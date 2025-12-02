דינר היסטורי לכבודה של תורה ( צילום: אוראל עזרא )

לאחר שנות נדודים רבות ותפילות, הגיעו חברי קהילת "קהל חסידים" בפתח תקווה למעמד נשגב ומרגש: דינר מפואר ומיוחד שנערך להשלמת בניין בית מדרש קבוע, אשר ישמש אבן שואבת לתורה ולתפילה בשכונת כפר גנים ג'.

הקהילה, שהחלה את דרכה לפני כ-18 שנה על ידי קבוצת זוגות צעירים שעלו מחו"ל ומסרו נפשם לייסד בית רוחני, צמחה והתבססה, ומכילה כיום למעלה מ-100 משפחות יקרות. את הדינר המרומם ערכו חברי הקהילה בתוך שלד המבנה ההולך ונבנה, שהפך לערב אחד לאולם אירועים מכובד ומהודר. מעמד רב רושם: גדולי התורה ונדיבי הלב הגר"ש מרקוביץ גייס בערב אחד 40 מיליון ש"ח - לטובת הישיבה החדשה | תיעוד חנני ברייטקופף | 13:27 מעמד הדינר זכה לכבוד מיוחד, כאשר כיהנו בו גדולי תורה ואישי ציבור ובראשם, הרב הראשי הגאון הרב ישראל מאיר לאו, אשר למרות חולשתו עשה מאמץ אדיר ונכח באירוע עד תום. הרב לאו, שחתם על שטרי שותפות עבור התורמים, ראה בבניין בית הכנסת, שיישא את שם ספריו 'יחל ישראל', המשך ישיר למורשתו. בנוכחים נמנו כמובן גם הגאון הרב צבי יהודה לאו – רב הקהילה, הגאון רבי מיכה הלוי – המרא דאתרא ורב העיר פ"ת, הגאון הרב עזרא ישראלי – רב ביהכנ"ס 'פורת יוסף' ומגיד שיעור בקהילה, וכן ראש העיר מר רמי גרינברג, שנטל חלק בהקצאת הקרקע. בניין הקבע המוקם יכלול, ב"ה, היכל תפילה רחב ידיים, עזרת נשים נפרדת ומרווחת, חדר לימוד עם אוצר ספרים, מקווה טהרה לרווחת הציבור, ואולם שמחות מכובד.

דינר לטובת בית המדרש יחל ישראל ( צילום: אוראל עזרא )

ברכת כהנים מול המיקרופון ומחווה מרגשת

האירוע לווה בהופעה מוזיקלית נשגבה בהשתתפות מקהלת 'נשמה' וגדול הזמר החסידי ר' אברהם פריד.

בשיא הערב ביצע פריד שלושה שירים, כאשר השיר השלישי "אבא מלך העולם" הועמד למכירה פומבית ונמכר בסכום נכבד ביותר לטובת הבניין, כשהתורם אף עלה לבמה לשיר יחד עם הזמר הדגול.

ברגע מרגש במיוחד, איחל פריד לרב לאו בריאות איתנה ובירך אותו ככהן בברכת כהנים, כשהקהל כולו עונה "אמן" בלב נרגש.

במהלך הערב הודגשה חשיבותו של בית הכנסת כגורם מחבר ומאחד עבור כלל תושבי השכונה. בתום האירוע, גויס סכום משמעותי להשלמת המלאכה, אשר יאפשר להפוך חלום של שנים למציאות מבורכת ולמקום קדוש של תורה ותפילה.