כיכר השבת
בזמן אזעקה בצפת

בדרכה למרחב המוגן: פעולות החייאב על ילדה בת 12 שנפלה ממיטת קומתיים

צוותי איחוד הצלה ביצעו החייאה על ילדה שמעדה ממיטתה בניסיון להגיע למרחב מוגן | לאחר שני שוקים מדפיברילטור ליבה חזר לפעום (חדשות)

חובש איחוד הצלה בזירה (צילום: איחוד הצלה)

אירוע קשה התרחש הבוקר (רביעי) בצפת, כאשר ילדה בת 12 נפלה ממיטת קומתיים בביתה בעת ניסיון להגיע למרחב המוגן במהלך אזעקה.

הילדה אותרה ללא הכרה על ידי בני משפחתה, וצוותי איחוד הצלה שהוזעקו למקום נאלצו לבצע פעולות החייאה מורכבות.

הילדה מעדה ממיטתה כשניסתה לרדת בזריזות ולעבור למרחב המוגן בעקבות אזעקת צבע אדום שהופעלה באזור. הנפילה גרמה לה לאבד הכרה, ובני המשפחה שמצאו אותה במצב קשה מיהרו להזעיק את כוחות ההצלה.

רבקה טויטו, חובשת איחוד הצלה שהגיעה ראשונה לזירה, החלה מיד בפעולות החייאה. יחד עם החובשים דוד אוחנונה וצמח אליאס, הם ביצעו החייאה מתקדמת תוך שימוש במפעם (דפיברילטור) של איחוד הצלה.

"נמסר לנו כי בזמן האזעקה היא מעדה ממיטתה כשניסתה לרדת בזריזות ולעבור למרחב מוגן", מסרו החובשים. "ביצענו בה פעולות החייאה תוך מתן שני שוקים מדפיברילטור של איחוד הצלה. למרבה הנס ליבה שב לפעום והיא פונתה לבית חולים כשבשלב זה מצבה מוגדר קשה ויציב".

