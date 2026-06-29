דבריו של יעקב אשר - צילום: ערוץ כנסת דבריו של יעקב אשר | צילום: צילום: ערוץ כנסת 10 10 0:00 / 0:42

ח"כ יעקב אשר (יהדות התורה) יצא היום (שני) במתקפה חריפה נגד המשנה ליועצת המשפטית לממשלה, ותקף את עורכת הדין אביטל סומפולינסקי, במהלך דיון סוער על הצעת חוק יסוד לימוד תורה. "אתם יורקים עלינו ואומרים לנו שזה גשם, המסמך הזה הוא מסמך של צביעות לא מסמך משפטי", תקף אשר בדברים חריפים שעוררו סערה בוועדה.

יו"ר ועדת החוקה חוק ומשפט התייחס בהרחבה לחוות הדעת שהגישה המשנה ליועמ"שית, תוך שהוא מצביע על סתירות פנימיות לטענתו במסמך. "כל הפתיחה שמדברת על הדרך של חקיקה, חוקי יסוד, חוקה וכו', ומצביעה על הרבה מאוד פגמים של עמימות, של אי־ידיעה למה זה מתכוון, על מה זה הולך לחול", אמר אשר. השוואה לחוקי היסוד של אהרן ברק אשר הזכיר את חקיקת חוקי היסוד בתקופת אהרן ברק, תוך שהוא מבקש להצביע על כפל מידה. "בזמנו היו חקיקות. חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, וחופש העיסוק. ושם הייתה חקיקה", ציין. "בעמימות, על מה זה מדובר, על מה זה חל – לא היה אז פירוט. להפך, חלק מהדברים היו עמומים דווקא בניסיון להגיע לאיזשהן הסכמות". מתחילים להריח בחירות: ח"כ גפני התפוצץ בוועדה וטינף על בוחרי ש"ס; "הם שולחים למוסד שפתחו?" חנני ברייטקופף | 17:32 מארה"ב ועד דגלי טרור; המיצג המפתיע של ילדי ערלוי חיים רוזנבוים | 13:23 לדבריו, החוקים האלה עברו ברוב של 34 בעד מול 24 נגד, בסוף מושב, "ממש ברגע האחרון". "זה היה חלק מהשיטה אז – להעביר אותם ולהשאיר אותם עמומים. זה ערכים, זה לא משהו אחר", הדגיש אשר, תוך שהוא מבקש להצביע על הסטנדרט הכפול בטיפול של מערכת המשפט. יו"ר הוועדה הצביע על סתירה פנימית בחוות הדעת: "כפי שפורט, הקושי בחוק היסוד נובע מהפער בין הנוסח שלו לבין התכלית המוצהרת שהוא מבקש להשיג. אחר כך את אומרת שקיימת פה עמימות גדולה, ושלא ברור בעצם למה הכוונה. את אומרת שהעמימות מחדדת את השאלה – זה לא ההפך?"

היועמ"שית גלי בהרב מיארה ( צילום: תומר בן חקון\פלאש90 )

"הזכות שלנו בארץ היא התורה, לא זיכרון קולקטיבי"

אשר התייחס בחריפות לניסוח בחוות הדעת שמתייחס לתורה כחלק מ"מורשת העם היהודי" ו"זיכרון קולקטיבי". "התורה ולימוד התורה הם חלק ממורשת העם היהודי. את מתבססת גם על הכרזת העצמאות, ועל חזונם של נביאי ישראל", ציטט את דברי המשנה ליועמ"שית.

"אני אומר דבר אחד: את הארץ הזאת לא ירשנו על זיכרון קולקטיבי ולא על חזונם של נביאי ישראל. את הארץ הזאת ירשנו בגלל פסוקים מפורשים בתורה, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו את הארץ הזאת", הדגיש אשר.

עוד הוא המשיך: "לא ירשנו גם רק בזכות מלחמת העצמאות וצה"ל, ולא בזכות אלה שנשארו באירופה ולא באו לפה. בזכותם ירשנו את הארץ – יאללה, מספיק עם השטויות האלה". דבריו עוררו תגובות סוערות בקרב חברי הוועדה.

אשר הבהיר את עמדתו העקרונית: "הזכות שלנו כאן בארץ הזאת היא לא זכות של זיכרון קולקטיבי ולא של פולקלור שאנחנו צריכים לשמר. היא זכות של התורה, של לימוד התורה היום, בכל יום. זה מה שמחזיק אותנו כאן בארץ הזאת. זה מה שהחזיק את העם היהודי באירופה ובכל הרדיפות".

הדיון הסוער והפרעות

במהלך הדיון התפתחו חילופי דברים סוערים, כאשר אשר נאלץ לבקש מחברי הוועדה להפסיק להפריע לו. "אני מבקש שלא להפריע לי", אמר בשלב מסוים. כשהמשיך להיקטע, הוא הוסיף: "אני יכול להמשיך לדבר? תודה רבה".

יושב ראש הוועדה הזכיר לחברים את לוח הזמנים הצפוף: "השעה 1:33. בשתיים אנחנו צריכים לסגור. יש פה ארגונים שלא דיברו אתמול ומחכים מהבוקר להביע את עמדתם. כרגע אתם מונעים מהם לדבר".

הדיון על חוק יסוד לימוד תורה מתקיים על רקע המשבר המתמשך בנושא גיוס בני ישיבות, כאשר הנציגים החרדים מבקשים לעגן בחוק יסוד את מעמד לימוד התורה. המתיחות בין הפוליטיקאים החרדים למערכת המשפט ממשיכה להסלים, כפי שבא לידי ביטוי גם במחלוקות על תקצוב ישיבות ובהתנהלות כלפי לומדי התורה.