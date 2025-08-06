כיכר השבת
פגיעה ממשית בכיס

היועמ"שית מקדמת סנקציה חדשה: זו ההטבה שתשלל מתלמידי ישיבות

ברקע שהודחה בידי הממשלה, היועמ"שית מחריפה את המאבק בעולם התורה ומתכוונת להטיל סנקציה נוספת על בחורי ישיבות חייבי גיוס שלא יתייצבו - ביטול ההטבה בביטוח לאומי | מדובר בהטבה של 1,044 שקלים בשנה (עולם הישיבות)

בנייני המוסד לביטוח לאומי בירושלים (צילום: . Photo by Yonatan Sindel/Flash90)

היועצת המשפטית לממשלה כלי בהרב מיארה מתכוונת לקדם סנקציה נוספת על בחורי ישיבות חייבי גיוס שלא יתייצבו בצה"ל - ביטול ההטבה בביטוח לאומי. כך דווח היום (רביעי) ב'תכנית חיסכון' בחדשות 12.

מדובר בהטבה בהיקף שנתי מצטבר של 1,044 שקלים. כיום , כמו גם סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה וכדומה, זכאים להנחה בתשלום דמי ביטוח לאומי, כך שמשלמים בחודש 43 שקלים בלבד. לעומת זאת יתר הציבור שאיננו עובד ושאין לו הכנסות נוספות משלם 130 שקלים יותר. כעת כאמור בכוונת היועמ"שית לבטל זאת.

בדיווח, של יובל שדה, הוסבר ההבדל בין סטודנטים שימשיכו להיות זכאים להטבה הזו ובין תלמידי הישיבות, בכך שסטודנטים תקופת הזמן שבה הם זכאים להטבה תחומה בזמן, עם נקודת סיום, בעוד תלמידי ישיבות, לפי הדיווח, ממשיכים לעיתים ליהנות מההטבה במשך שנים ארוכות כי ללימודים בישיבה "אין סוף".

עוד דווח כי לפני מספר חודשים הציג משרד האוצר חישוב לוועדת החוץ והביטחון, ולפיו תלמיד ישיבה נהנה עד גיל 46 מהנחה בדמי הביטוח הלאומי בסכום מצטבר של 30 אלף שקל. ההערכות לפי משרד האוצר הן שמדובר בכ-60 מיליון שקלים בשנה.

