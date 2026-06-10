עימות חריג ומתמשך מתנהל בימים אלה בין בית המשפט לבין הפסיכיאטר המחוזי בפרשת הרצח המזעזעת בכולל חזון איש בבני ברק. כך חשף היום (רביעי) העיתונאי טוביה יגלניק מגלי צה"ל, כשהוא מפרט כיצד השופטת הוציאה ארבע החלטות נפרדות להעברת החשוד לבדיקה פסיכיאטרית בתנאי אשפוז – וכולן לא קוימו.

על פי הדיווח, כבר ב-3 ביוני הורתה השופטה להעביר את החשוד לבדיקה פסיכיאטרית דחופה בתנאי אשפוז, במטרה לעמוד על מצבו הנפשי ועל כשירותו לעמוד לדין. אולם הפסיכיאטר המחוזי סירב לבצע את ההוראה, בטענה שאינו יכול לבצע "בדיקה מהותית" בשלב הנוכחי של ההליך המשפטי.

למחרת, ב-4 ביוני, התקבלה הוראה שנייה ומפורשת מבית המשפט. בהחלטה זו הובהר באופן חד-משמעי כי ניתן וחובה לבצע את הבדיקה בשלב זה, וכי על הפסיכיאטר המחוזי לקבל לידיו את החשוד ולבצע את הבדיקה עוד טרם כניסת השבת. אך גם הנחיה ברורה זו נתקלה בסירוב מוחלט, וההחלטה השיפוטית נותרה על הנייר בלבד.

ביום ראשון, 7 ביוני, הגיע העימות לשיא חדש כאשר בית המשפט הורה בפעם השלישית להעביר את החשוד לבדיקה בתנאי אשפוז. הפעם, נוכח המצב המשתק, פנתה השופטת באופן רשמי לשירות בתי הסוהר (שב"ס) ודרשה לקבל התייחסות והסברים מדוע הבדיקה הרפואית שנקבעה לא קוימה עד כה, ומי מעכב את ביצועה.

היום (רביעי) התברר כי למרות כל האזהרות וההחלטות הקודמות, הפסיכיאטר המחוזי שוב לא קיים את ההוראה. בעקבות כך, הוציאה היום השופטת החלטה חריפה ותקיפה במיוחד, במסגרתה הורתה להעביר את החשוד לבדיקה פסיכיאטרית "ככל הניתן עוד היום", תוך שהיא מציינת במפורש כי הדבר נעשה "לאחר שהחלטות קודמות על העברת החשוד לפסיכיאטר לא קוימו".

בצעד חריג, הוסיפה השופטת בשולי החלטתה שורה המודפסת באותיות מודגשות וגדולות במיוחד, המכוונת ישירות לפסיכיאטר המחוזי. בהערה זו נכתב: "תשומת לב הפסיכיאטר המחוזי להחלטת כב' השופטת בליקשטיין מיום 4.6.2026 אשר מפנה להחלטות בית משפט מחוזי אשר מורה כי גם בהליך זה ניתן להתחיל בביצוע בדיקת כשירות".