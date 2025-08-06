היועמ"שית מקדמת סנקציה חדשה: זו ההטבה שתשלל מתלמידי ישיבות

היועצת המשפטית לממשלה כלי בהרב מיארה מתכוונת לקדם סנקציה נוספת על בחורי ישיבות חייבי גיוס שלא יתייצבו בצה"ל - ביטול ההטבה בביטוח לאומי. כך דווח היום (רביעי) ב'תכנית חיסכון' בחדשות 12.

מדובר בהטבה בהיקף שנתי מצטבר של 1,044 שקלים. כיום תלמידי ישיבות, כמו גם סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה וכדומה, זכאים להנחה בתשלום דמי ביטוח לאומי, כך שמשלמים בחודש 43 שקלים בלבד. לעומת זאת יתר הציבור שאיננו עובד ושאין לו הכנסות נוספות משלם 130 שקלים יותר. כעת כאמור בכוונת היועמ"שית לבטל זאת.

בדיווח, של יובל שדה, הוסבר ההבדל בין סטודנטים שימשיכו להיות זכאים להטבה הזו ובין תלמידי הישיבות, בכך שסטודנטים תקופת הזמן שבה הם זכאים להטבה תחומה בזמן, עם נקודת סיום, בעוד תלמידי ישיבות, לפי הדיווח, ממשיכים לעיתים ליהנות מההטבה במשך שנים ארוכות כי ללימודים בישיבה "אין סוף".

עוד דווח כי לפני מספר חודשים הציג משרד האוצר חישוב לוועדת החוץ והביטחון, ולפיו תלמיד ישיבה נהנה עד גיל 46 מהנחה בדמי הביטוח הלאומי בסכום מצטבר של 30 אלף שקל. ההערכות לפי משרד האוצר הן שמדובר בכ-60 מיליון שקלים בשנה.