67
עד מתי הרשמית הזאת תזלזל בבני תורה הרי הקב"ה רואה מה שהיא עושה ככתוב היוצר עין הלא יביט פירוש אם הוא יצר את העין אז בוודאי שהוא גם מביט ורואה
יעקב
66
ככל "שמחריפים ומצרים" לעולם התורה יש נפגעים זה בומרנג היא אסון .מצרים לבחורי ישיבה מדינות העולם קמים עלינו ומצרים לנו יש אסונות התורה היא המגן של עם ישראל כלכלה ביטחון בריאות על הכל הכל .
אלמונית
65
תלמיד ישיבה חייב לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות עבור עצמו בשיעור המינימום - 163 ש"ח לחודש. לתלמיד ישיבה דמי ביטוח לאומי: 43 ש"ח / חודש ביטוח בריאות: 120 ש"ח / חודש סה"כ תשלום חודשי: 163 ש"ח
הערה
64
החלטתה של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, לקדם סנקציה נוספת כלפי בחורי ישיבות, ובכללם לבטל מהם את ההטבות המגיעות להם על פי חוק במסגרת הביטוח הלאומי אינה רק צעד משפטי, אלא הכרזה על מלחמה ישירה, שיטתית, מחושבת ומכוונת נגד ציבור שומרי התורה בישראל.
עדינה
63
ביום שבו מדינת ישראל בחרה להעניש ילדים רכים ולהרעיב משפחות רק כי האב לומד תורה נרשמה נקודת שפל מוסרית וחוקתית שלא נראתה כאן מעולם.
דוד שמואל
62
אם ביטוח לאומי יתחיל להיות מותנה בציות למדיניות ממשלתית הרי שמדובר בסוף העיקרון הבסיסי של 'רשת ביטחון לכל אזרח'. היום זה בני ישיבות. מחר מי שיסרב להתחסן או יכתוב פוסט לא מוצא חן.
מאיר אליהו
61
אני כן התגייסתי. אבל אני מתבייש שמדינה שאני משרת בה מענישה את החברים שלי שלומדים תורה. הם לא פחות תורמים ממני רק בדרך אחרת
רוני
60
שלילת קצבאות על בסיס השקפת עולם דתית היא מדרון חלקלק. זו לא השאלה של גיוס זו השאלה של הזכויות. ביטוח לאומי איננו כלי ענישה, אלא מנגנון סוציאלי שנועד לשרת את כלל אזרחי ישראל גם אלה שאינך מסכימה עם דרכם.
מאיה
59
אני שואל את עצמי באיזה מדינה דמוקרטית מענישים מישהו בגלל שהוא בחר ללמוד ולא לשרת? זו ישראל או צפון קוריאה? אנחנו לא מוכנים להיות חלק מהשפל המוסרי הזה
פורת
58
אי אפשר לדבר על זהות יהודית ולפגוע באלו שמחזיקים את הזהות הזו יום-יום. אני מתנגד בתוקף לפגיעה בלומדי התורה. גיוס? אפשר לדון. אבל ענישה כלכלית? זו לא הדרך.
שטרן
57
היום זה החרדים, מחר זה הערבים. ככה זה מתחיל שלילת זכויות ממי שלא מתאים לאג'נדה של הרוב. זו לא דמוקרטיה, זו עריצות של שלטון נגד מצפון, אמונה וחירות.
יוסי
56
מדובר בהפרה ברורה של הזכות לשוויון. אין שום בסיס חוקי להפוך קצבה כללית לכלי ענישה. ננקוט בכל הצעדים החוקיים למניעת הרעה זו.
מגידו
55
למדינה יש אחריות לפעול בשוויון כלפי כל אזרחיה. הפיכת הביטוח הלאומי לכלי לחץ פוליטי־ערכי על קבוצות דתיות מערערת את יסודות המשפט החוקתי ואת תפקידה האובייקטיבי של מערכת החוק
רבקה
54
אין זה תפקידה של המדינה לחנך את אזרחיה בכפייה כלכלית. אף אם יש מחלוקת ציבורית באשר לשאלת גיוסם של בני ישיבות אין להצדיק סנקציה כלכלית על אדם הבוחר ללכת בדרכו הרוחנית. מדובר בפגיעה קשה בכבודו, בפרנסתו, ובעצם זכותו להתקיים בחירות דתית במדינה חופשית
נאור
53
מערכת הרווחה אינה מותנית בנאמנות לצו אידיאולוגי. תלמיד ישיבה, ככל אזרח אחר, זכאי לזכויות סוציאליות מכוח היותו חלק מהמארג האנושי במדינה. שלילת זכויות בסיסיות כמו קצבת קיום בשל תפיסה אמונית מהווה חצייה של קו אדום חברתי ומשפטי כאחד.
גבאי
52
תלמידי ישיבות העוסקים יומם ולילה בתורה הרי הם מקיימים מצוות עשה של 'והגית בו יומם ולילה', ומוסיפים זכות על עם ישראל כולו. אמרו חז"ל: 'אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי' (ירמיהו ל"ג). הרי שתלמוד תורה מעמיד את העולם. לפיכך, אין זה אלא עיוות מוסרי, דתי וחוקתי להעניש בני ישיבה בגוף ובממון ע
תנעמי
51
גזירה גזרו בשמים ועתה היא יורדת דרך ידי אדם. אשרי הדור שתלמידיו עוסקים בתורה ואוי לדור שפוגע בהם. קראו תגר על התורה, ועלינו לקרוא תגר על העוול. אין זעקה גדולה מזו: 'הרעבתם את לומדי התורה
