחיד וברור, לפי כל כללי ההלכה היהודית, כפי שמקובל במערכות המשפט הדתיות של המדינה".

מעוז אף הוסיך כי המהלך נועד גם, "לשמור על הרוב היהודי במדינת ישראל ולמנוע פרצות בכרם ישראל", שנוצרו מרישומים שאינם מייצגים את היהדות על פי ההלכה.

נזכיר כי המאבק על הגדרת "מיהו יהודי" מלווה את ישראל מאז שנותיה הראשונות.

מי שהוביל את הקריאה החד-משמעית לעיגון ההגדרה ההלכתית היה הרבי מליובאוויטש. לאורך עשרות שנים הוא דרש כי החוק יציין במפורש שיהודי הוא מי שנולד לאם יהודייה או התגייר על פי ההלכה, והתריע כי ההכרה בגיורים שלא על פי ההלכה היהודית, יגרמו בעתיד לבלבול עמוק בזהות היהודית ולפגיעה חמורה באחדות העם.

מאבקו של הרבי הפך לסמל ציבורי רחב, אך למרות הדיונים הסוערים, ההצעה לעגן את ההגדרה ההלכתית בחוק מעולם לא התקבלה. כעת ח"כ מעוז מנסה לעשות תיקון חשוב ולקבוע בחוק בצורה ברורה, כי יהודי, הוא אך ורק כפי שההלכה מגדירה יהודי.