קלמן
50
אם אין תורה אין קיום לעם ישראל. ואת זה, כנראה, היועצת המשפטית שכחה. שלילת קצבאות מתלמידי חכמים? זה לא צדק זו כפירה בגלוי בערך התורה. לא שוללים לחם ממי שמחזיק את העולם. תלמידי חכמים אינם קבצנים הם מגיני העם!
שלמה זלמן
49
סנקציה כלכלית על רקע אמוני נוגדת כל נורמה חוקתית במדינה חופשית. ביטול קצבאות למי שלא מתגייס מטעמי דת פגיעה ישירה בזכות לחופש דת. את לא שומרת על החוק את קובעת אידיאולוגיה בכפייה. זה לא תפקיד היועמ"ש במקום לתקן את הקרע את פוגעת בלב. תלמידי ישיבות הם לא אויבים. הם האור.
בוזגלו
48
גם אם אינך מאמינה בתורה את לא רשאית להרעיב אנשים בשביל עקרונות שלך. מלחמה אזרחית לא מתחילים בקיצוץ קצבאות זה נגמר בדם. אין שום הצדקה מוסרית לפגוע בפרנסת אנשים רק כי הם לא מתנהגים כמו שאת רוצה.
חילוני
47
האם בחור ישיבה בן 19 צריך לבחור בין פת לחם לבין כפירה באמונתו? גם לאברך יש אישה. גם לו יש ילדים. גם להם מגיע חלב בבוקר. לקחת להם את הקצבה זה לקחת להם את התקווה. למה? זה לא מאבק על חוק זו התעללות באלפי משפחות.
סיון
46
זה לא "איזון תקציבי" זו נקמה במסווה של חוק. כל מי שתומך בגזירה הזו מסייע בהקמת מדינת ישראל ללא יהדות. אנחנו לא נשתוק. לא ניתן לדרוך על בני התורה בשביל רייטינג.
נחום
45
כשאני שירתתי, ידעתי שיש מי שמתפלל עבורי. אלו לומדי התורה מגן בלתי נראה. לשלול מהם את פרנסתם? זו פגיעה ישירה בלב האומה, אין לי ספק: מי שמנסה לרסק את עולם התורה מסכן את עתיד המדינה ואת הבטחון הלאומי
בני
44
מדיניות זו פוגעת בקשר האמון בין המגזרים ועלולה להחריף מתחים. יש לקדם דיאלוג פתוח ומכבד במקום צעדים קשים וחד־צדדיים, מתוך ראייה כוללת של טובת הכלל ושמירה על אחדות העם
ישראל
43
ההחלטה לשלול את קצבאות ביטוח לאומי מתלמידי ישיבות מהווה פגיעה חמורה בזכות לקיום בסיסי, ללא התחשבות במידתיות או בשיקולי משפט נכונים. כיוון שמדובר בקבוצה המאופיינת בזכויות דתיות וחברתיות מוגנות, החלטה זו מהווה חריגה מהותית מסמכות, ומפרה את עקרונות השוויון והחירות
גלי
42
שתקח ת1000 ש בשנה שלה ותחנק מכשפה לא תחיה השם תעיף אותה כבר מהפרצוף שלנו
..
41
לא נותר לנו אלא לקלל אותך מכל הלב שימח שמך וזכרך אנטישמית מטונפת
מני
40
ממש התקפה איזה אמיצים אתם
אבי
39
חובות= זכויות. לא שרתת לא קיבלת, לא עבדת אין כסף. חוקי חיים פשוטים שלא חלים על הציבור החרדי שחי על חשבון כל שאר האזרחים כאן.
בשעה טובה
38
צריך להתפלל עליה.....
מני
37
אז מה שנשאר לה עוד, זה להטיל מס אוויר על לומדי התורה, ואז היא סוף סוף תנשום לרווחה...
משה
36
קודם כל היא לא מקדמת חוקים כי היא לא הרשות המחוקקת, שנית - כפי שכולם תורמים ומשלמים מחיר גם אתם יכולים!
איתי
35
יאללה לצבא בטלנים
גיא
34
היא לא עוצרת לחשוב קצת לא הרבה איפה ההשכלה שלה ככל שהיא פוגעת יותר בלומדי התורה היא פוגעת גם בלוחמים שלנו שמוסרים נפש אם נשאל אותם הם היו אומרים זאת שמעדיפים שאלו התפללו וילמדו ומי שבחר להלחם ילחם היא הורסת כל חלקה טובה
יאיר
הנחה לבחורי ישיבות מעולם לא הייתה תמיד שילנו כמו כולם 130 לחודש. נראה שיש כאן טעות בכתבה
מרדכי שרעבי
אשריך, טענה מעניינת המחודשת! דא עקא, החיילים שאותם אני פוגש חושבים קצת אחרת ממה שאתה סבור .
דוד
חחחחחחחחחחחחחח
חחחחחחח
בושה, בושה, בושה. אף אדם נורמלי לא "בוחר" להלחם. מי שפוגע בכל עם ישראל זה הרבנים וצאן מרעיתם האויל, שדורשים ומקבלים בזכות נפקניותם לכל המרבה במחיר הטבות בלעדיות ללא כל הצדקה, וכאשר מנסים לשלול אותן - משמיצים את הפראיירים שמממנים אותן בכפיה.
הרב דן
תגיד לי .מה הקשר בין לימוד תורה לניצחון במלחמה. .תפעיל גם את ההגיון ותהיה מציאותי.
חרדי
33
משוגעת
רחל
32
שר"י
יצחק
31
כמה רוע ורישעות באדם אחד סיטרא אחרא
רות צו
30
תלמיד ישיבה משלם 163 ש''ח לחודש. כשמתוכם 43 זה הביטוח הלאומי והשאר 120, זה ביטוח בריאות. לא ברור מהכתבה מה התוספת. דרושה הבהרה (ו..בדיקת עובדות לפני שמפרסמים;)
המגיה שהגיע
29
על איזה הנחה מדובר? בחור ישיבה/אברך משלם כיום 163 שקל לביטוח לאומי
roy
28
גב' מיארה, דעי לך: אין בעולם כולו דמוקרטיה שמענישה תלמידי ישיבה בכך שהיא שוללת מהם ביטוח לאומי. גם לא במדינות אנטי דתיות. יש גבול אפילו למדיניות. מה שאת מקדמת זה לא חוק. זו אלימות משפטית. רדיפה חילונית במסווה של סנקציה.
אלי
27
"הפוגעים בלומדי תורה עתידין ליתן את הדין. 'אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי' – מי שמעז לפגוע בברית הזאת, פוגע בקיום של כולנו.
שמואל יצחק
26
הרגשה שלי עוד לפני הבחירות הבאות הקב"ה יקח אותה. זרש המרשעת
דוד
25
אני לא דתי, לא חרדי, אבל ליבי עם בני הישיבות. הם נותנים את הלב, אנחנו ניתן להם גב. מי שפוגע בהם פוגע בכל מה שקדוש ביהדות
רועי
24
גלי תבוא מארה על ראשה.
שושי
23
שלילת קצבאות מבני ישיבות פגיעה בלתי מידתית וקשה בזכויות אדם, בכבוד האדם ובזהות העם! במקום לחזק את אחדות העם, היועצת המשפטית מחלישה ומפלגת. זוהי גזירה שצריך לעצור כאן ועכשיו!
חיים מאיר
22
תלמידי הישיבות הם לא "עריקים" הם משרתים את העם בדרך אחרת וחשובה. שלילת זכויות כלכליות מהם פוגעת בבסיס החברה הישראלית וערכי המדינה היהודית והדמוקרטית.
רותי
21
יבואו עליה כל הקללות שבפרשת בחוקותי ופרשת כי תבוא בקרוב ממש ! ארורה זרש !
יואל
20
עוד פעם מראים לנו את התמונה שהיא אחרי כדורים פסיכיאטרים?
דוד
19
פולסא דנורא כבר אמרנו
גאה להיות משתמט
18
היועצת המשפטית לעיניני גיהנום...
רונן
17
מה עוד לא פיטרו אותה? הייתי בטוח שהכנסת הצביעה על פיטורים, לפחות זה מה שפורסם בחדשות
גרגורי
16
פשוט מאוד מוציאים תלוש של 100₪ בחודש משלמים כמה פרוטות,גם ככה אין מה להפסיד,כי אין מעמד בן ישיבה,"עם עיקש תתפתל"
מאיר מיארה
15
חבל שבעלה ז״ל לבד , צריך ממש להתפלל שהם יהיו יחד.
בני
14
זרש מאיצה את תהליך ההתפרקות של מדינת עמלק !
יואל
13
היועמשית בשירות השמאל פועלת מבריק. היא תצר את צעדינו, אנחנו נפרוש ממשלת ביבי. הבעיה שאי אפשר להילחם בה בכלים חוקיים, כי היא ממציאה את החוק כלבבה. רק הפגנות כמו בקפלן. אם להם מותר להשבית מדינה- מותר גם לנו, ובגדול
רועצת גאונית
12
‏לזרוק את הזקנה הזאת לכל הרוחות או מכל המדרגות מייד ללא דיחוי!!! ״ ‏ובערת הרע מקרבך״!!!
אריה
11
אין לה סמכות לקבוע מה לעשות בעניין זה ! תפקידה זה להיות יועץ המשפטי ולא בעל סמכות שקובע כאילו שהיא שר בממשלה זה נקרא- הגולם קם על יוצרו ...
ירושלמי
10
אין כזו הטבה. אין לי מושג מאיפה המציאו את ההטבה הזאת.
פומדיתא
9
הרי זה שקוף לגמרי שזה נקמה
אבי
8
.. ביום ההוא כל הגויים יבואו למלחמה על ירושלים, וגם יהודה......
נפתלי
7
יפה תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם משכחת עוון. וכל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בטלה וגוררת עוון
אברהם
6
שתלך לאיפה ששולחים את השעיר....
מישהו
5
זה בכלל לא נכון. אין שום תשלום לבחורים של 46 שח. מחייבים אותם בכל הסכום.
אבג
4
אין מדינה בעולם שיש זכויות בלי חובות. אנחנו בעיצומה של מלחמת מצווה. אין שום סיבה שחרדי לא ישרת לתקופה של שנה או שנה וחצי. אנשים כבר הגיעו ל 400 ימי מילואים ועדיין הם לא מקבלים הנחה 80 אחוז בארנונה ומשלמים מעל 3000 ש"ח לחודש גן ילדים.
אילן
3
תלמיד ישיבה משלם כל חודש 169 ש"ח אין חיה כזאת 43 ש"ח ספין אחד גדול
איזה שטויות
2
לא מכירים הטבה כזאת מאז ומתמיד שולם ביטוח לאומי מלא לבחור ישיבה וכיום גם כאברך
חסוי
1
היא לא מפסיקה להרוס וכל זאת שווה לה רק כדי להפיל את הממשלה. ההערכה שלי, שביטוח לאומי לא יקבל תוספת של 60 מש"ח בשנה, אלא יפסידו לפחות 60 מש"ח בשנה. בעצם פה היא מטיבה עם בחורי הישיבה והיא לא מבינה את זה.
אבי

